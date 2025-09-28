«Πέσιμο» στους μετεωρολόγους από πολίτες για την κακοκαιρία που τελικά δεν χτύπησε την ξηρά – Τι απάντησε ο Τσατραφύλλιας

Εδώ και τρεις ημέρες οι μετεωρολόγοι χτυπούσαν καμπανιάκια για την επέλαση της κακοκαιρίας που αναμενόταν σήμερα.

Τελικά, παρά τα προληπτικά μηνύματα από το 112 στις 10 περιοχές που ήταν στο… ραντάρ της καταιγίδας, οι βροχές που έπεσαν δεν προκάλεσαν προβλήματα, ούτε καν στην Ηλεία όπου έπεσε ο μεγαλύτερος όγκος νερού.

Αυτό… εκνεύρισε αρκετό κόσμο καθώς στα σόσιαλ κυριαρχεί το συναίσθημα ότι τρομοκράτησαν τον κόσμο χωρίς λόγο και πολλοί στα νησιά του Ιονίου μάλιστα, ακύρωσαν επιχειρηματικές δραστηριότητες, με την εστίαση να χάνει μεροκάματα σήμερα.

Δικαιολογία υπάρχει ωστόσο… Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας που είχε κάνει λόγο για μεγάλο όγκο νερού, είχε επισημάνει πως ελπίζει ότι το έντονο ξέσπασμα θα σκάσει στη θάλασσα και έτσι τα νησιά και η δυτική Πελοπόννησος θα γλιτώσουν τα χειρότερα, όπως και έγινε τελικά.

Παρ’ όλα αυτά δέχτηκε κι αυτός σχόλια για την συνολική αστοχία (και η ΕΜΥ έδινε επικίνδυνα φαινόμενα σε 10 περιοχές).

«Έχουμε φτάσει σε σημείο να γκρινιάζουμε γιατί σήμερα δεν είχαμε πλημμύρες αφού ήχησε το 112. Να ενημερώσω ότι μέχρι τώρα έχουν πέσει πάνω από 110 τόνους νερό ανά στρέμμα στην Ηλεία και πάνω από 100 τόνους στη Ζάκυνθο» απάντησε σε σχόλιό του στα σόσιαλ.

