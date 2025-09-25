H CrediaBank παρουσιάζει καταστήματα Νέας Εμπειρίας πρώτη φορά στην Ελλάδα – Το πρώτο στην Σκουφά (photos)

Η CrediaBank εγκαινίασε το πρώτο της Τραπεζικό Κατάστημα Νέας Εμπειρίας στην οδό Σκουφά 3 στο Κολωνάκι, παρουσιάζοντας ένα νέο, πρωτοποριακό concept με έμπνευση, καινοτομία και στο επίκεντρο τον άνθρωπο.

Το νέο concept καταστημάτων της CrediaBank αποτελεί μέρος της νέας εκκίνησης της Τράπεζας και εκφράζει στην πράξη το όραμά της. Μια αναβαθμισμένη εμπειρία, προσβάσιμη σε όλους, που θέτει σε προτεραιότητα την προσωποποιημένη επαφή με τον πελάτη, με ανθρώπινη προσέγγιση και χρήση της τεχνολογίας.

Αυτό το νέο concept έρχεται για να συμπληρώσει την ανθρωποκεντρική προσέγγιση που ήδη εφαρμόζεται στα καταστήματα της CrediaBank: οι πόρτες είναι ανοικτές χωρίς ραντεβού, με ταμεία που λειτουργούν όλη την ημέρα, για άμεση εξυπηρέτηση οποιαδήποτε στιγμή.

Ο νέος σχεδιασμός των καταστημάτων προωθεί την ανθρώπινη επαφή στους χώρους ταμειακών συναλλαγών, που φέρνουν τους ανθρώπους της Τράπεζας και τους πελάτες στο ίδιο επίπεδο οπτικής επαφής.

Η Τράπεζα εξελίσσεται σε έναν φιλόξενο χώρο συνεργασίας και αλληλεπίδρασης με σεβασμό και ενσυναίσθηση.

Τα νέα καταστήματα διαθέτουν χώρους και υποδομές για να ικανοποιήσουν διαφορετικές ανάγκες, όπως σημεία αυτόματης ψηφιακής εξυπηρέτησης και αίθουσες συναντήσεων για συζητήσεις με τους συμβούλους της Τράπεζας, που απαιτούν διακριτικότητα, καθώς και άνετα καθίσματα, χαμηλά διαχωριστικά, ζεστά και ζωντανά χρώματα, που αναδεικνύουν ένα φιλόξενο περιβάλλον.

Βασικός γνώμονας για τον σχεδιασμό των καταστημάτων είναι η προσβασιμότητα για όλους.

Τα καταστήματα Νέας Εμπειρίας της CrediaBank έχουν σχεδιαστεί σε συνεργασία με εξειδικευμένους συμβούλους, ώστε να εξυπηρετούν και να διευκολύνουν τις συναλλαγές όλων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες όρασης, ακοής, κινητικότητας ή ατόμων στο φάσμα του αυτισμού, αξιοποιώντας την τεχνολογία και ειδικές υποδομές.

Η τεχνολογία υποστηρίζει την ανθρώπινη εμπειρία εξυπηρέτησης, επιταχύνοντας και απλοποιώντας τις συναλλαγές.

Με το βλέμμα στο μέλλον, τα νέα καταστήματα έχουν σχεδιαστεί με προσανατολισμό στη βιώσιμη ανάπτυξη, αποτυπώνοντας στην πράξη τον σεβασμό της Τράπεζας προς το περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες.

Πέρα από τις υποδομές, οι χώροι αποπνέουν φιλοξενία: Κεράσματα και καφές για τους επισκέπτες, χώροι αναμονής για παιδιά και κατοικίδια προσφέρονται αποκλειστικά για την άνεση των επισκεπτών των καταστημάτων.

Με αφορμή την έναρξη λειτουργίας του πρώτου νέου καταστήματος η Διευθύνουσα Σύμβουλος της CrediaBank κυρία Ελένη Βρεττού, δήλωσε:

«Η CrediaBank βρίσκεται σε μια νέα εκκίνηση. Κάθε νέα αρχή έχει προκλήσεις, όπως αυτές που διαχειριστήκαμε πρόσφατα ολοκληρώνοντας τη λειτουργική μας ενοποίηση, αλλά και μοναδικές ευκαιρίες, όπως αυτή, όπου επαναπροσδιορίζουμε τη σχέση Τράπεζας – πελάτη επιστρέφοντας στη βασική παράμετρο: την ανθρώπινη επαφή, την αμεσότητα, τη σχέση εμπιστοσύνης. Παρουσιάζουμε πρώτοι στην Ελλάδα ένα νέο concept καταστήματος που έχει στο επίκεντρο τον πελάτη δίνοντας προτεραιότητα στη δική του ευκολία και την καλύτερή του εξυπηρέτηση. Το νέο κατάστημα αποτυπώνει τη φιλοσοφία μας να ισορροπούμε τις ψηφιακές εφαρμογές και τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες με την άμεση, δια ζώσης συνεργασία και εξυπηρέτηση, έχοντας ως οδηγό πάντα τις ανάγκες του πελάτη μας. Για εμάς, το νέο μας κατάστημα στη Σκουφά είναι η αρχή της νέας μας ιστορίας, όπου ο κάθε πελάτης μας είναι ευπρόσδεκτος, όπου ο κάθε πελάτης μας είναι σημαντικός».

Ο Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής και Διαχείρισης Περιουσίας της CrediaBank, κ. Στυλιανός Ηλιάδης, σημείωσε:

«Με το νέο concept καταστημάτων που παρουσιάζουμε δημιουργούμε το τραπεζικό «σπίτι» των πελατών μας για το μέλλον. Αναβαθμίζουμε την καθημερινή εμπειρία, αξιοποιώντας την τεχνολογία και προσωποποιώντας την εξυπηρέτηση. Σεβασμός και προσβασιμότητα για όλους, αξία στον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, έχουμε ως οδηγό την προσοχή στον άνθρωπο. Τα νέα μας καταστήματα φέρνουν στη ζωή το όραμα της CrediaBank».

Στην τελετή εγκαινίων του καταστήματος της CrediaBank στο Κολωνάκι παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας.

Το κατάστημα στην οδό Σκουφά αποτελεί το πρώτο κατάστημα της CrediaBank στην Αττική με τo νέο concept. Θα ακολουθήσουν τα καταστήματα της Πανεπιστημίου και του Χαλανδρίου, καθώς και καταστήματα στην Κρήτη και τη Θεσσαλονίκη, με στόχο το σύνολο των καταστημάτων της Τράπεζας να έχει ανακαινιστεί έως τα τέλη του 2026.

Λίγα λόγια για την CrediaBank

Η CrediaBank δημιουργήθηκε από τη συγχώνευση της Attica Bank και της πρώην Παγκρήτιας Τράπεζας και είναι η 5η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα σε όρους ενεργητικού. Αποτελεί έναν σύγχρονο τραπεζικό οργανισμό με ένα δίκτυο 65 καταστημάτων και 5 επιχειρηματικών κέντρων σε όλη την Ελλάδα, που εξυπηρετεί περίπου 300.000 ιδιώτες και επιχειρήσεις με ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο καταθετικών, επενδυτικών και ασφαλιστικών προϊόντων, αμοιβαίων κεφαλαίων, δανείων και υπηρεσιών χρηματιστηριακών συναλλαγών.

Η εξυπηρέτηση είναι προτεραιότητα για την CrediaBank, γι’ αυτό είναι η μόνη τράπεζα που δέχεται τους πελάτες της με και χωρίς ραντεβού, με ταμεία που λειτουργούν όλη την ημέρα και διευρυμένο ωράριο λειτουργίας μέσω της υπηρεσίας YourAttica.

Η CrediaBank λειτουργεί ως πιστωτικό ίδρυμα εποπτευόμενο από την ΤτΕ, εφαρμόζοντας με αυστηρότητα το ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των Τραπεζών.

Διαβάστε επίσης:

Ζητάει και τα ρέστα ο Σκλαβενίτης: «Δεν παρανομήσαμε, στρεφόμαστε κατά παντός υπευθύνου»

«Θα σέβεσαι!» – H νέα τηλεοπτική καμπάνια του Ομίλου AKTOR σπάει τα στερεότυπα

Μυτιληναίος: Έως και το 25% της παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ χάνεται – Χρειάζονται επενδύσεις στις βασικές υποδομές