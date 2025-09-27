Κουτσούμπας: Λαός και νεολαία στο πλευρό των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών στον αγώνα που δίνουν για δικαίωση

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στην αποψινή του ομιλία στο 51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ – ¨Οδηγητή” στο Πάρκο Τρίτση αναφέρθηκε στην τραγωδία των Τεμπών.

«Ο αγώνας που κρατά εδώ και 2,5 χρόνια για τη δικαίωση της μνήμης των 57 παιδιών μας που έχασαν τη ζωή τους στο έγκλημα των Τεμπών, αναδεικνύει τί ακριβώς έχουμε απέναντί μας. Ένα ολόκληρο σύστημα που πρώτα έκανε τον σιδηρόδρομο πεδίο επιχειρηματικής δράσης με σκοπό το κέρδος και σε βάρος της ασφάλειας και αφού οδήγησε στο έγκλημα, μετά έβαλε μπροστά όλους τους μηχανισμούς συγκάλυψης. Κράτος, εταιρείες, αστική δικαιοσύνη, μέσα ενημέρωσης, όλα τα γρανάζια δουλεύουν συγχρονισμένα για τον ίδιο σκοπό, για να μην αναδειχθούν οι πραγματικές ευθύνες και βέβαια για να μην αλλάξει τίποτα.

Τι άλλο να πει κανείς, όταν αρνούνται στους γονείς, όπως στον Πάνο Ρούτσι για τόσες μέρες, μέχρι και το αυτονόητο δικαίωμα να μάθουν τι έχει γίνει με τα παιδιά τους…! Ή όταν αυτή η ανεκδιήγητη Hellenic Train, η εταιρεία που λυμαίνεται τον σιδηρόδρομο χάρη στις κατευθύνσεις της ΕΕ για την “απελευθέρωσή” του, χάρη στις κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ που τον ξεπούλησαν, έχει το θράσος να καλεί σε απολογία έναν εργαζόμενο, έναν εκλεγμένο συνδικαλιστή και μέλος του ΚΣ της ΚΝΕ, τον Νίκο Τσακλίδη, που μάλιστα είναι και συγγενής της Αγάπης Τσακλίδη που έχασε τη ζωή της στα Τέμπη, με την κατηγορία ότι προκάλεσε, λέει, “υπηρεσιακή ανωμαλία”! Και αυτό, αλήθεια, γιατί; Επειδή έκανε το αυτονόητο: Τήρησε τα μέτρα ασφαλείας, αρνούμενος να εκτελέσει μόνος του επικίνδυνη εργασία που προβλέπεται να γίνεται από δυο άτομα! Έλεος πια! Πού θα φτάσουν στο κυνήγι τους για το κέρδος;

Κι όμως, τα έχουν βρει σκούρα απέναντι σε έναν λαό και μια νεολαία που επιμένει να διαδηλώνει, να φωνάζει «τα κέρδη τους ή οι ζωές μας». Να στέκεται στο πλευρό των συγγενών των θυμάτων στον αγώνα που δίνουν για δικαίωση».

