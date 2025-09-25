Παρέμβαση στη FIFA ετοιμάζει ο Τραμπ για να μην αποκλειστεί το Ισραήλ από τις διεθνείς οργανώσεις

Η κυβέρνηση Τραμπ ετοιμάζει παρέμβαση για να αποτρέψει τον αποκλεισμό του Ισραήλ από το διεθνές ποδόσφαιρο από τη FIFA ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, όπως αποκαλύπτει το Sky News.

Η κίνηση εξετάζεται τη στιγμή που η ευρωπαϊκή διοικητική αρχή UEFA οδεύει προς τη δική της απόφαση να αποκλείσει ισραηλινές ομάδες λόγω του πολέμου στη Γάζα – με πολλές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες και μέλη της εκτελεστικής επιτροπής να τάσσονται υπέρ αυτής της απόφασης.

Ο επόμενος αγώνας του Ισραήλ είναι εναντίον της Νορβηγίας στις 11 Οκτωβρίου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανδρών.

Οι διεθνείς και οι ευρωπαϊκές διοικητικές αρχές του ποδοσφαίρου κλήθηκαν αυτή την εβδομάδα από τους συμβουλευτικούς εμπειρογνώμονες των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) να επιβάλουν αθλητικές κυρώσεις.

Η FIFA δεν έχει απαντήσει στους ειδικούς εισηγητές του ΟΗΕ, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τις προσπάθειες να προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του επόμενου έτους, το οποίο διεξάγεται σε μεγάλο βαθμό στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Και η κυβέρνηση των ΗΠΑ, μέσω του υπουργείου Εξωτερικών του Μάρκο Ρούμπιο, έκανε άμεση παρέμβαση για να σταματήσει η επιβολή αθλητικών κυρώσεων.

Ένας εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε στο Sky News: «Θα εργαστούμε οπωσδήποτε για να σταματήσουμε πλήρως οποιαδήποτε προσπάθεια αποκλεισμού της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ισραήλ από το Παγκόσμιο Κύπελλο».

Η FIFA ξεκίνησε πέρυσι έρευνα σχετικά με ισχυρισμούς για διακρίσεις που έθεσε η Παλαιστινιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εναντίον της Ισραηλινής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Υπάρχει επίσης έρευνα για το κατά πόσον ομάδες από ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη που παίζουν σε ισραηλινές διοργανώσεις παραβιάζουν τους κανονισμούς της FIFA.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, έχει στενή σχέση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και επισκέπτεται τακτικά τον Λευκό Οίκο. Αυτή την εβδομάδα βρέθηκε στη Νέα Υόρκη, συναντώντας παγκόσμιους ηγέτες στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ – ενώ παράλληλα βρισκόταν στο γραφείο της FIFA στον Πύργο Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του μετά την παραλαβή του βραβείου Παγκόσμιου Πολίτη του Ατλαντικού Συμβουλίου χθες το βράδυ, ο κ. Ινφαντίνο αναφέρθηκε στον πόλεμο μιλώντας για την ένωση των ανθρώπων σε «έναν διαιρεμένο κόσμο, σε έναν επιθετικό κόσμο».

Σε μια έμμεση αναφορά στην πρόκληση της επιβολής κυρώσεων σε χώρες για πολέμους, ο κ. Ινφαντίνο είπε ότι υπάρχουν 80 χώρες όπου υπάρχουν συγκρούσεις.

Πρόσθεσε: «Υποφέρω όταν βλέπω παιδιά να υποφέρουν. Κλαίω όταν βλέπω μητέρες να κλαίνε, είτε στη Γάζα… οπουδήποτε στον κόσμο».

Οι αξιωματούχοι συζητούν γιατί η Ρωσία παραμένει αποκλεισμένη λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά το Ισραήλ είναι σαφές ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις συλλόγων και στη διεθνή σκηνή, καθώς ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται.

Η UEFA έχει δηλώσει δημόσια στο παρελθόν ότι υπάρχει διαφορά στον τρόπο που ξεκίνησαν οι πόλεμοι – με τη Ρωσία να εξαπολύει μια απρόκλητη εισβολή στην Ουκρανία και το Ισραήλ να απαντά στις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ωστόσο, μια εξεταστική επιτροπή του ΟΗΕ δήλωσε τώρα ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα – κατηγορίες που απορρίπτονται από το Ισραήλ.

Αυτό οδήγησε τους συμβούλους του ΟΗΕ να ζητήσουν την αποβολή των ισραηλινών ομάδων από το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

«Ο αθλητισμός δεν μπορεί να είναι η συνήθης πρακτική και κάτι πρέπει να αλλάξει και το Ισραήλ πρέπει να αποκλειστεί», δήλωσε στο Sky News η Αλεξάνδρα Ξανθάκη, ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα πολιτιστικά δικαιώματα.

«Νομίζω ότι όταν μιλάμε για ομάδες, εθνικές ομάδες, όχι για μεμονωμένους αθλητές, για κράτη που υπόκεινται σε βάσιμους ισχυρισμούς για γενοκτονία… εδώ είναι σίγουρα μια κόκκινη γραμμή».

Μεταξύ των αθλητών που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου είναι ο ποδοσφαιριστής γνωστός ως ο Παλαιστίνιος Πελέ – Σουλεϊμάν αλ Ομπέιντ – του οποίου ο θάνατος, σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Ομοσπονδία, έγινε γνωστός τον Αύγουστο ότι έλαβε χώρα σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή.

Η Παλαιστινιακή Ολυμπιακή Επιτροπή δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι το ισραηλινό αθλητικό σύστημα έχει «συμμετάσχει ενεργά» στον πόλεμο.

«Πάνω από 1.000 αθλητές έχουν χάσει τη ζωή τους. Χιλιάδες άλλοι είναι τραυματισμένοι, ακρωτηριασμένοι ή ανάπηροι», δήλωσε ο πρόεδρος της POC, Τζιμπρίλ Ρατζούμπ, ο οποίος είναι επίσης επικεφαλής της FA.

«Τα γήπεδά μας, οι εγκαταστάσεις μας, τα όνειρά μας, όλα έχουν γίνει σκόνη».

Διαβάστε επίσης:

Europa League: Ο Παναθηναϊκός κυνηγάει το διπλό στη Βέρνη κόντρα στην Γιούνγκ Μπόις για το… restart

Τζούλια Σιμόν: Η Γαλλίδα πρωταθλήτρια του δίαθλου θα δικαστεί στις 24 Οκτωβρίου για κλοπή και απάτη

Κύπελλο Ελλάδας: H ΑΕΚ επικράτησε με 2-0 του Παναιτωλικού και έκανε το «2Χ2» – Δεύτερη νίκη και για τον Λεβαδειακό, 2-1 τη Λάρισα