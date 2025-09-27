search
ΚΥΡΙΑΚΗ 28.09.2025 00:20
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.09.2025 23:04

Κουτσούμπας: Λαός και νεολαία στο πλευρό των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών στον αγώνα που δίνουν για δικαίωση

27.09.2025 23:04
koutsoubas-kne

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στην αποψινή του ομιλία στο 51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ – ¨Οδηγητή” στο Πάρκο Τρίτση αναφέρθηκε στην τραγωδία των Τεμπών.

«Ο αγώνας που κρατά εδώ και 2,5 χρόνια για τη δικαίωση της μνήμης των 57 παιδιών μας που έχασαν τη ζωή τους στο έγκλημα των Τεμπών, αναδεικνύει τί ακριβώς έχουμε απέναντί μας. Ένα ολόκληρο σύστημα που πρώτα έκανε τον σιδηρόδρομο πεδίο επιχειρηματικής δράσης με σκοπό το κέρδος και σε βάρος της ασφάλειας και αφού οδήγησε στο έγκλημα, μετά έβαλε μπροστά όλους τους μηχανισμούς συγκάλυψης. Κράτος, εταιρείες, αστική δικαιοσύνη, μέσα ενημέρωσης, όλα τα γρανάζια δουλεύουν συγχρονισμένα για τον ίδιο σκοπό, για να μην αναδειχθούν οι πραγματικές ευθύνες και βέβαια για να μην αλλάξει τίποτα.

Τι άλλο να πει κανείς, όταν αρνούνται στους γονείς, όπως στον Πάνο Ρούτσι για τόσες μέρες, μέχρι και το αυτονόητο δικαίωμα να μάθουν τι έχει γίνει με τα παιδιά τους…! Ή όταν αυτή η ανεκδιήγητη Hellenic Train, η εταιρεία που λυμαίνεται τον σιδηρόδρομο χάρη στις κατευθύνσεις της ΕΕ για την “απελευθέρωσή” του, χάρη στις κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ που τον ξεπούλησαν, έχει το θράσος να καλεί σε απολογία έναν εργαζόμενο, έναν εκλεγμένο συνδικαλιστή και μέλος του ΚΣ της ΚΝΕ, τον Νίκο Τσακλίδη, που μάλιστα είναι και συγγενής της Αγάπης Τσακλίδη που έχασε τη ζωή της στα Τέμπη, με την κατηγορία ότι προκάλεσε, λέει, “υπηρεσιακή ανωμαλία”! Και αυτό, αλήθεια, γιατί; Επειδή έκανε το αυτονόητο: Τήρησε τα μέτρα ασφαλείας, αρνούμενος να εκτελέσει μόνος του επικίνδυνη εργασία που προβλέπεται να γίνεται από δυο άτομα! Έλεος πια! Πού θα φτάσουν στο κυνήγι τους για το κέρδος;

Κι όμως, τα έχουν βρει σκούρα απέναντι σε έναν λαό και μια νεολαία που επιμένει να διαδηλώνει, να φωνάζει «τα κέρδη τους ή οι ζωές μας». Να στέκεται στο πλευρό των συγγενών των θυμάτων στον αγώνα που δίνουν για δικαίωση».

Διαβάστε επίσης:

ΣΥΡΙΖΑ για ομιλία Μητσοτάκη στην ΓΣ του ΟΗΕ: «Κατώτερη των διεθνών περιστάσεων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η χώρα»

Χάρης Δούκας: Η Βασ. Όλγας θα ανοίξει – Να στηριχθεί το αίτημα Ρούτσι για τοξικολογικές εξετάσεις

Μυλωνάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ο Νίκος Σαλάτας επιβεβαίωσε την απρόσκοπτη πρόσβαση της ευρωπαϊκής εισαγγελίας»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
afd-simaies
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Πρώτο κόμμα την AfD – Δυσαρέσκεια για τον Μερτς δείχνει νέα δημοσκόπηση

trakter-arxeio
ΕΛΛΑΔΑ

Θήβα: Νεκρός 49χρονος, καταπλακώθηκε από τρακτέρ

sarkozi-new
ΚΟΣΜΟΣ

Σαρκοζί: Δεν θέλω απονομή χάριτος από τον Μακρόν, θέλω να αναγνωριστεί η εντιμότητά μου

fotia-mitilini
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Μυτιλήνη, λίγο έξω από το κάστρο – Επί ποδός η πυροσβεστική

germania-stratos-1
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Σε εξέλιξη η μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου στο Αμβούργο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
klairi-katsantoni-new
LIFESTYLE

Κλαίρη Κατσαντώνη: Πώς είναι σήμερα η «Ελένη» από το «Ρετιρέ» - Σπάνια δημόσια εμφάνιση της ηθοποιού (Photos)

doner kebab 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Έχασε τη μάχη του ντονέρ η Τουρκία: Οι Γερμανοί πέτυχαν να μην παρασκευάζεται με βάση κανόνες της Άγκυρας

linardou-new
LIFESTYLE

Φίνος Φιλμ: Το αφιέρωμα στη Νίκη Λινάρδου - «Άφησε αποτύπωμα βαθύ, αυθεντικό και διαχρονικά συγκινητικό» (Video)

xaris doukas 55- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση OPINION POLL: Στο 55,1% η δημοφιλία Δούκα - «Ναι» στην απόφασή του για τη Βασ. Όλγας λέει το 75,9%

natalia-lionaki-new
LIFESTYLE

Ναταλία Λιονάκη: Νέο ξέσπασμα από τη μητέρα της - «Δεν μου λείπει, αυτή που είναι εκεί δεν είναι το παιδί μου» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 28.09.2025 00:18
afd-simaies
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Πρώτο κόμμα την AfD – Δυσαρέσκεια για τον Μερτς δείχνει νέα δημοσκόπηση

trakter-arxeio
ΕΛΛΑΔΑ

Θήβα: Νεκρός 49χρονος, καταπλακώθηκε από τρακτέρ

sarkozi-new
ΚΟΣΜΟΣ

Σαρκοζί: Δεν θέλω απονομή χάριτος από τον Μακρόν, θέλω να αναγνωριστεί η εντιμότητά μου

1 / 3