Νέα Αριστέρα για απόλυση Ρούπου: Ντροπιαστική πράξη λογοκρισίας, από Pizza Fun έγινε Pizza Trump

Με πολύ αιχμηρό τρόπο σχολιάζει η Νέα Αριστερά την απόλυση του γνωστού κωμικού Πάρι Ρούπου, από την Pizza Fan, η οποία «επέλεξε να σταθεί με το μέρος της Άκρας Δεξιάς κι έγινε Pizza Trump» Η Νέα Αριστερά κάνει λόγο για «ντροπιαστική οράξη λογοκρισίας» και εκφράζει την αλληλεγγύη της «στον Πάρι Ρούπο και σε κάθε καλλιτέχνη που δέχεται επιθέσεις επειδή τολμά να σατιρίσει, να ασκήσει κριτική, να δημιουργήσει».

Πιο συγκεκριμένα: «η απόλυση του Πάρι Ρούπου από την Pizza Fan, έπειτα από πιέσεις ακροδεξιών κύκλων που “θίχτηκαν” από ένα αστείο, αποτελεί ντροπιαστική πράξη λογοκρισίας και πλήρη υποταγή στις απαιτήσεις της μισαλλοδοξίας», υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Η Pizza Fan όχι μόνο απέλυσε τον καλλιτέχνη για κάτι που ειπώθηκε σε προσωπική του παράσταση –εντελώς άσχετη με τις εμπορικές της δραστηριότητες– αλλά και έσπευσε να εκδώσει ανακοίνωση, νομιμοποιώντας έτσι το μίσος και τον εκφοβισμό των ακροδεξιών. Η Pizza Fan διαφημίζει ότι “μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι” – προφανώς αρκεί να αφήσεις την ελευθερία του λόγου έξω από την πόρτα», σημειώνει η Νέα Αριστερά και εκφράζει την αλληλεγγύη της «στον Πάρι Ρούπο και σε κάθε καλλιτέχνη που δέχεται επιθέσεις επειδή τολμά να σατιρίσει, να ασκήσει κριτική, να δημιουργήσει».

«Η Pizza Fan επέλεξε να σταθεί με το μέρος της Άκρας Δεξιάς κι από Pizza Fun έγινε Pizza Trump. Η ελευθερία του λόγου όμως δεν μπαίνει στο μενού της ακροδεξιάς πίεσης», καταλήγει.

