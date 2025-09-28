search
ΚΥΡΙΑΚΗ 28.09.2025 21:28
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.09.2025 20:54

«Πέσιμο» στους μετεωρολόγους από πολίτες για την κακοκαιρία που τελικά δεν χτύπησε την ξηρά – Τι απάντησε ο Τσατραφύλλιας

28.09.2025 20:54
vroxi-andras

Εδώ και τρεις ημέρες οι μετεωρολόγοι χτυπούσαν καμπανιάκια για την επέλαση της κακοκαιρίας που αναμενόταν σήμερα.

Τελικά, παρά τα προληπτικά μηνύματα από το 112 στις 10 περιοχές που ήταν στο… ραντάρ της καταιγίδας, οι βροχές που έπεσαν δεν προκάλεσαν προβλήματα, ούτε καν στην Ηλεία όπου έπεσε ο μεγαλύτερος όγκος νερού.

Αυτό… εκνεύρισε αρκετό κόσμο καθώς στα σόσιαλ κυριαρχεί το συναίσθημα ότι τρομοκράτησαν τον κόσμο χωρίς λόγο και πολλοί στα νησιά του Ιονίου μάλιστα, ακύρωσαν επιχειρηματικές δραστηριότητες, με την εστίαση να χάνει μεροκάματα σήμερα.

Δικαιολογία υπάρχει ωστόσο… Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας που είχε κάνει λόγο για μεγάλο όγκο νερού, είχε επισημάνει πως ελπίζει ότι το έντονο ξέσπασμα θα σκάσει στη θάλασσα και έτσι τα νησιά και η δυτική Πελοπόννησος θα γλιτώσουν τα χειρότερα, όπως και έγινε τελικά.

Παρ’ όλα αυτά δέχτηκε κι αυτός σχόλια για την συνολική αστοχία (και η ΕΜΥ έδινε επικίνδυνα φαινόμενα σε 10 περιοχές).

«Έχουμε φτάσει σε σημείο να γκρινιάζουμε  γιατί σήμερα δεν είχαμε πλημμύρες αφού ήχησε το 112. Να ενημερώσω ότι μέχρι τώρα έχουν πέσει πάνω από 110 τόνους νερό ανά στρέμμα στην Ηλεία  και πάνω από  100 τόνους στη Ζάκυνθο» απάντησε σε σχόλιό του στα σόσιαλ.

Διαβάστε επίσης:

Κακοκαιρία: Ακυρώσεις δεκάδων πτήσεων και στη Ζάκυνθο λόγω χαμηλής ορατότητας

Εύβοια: Σοβαρό τροχαίο με ΙΧ να πέφτει σε χαράδρα 150 μέτρων – Μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού

Στο τμήμα για εξηγήσεις ο Βασίλης Μπισμπίκης: Προκάλεσε φθορές σε σταθμευμένα ΙΧ και εγκατέλειψε το σημειο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
jd-vance_1108_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Βανς: Εξετάζουμε το ενδεχόμενο χορήγησης πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία

rutsi-omilia
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη – Πάνος Ρούτσι: Μαζικό κύμα αλληλεγγύης στον απεργό πείνας σε πολλές πόλεις της χώρας (Video/Photos)

fotia-naos-michigan
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε εκκλησία στο Μίσιγκαν – Τουλάχιστον ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες (Video)

kifisia-panigiriko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Τρομερός Τετέι και διπλό η Κηφισιά μέσα στον ΟΦΗ (1-3)

vroxi-andras
ΕΛΛΑΔΑ

«Πέσιμο» στους μετεωρολόγους από πολίτες για την κακοκαιρία που τελικά δεν χτύπησε την ξηρά – Τι απάντησε ο Τσατραφύλλιας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
doner kebab 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Έχασε τη μάχη του ντονέρ η Τουρκία: Οι Γερμανοί πέτυχαν να μην παρασκευάζεται με βάση κανόνες της Άγκυρας

dromos taxytita
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Μόλις 4 δευτερόλεπτα ανά χιλιόμετρο»: Καθηγητής μαθηματικών εξηγεί γιατί δεν έχει νόημα να τρέχουμε με 140 χλμ./ώρα

klairi-katsantoni-new
LIFESTYLE

Κλαίρη Κατσαντώνη: Πώς είναι σήμερα η «Ελένη» από το «Ρετιρέ» - Σπάνια δημόσια εμφάνιση της ηθοποιού (Photos)

iordanidis
LIFESTYLE

«Ρε άντε κοιτάξτε τη δουλειά σας!»: Έξαλλος ο Τάσος Ιορδανίδης (Video)

liagkas-mpalaskas-new
MEDIA

Το Πρωινό: H σύσκεψη για το ...στριπτίζ Μπαλάσκα και το τηλεφώνημα στον Λιάγκα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 28.09.2025 21:26
jd-vance_1108_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Βανς: Εξετάζουμε το ενδεχόμενο χορήγησης πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία

rutsi-omilia
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη – Πάνος Ρούτσι: Μαζικό κύμα αλληλεγγύης στον απεργό πείνας σε πολλές πόλεις της χώρας (Video/Photos)

fotia-naos-michigan
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε εκκλησία στο Μίσιγκαν – Τουλάχιστον ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες (Video)

1 / 3