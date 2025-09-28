Καιρός: Σε εξέλιξη η κακοκαιρία στα δυτικά: Ποιες περιοχές χρειάζονται προσοχή

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σε εξέλιξη είναι το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τα δυτικά της χώρας από αργά το βράδυ του Σαββάτου.
Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού χθες, Σάββατο, η κακοκαιρία θα συνεχιστεί μέχρι απόψε το βράδυ.
Οι περιοχές που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή, είναι οι εξής:
Σύμφωνα με την ΕΜΥ, για σήμερα, Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου, προβλέπονται στα δυτικά βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι και το βράδυ θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, με τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά, που από το μεσημέρι στην κεντρική Στερεά και στα δυτικά τμήματα της Θεσσαλίας θα ενταθούν.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο μέχρι και τις πρωινές ώρες 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Δεν θα ξεπεράσει στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 24 βαθμούς και μόνο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.
