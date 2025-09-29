search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.09.2025 10:29
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.09.2025 08:10

Στρατηγική συνεργασία Deloitte, ACCA και Πανεπιστημίου Πειραιώς ενισχύει εκπαίδευση, πιστοποίηση και πρακτική εμπειρία φοιτητών

29.09.2025 08:10
delloitte acca

Η ενίσχυση της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής κατάρτισης στον χώρο της Λογιστικής, του Ελέγχου και των Χρηματοοικονομικών γίνεται πράξη μέσα από ένα νέο πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ Deloitte Ελλάδος, ACCA και του μεταπτυχιακού προγράμματος «Λογιστική και Έλεγχος Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών» του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Η πρωτοβουλία, που εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο μνημονίου συνεργασίας Deloitte – Πανεπιστημίου Πειραιώς, στοχεύει στη δημιουργία στρατηγικών συνεργειών και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων φοιτητών που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σύγχρονου επαγγελματικού περιβάλλοντος. Μέσω του προγράμματος «Τριμερής Συνεργασία Deloitte – ACCA – Πανεπιστήμιο Πειραιώς/ΠΜΣ ΛΕΕΔΟ», οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία στην Deloitte και να προετοιμαστούν για την απόκτηση της διεθνούς αναγνωρισμένης πιστοποίησης ACCA/JES, σε συνεργασία με το ΣΟΕΛ.

Η Chief Human Resources Officer της Deloitte Ελλάδος, Ειρήνη Παναγιωτακοπούλου, επισήμανε ότι η εταιρεία επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό και προωθεί τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με την πρακτική εφαρμογή, διαμορφώνοντας ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον μάθησης και εξέλιξης για τη νέα γενιά στελεχών.

Παράλληλα, η Andreia Stanciu, Head of Southern Europe του ACCA, τόνισε ότι η συνεργασία με Deloitte και Πανεπιστήμιο Πειραιώς αποτελεί πρωτοποριακή πρωτοβουλία για την ενίσχυση του λογιστικού και χρηματοοικονομικού επαγγέλματος στην Ελλάδα. Η πιστοποίηση ACCA μέσω του Κοινού Προγράμματος Εξετάσεων (JES) προσφέρει στους φοιτητές ουσιαστική διεθνή αναγνώριση και άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας.

Ο Καθηγητής Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος, Διευθυντής του ΠΜΣ ΛΕΕΔΟ, υπογράμμισε ότι η τριμερής συνεργασία διασφαλίζει την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων και τους προετοιμάζει για την απόκτηση διεθνώς αναγνωρισμένου τίτλου. Επιπλέον, διευρύνει τις συνεργασίες του προγράμματος, ενισχύοντας την εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών με υψηλή κατάρτιση, καινοτομική σκέψη και επιχειρηματική ευφυΐα.

Το πρόγραμμα αναμένεται να προσφέρει στους φοιτητές συνδυασμό υψηλού επιπέδου θεωρητικής κατάρτισης, πρακτικής εμπειρίας και διεθνούς πιστοποίησης, ενισχύοντας σημαντικά τις προοπτικές ένταξής τους στην ελληνική και διεθνή αγορά εργασίας.

Διαβάστε επίσης:

Εβροφάρμα: Σημαντική αύξηση πωλήσεων και εξαγωγών με δυναμικές επενδύσεις στρατηγικής αξίας

Flexopack: Αύξηση πωλήσεων και EBITDA παρά τη μείωση καθαρών κερδών λόγω συναλλαγματικών απωλειών

REVOIL: Σημαντική άνοδος κερδών προ φόρων και επενδύσεις σε ΑΠΕ και ηλιακούς συλλέκτες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tom-holland-new
LIFESTYLE

Τομ Χόλαντ: Η ανάρτησή του μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο κεφάλι στα γυρίσματα του «Spider-Man»

DIPA-NEW
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Στο Αγρίνιο η 46η «Ημέρα Καριέρας» με 33 επιχειρήσεις και 1.000 θέσεις εργασίας

TSIPRAS_KATSELI_NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το «διαζύγιο» Τσίπρα – Κατσέλη φαίνεται και στα… ινστιτούτα

adonis_georgiadis_1208_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Η Καρυστιανού ασκεί αντιπολίτευση από το βάθρο της μητέρας που έχασε το παιδί της

viasmos
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Κατήγγειλε τον σύζυγό της ότι ασελγούσε στην κόρη τους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
olympiakos-panigiriko-levadeiakos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πήρε θέση η ΚΕΔ για την παρωδία με το VAR στο «Καραϊσκάκης»: «Κανονικά έπρεπε να ακυρωθεί το γκολ» (Video)

dromos taxytita
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Μόλις 4 δευτερόλεπτα ανά χιλιόμετρο»: Καθηγητής μαθηματικών εξηγεί γιατί δεν έχει νόημα να τρέχουμε με 140 χλμ./ώρα

vroxi-andras
ΕΛΛΑΔΑ

«Πέσιμο» στους μετεωρολόγους από πολίτες για την κακοκαιρία που τελικά δεν χτύπησε την ξηρά - Τι απάντησε ο Τσατραφύλλιας

gefyra-kina
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Εγκαινιάστηκε η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο - Δρομολόγιο δύο ωρών θα γίνεται σε… 2 λεπτά (video)

denis matsuev
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Μέγαρο Μουσικής: Ανακοίνωσε Σοστακόβιτς και οι χρήστες δεν «ψήνονται» μετά τον αποκλεισμό του Ματσούεφ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29.09.2025 10:28
tom-holland-new
LIFESTYLE

Τομ Χόλαντ: Η ανάρτησή του μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο κεφάλι στα γυρίσματα του «Spider-Man»

DIPA-NEW
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Στο Αγρίνιο η 46η «Ημέρα Καριέρας» με 33 επιχειρήσεις και 1.000 θέσεις εργασίας

TSIPRAS_KATSELI_NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το «διαζύγιο» Τσίπρα – Κατσέλη φαίνεται και στα… ινστιτούτα

1 / 3