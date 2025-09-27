search
27.09.2025 19:12

ΚΚΕ: Σε ρόλο συνηγόρου των εγκλημάτων του Ισραήλ, ο Μητσοτάκης στον ΟΗΕ

27.09.2025 19:12
KKE

Σε σχολιασμό της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, προχώρησε το ΚΚΕ. Συγκεκριμένα αναφέρει πως: «Η ομιλία του κ. Μητσοτάκη στον ΟΗΕ, παρά την υποκριτική ευαισθησία για την κατάσταση στην Παλαιστίνη, ήταν εντελώς ευθυγραμμισμένη με τον ρόλο του συνηγόρου των εγκλημάτων του κράτους του Ισραήλ, που έχει αναλάβει όλο αυτό το διάστημα.

Ακόμη κι η κριτική που κάνει είναι από τη σκοπιά του να μην διαταράξει το Ισραήλ τις σχέσεις με τους σύμμαχους του.

Και φυσικά ήταν μια απολύτως προσαρμοσμένη ομιλία στους στόχους της πολεμικής οικονομίας και προετοιμασίας της ΕΕ που πληρώνουν οι λαοί της Ευρώπης με μεγάλες θυσίες».

1 / 3