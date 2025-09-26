Τέμπη: Συνεχείς παλινωδίες της κυβέρνησης φορτίζουν το κλίμα – Η νέα θέση για την εκταφή Ρούτσι και το αίτημα Καρυστιανού   

Από εκεί που η κυβέρνηση επέμενε ότι δεν έχει κατατεθεί αίτημα εκταφής για το θέμα του απεργού πείνας σήμερα ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδη βγήκε και ανακοίνωσε ότι σύντομα ο εισαγγελέας θα αποφασίσει για την εκταφή της σορού του γιου του απεργού πείνας Πάνου Ράτσι, μόνο για το DNA. Μάλιστα πρόσθεσε πως εκτιμά ότι οι εισαγγελικές αρχές θα προχωρήσουν γρήγορα στο αίτημα αυτό.

Ο Γιώργος Φλωριδης ο οποίος βρίσκεται στο μάτι του κύκλωμα ακόμα και από συναδέλφους του καθώς του προσάπτουν απαράδεκτη συμπεριφορά απέναντι στην διαχείρηση του θέματος επιχείρησε με την στάση του να εκτονώσει το θέμα. Έκανε δηλαδή στροφή 150 μοιρών αποδεχόμενος την προχθεσινή ανακοίνωση από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα ο οποίος άφηνε ανοικτό το ενδεχόμενο, το εξώδικο να εμπεριέχει το αίτημα της εκταφής, ενώ ο ίδιος δύο μέρες τώρα ισχυριζόταν με οργίλο ύφος ότι τέτοιο αίτημα δεν έχει υποβληθεί!

«Νομίζω, με καθαρό τρόπο η ανακοίνωση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η οποία έγινε προχθές και ο Εισαγγελέας λέει ότι αίτημα ευθύ για να γίνει η ταυτοποίηση της σορού, δηλαδή για να δούμε αν είναι το παιδί αυτού του ανθρώπου, δεν έχει υποβληθεί, όμως, λέει ο Εισαγγελέας ότι μπορεί ενδεχομένως η εισαγγελική αρχή να εκτιμήσει ότι στην εξώδικη δήλωση που έστειλε ο κ. Ρούτσι υπάρχει μία έστω έμμεση αναφορά σε αυτό το ζήτημα, δηλαδή της ταυτοποίησης της σορού και κατά συνέπεια η εισαγγελική αρχή θα το εξετάσει και θα απαντήσει σύντομα. Η εκτίμηση που έχω εγώ με βάση και αυτά που διαβάζω σήμερα είναι ότι όντως οι εισαγγελικές αρχές θα προχωρήσουν γρήγορα σε αυτό» , είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης .

Η αλλαγή στάση της κυβέρνηση έχει να κάνει προφανώς με το κλίμα που επικρατεί στην κοινωνία καθώς οι πολίτες αντιδρούν στο όχι στην εκταφή που εισπράτουν οι συγγενείς των θυμάτων.

Προφανώς υπάρχει θέμα για το γεγονός ότι ο Γιώργος Φλωρίδης επικεντρώθηκε μόνο στο DNA ενώ οι συγεννείς ζητούν ιστολογικές και μικροβιολογικές εξετάσεις προκειμένου να διαπιστώσουν τους λόγους για τους οποίους έχασαν την ζωή τους τα παιδιά τους .

Πάντως σαφές αίτημα εκταφής του 22χρονου Ντένις Ρούτσι, γιού του απεργού πείνας, Πάνου Ρούστι κατατέθηκε χθες στην πρόεδρο Εφετών Λάρισας, μέσω συμπληρωματικού υπομνήματος που συνυπογράφουν 78 συγγενείς θυμάτων των Τεμπών, ενώ αίτημα εκταφής της σορού της κόρης της κατέθεσε και η Μαρία Καρυστινού.

Διαβάστε επίσης:

Μισόλογα από Γεραπετρίτη: Υποβαθμίζει το χτύπημα με drones στον στολίσκο για τη Γάζα και λέει θα εγγυηθούμε την ασφαλή πλεύση του… χωρίς πλοία

GPO: Απώλειες ΝΔ, ένας στους δύο θέλει πρόωρη προσφυγή στις κάλπες και κυβέρνηση συνεργασίας – Μάστιγα η ακρίβεια και η διαφθορά

Τετ α τετ Μητσοτάκη με Γκίλφοϊλ στη Νέα Υόρκη – Σε συνάντηση που διοργάνωσε το Atlantic Council και ο Όμιλος Antenna