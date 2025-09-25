Τα μεγάλα διλήμματα του Αντώνη Σαμαρά

Alea iacta est, που έλεγε και ο Ιούλιος Καίσαρας: όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι η ίδρυση νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο της Ν.Δ. Αντώνη Σαμαρά είναι πλέον θέμα χρόνου και ότι οι σχετικές ανακοινώσεις δεν θα αργήσουν και πολύ.

Ύστερα από ένα διάστημα ζυμώσεων, αλλά και μια τεράστια προσωπική τραγωδία, λόγω της αδόκητης απώλειας της κόρης του, Λένας, ο Σαμαράς φαίνεται ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του σχετικά με την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα, ο οποίος, όπως λένε οι πληροφορίες, θα βρίσκεται στα δεξιά της Ν.Δ., από την οποία, υπενθυμίζεται, ο πρώην πρωθυπουργός διεγράφη πριν από μερικούς μήνες, και θα επιχειρήσει να εκφράσει τους απογοητευμένους συντηρητικούς ψηφοφόρους που ήδη από τις ευρωεκλογές του Ιουνίου του 2024 έχουν πάρει αποστάσεις από το κυβερνών κόμμα.

Μάλιστα, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο Σαμαράς βρίσκεται σε επαφή και με βουλευτές και στελέχη της Ν.Δ. που θεωρείται ότι βρίσκονται κοντά στις θέσεις και τις απόψεις του και οι οποίοι αναμένεται να στελεχώσουν το νέο κόμμα – αν και, όπως φαίνεται ότι έχει καταστεί σαφές στους πάντες, η ένταξη στο νέο σχήμα θα προϋποθέτει την άμεση αποχώρηση από θέση ευθύνης στην κυβερνώσα παράταξη, όπερ σημαίνει ότι όποιοι βουλευτές θελήσουν να πλαισιώσουν τον πρώην πρωθυπουργό θα πρέπει να παραιτηθούν και να παραδώσουν την έδρα τους, καθώς ο Α. Σαμαράς δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση να χρεωθεί ακόμα και τον κίνδυνο απώλειας της δεδηλωμένης για την κυβέρνηση.

Οι δύο εισηγήσεις

Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι πληροφορίες λένε ότι ο Σαμαράς δέχεται δύο διαφορετικές εισηγήσεις σχετικά με τον χαρακτήρα και το ιδεολογικό πρόσημο που θα πρέπει να έχει το κόμμα του οποίου θα ηγηθεί:

● Η πρώτη προσέγγιση, λένε οι πληροφορίες, κάνει λόγο για ένα σχήμα αμιγώς δεξιό, που θα αντικατοπτρίζει τα πολιτικά χαρακτηριστικά του ιδρυτή του, δηλαδή συγκεκριμένες και «σκληρές» θέσεις στην εξωτερική πολιτική, μηδενική ανοχή στην παράτυπη μετανάστευση, πολιτικές «λαϊκής δεξιάς» στην οικονομία και τα κοινωνικά ζητήματα, κ.λπ. Οι υποστηρικτές αυτής της προσέγγισης εκτιμούν ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο ο Α. Σαμαράς θα απευθυνθεί άμεσα και ξεκάθαρα στο απογοητευμένο κομμάτι της Ν.Δ., ένα εκλογικό σύνολο που μοιάζει να αναζητά εναλλακτική εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα.

● Η δεύτερη προσέγγιση, σύμφωνα με πηγές που συνομιλούν με τον πρώην πρωθυπουργό, λέει ότι το κόμμα θα πρέπει να έχει μια πιο «ανοιχτή» μορφή, προκειμένου να απευθυνθεί σε ευρύτερα ακροατήρια – π.χ. τους πολίτες που βγήκαν στους δρόμους για την τραγωδία των Τεμπών, απογοητευμένους κεντροδεξιούς που ενοχλούνται από τα φαινόμενα διαφθοράς, αλλά και στο «καραμανλικό» ακροατήριο (και – γιατί όχι; – σε στελέχη) που σε μεγάλο βαθμό αισθάνεται «ξένο σώμα» εντός της Ν.Δ.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Σαμαράς ακούει όλους τους συνομιλητές του, ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμα ποια από τις δύο προσεγγίσεις τού «πηγαίνει» καλύτερα, αλλά και ότι σύντομα θα καταλήξει στις οριστικές του αποφάσεις, οπότε θα προχωρήσει στην επόμενη κίνηση, την ίδρυση του κόμματός του και την παρουσίαση της πολιτικής πλατφόρμας του.

Το βέβαιο, πάντως, είναι ότι μεγάλη έμφαση θα δίνεται στα εθνικά ζητήματα, ειδικά μετά το «ναυάγιο» της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ (υπενθυμίζεται ότι ο Σαμαράς είχε σχολιάσει την ελληνοτουρκική προσέγγιση με τη φράση ότι «με πειρατές δεν κάνεις διάλογο»).

Οι προσδοκίες

Όπως προαναφέρθηκε, ούτως ή άλλως ο πρώην πρωθυπουργός θα απευθυνθεί κυρίως σε απογοητευμένους συντηρητικούς ψηφοφόρους, οι οποίοι αισθάνονται αποξενωμένοι από τη Ν.Δ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Σαμαράς και οι συνεργάτες του μελετούν με πολλή προσοχή τις δημοσκοπήσεις και ειδικά την «γκρίζα ζώνη» των αναποφάσιστων, θεωρώντας ότι στην πλειονότητά τους είναι ψηφοφόροι που στήριξαν τη Ν.Δ. στις εκλογές του 2023, αλλά πλέον έχουν πάρει αποστάσεις από το κυβερνών κόμμα και αναζητούν εναλλακτικές, ενδεχομένως και σε κόμματα στα δεξιά της Ν.Δ.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το επιτελείο Σαμαρά εκτιμά πως το νέο κόμμα θα μπορούσε να τραβήξει το μεγαλύτερο μέρος αυτής της μερίδας των ψηφοφόρων, αλλά και πολίτες που έχουν στραφεί προς κόμματα όπως η Ελληνική Λύση, η Φωνή Λογικής ή η Νίκη, δίνοντας στο νέο σχήμα δεσπόζουσα θέση στον ευρύτερο χώρο της Δεξιάς στην Ελλάδα, αλλά και «κόβοντας τα φτερά» της Ν.Δ., η οποία επιδιώκει με κάθε τρόπο να πετύχει το πολυπόθητο 30+% στις δημοσκοπήσεις, προκειμένου να πείσει ότι μπορεί να ανακάμψει, αλλά και να επανεδραιωθεί ως η κυρίαρχη δύναμη στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.

Μάλιστα, με επίκεντρο την Πελοπόννησο, όπου ο Σαμαράς έχει το «κάστρο» του, αλλά και τη βόρεια Ελλάδα, όπου – σύμφωνα με όλες τις μετρήσεις – η Ν.Δ. «αιμορραγεί» δραματικά, οι πληροφορίες λένε ότι το επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού θεωρεί ότι μπορεί να επιτύχει τον στόχο του, που δεν είναι άλλος από το νέο κόμμα να λάβει ακόμα και διψήφιο ποσοστό στις επόμενες εκλογές και να γίνει ρυθμιστής στο πολιτικό σκηνικό.

Άλλωστε, λένε πηγές κοντά στον πρώην πρωθυπουργό, υπάρχει ένα ποσοστό κοντά στο 10% που δηλώνει στις δημοσκοπήσεις ότι θα ψήφιζε ένα κόμμα Σαμαρά, ποσοστό που εκτιμάται ότι αποτελεί καλή «μαγιά» διά τα… περαιτέρω.

