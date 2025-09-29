Στρατηγική συνεργασία Deloitte, ACCA και Πανεπιστημίου Πειραιώς ενισχύει εκπαίδευση, πιστοποίηση και πρακτική εμπειρία φοιτητών

Η ενίσχυση της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής κατάρτισης στον χώρο της Λογιστικής, του Ελέγχου και των Χρηματοοικονομικών γίνεται πράξη μέσα από ένα νέο πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ Deloitte Ελλάδος, ACCA και του μεταπτυχιακού προγράμματος «Λογιστική και Έλεγχος Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών» του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Η πρωτοβουλία, που εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο μνημονίου συνεργασίας Deloitte – Πανεπιστημίου Πειραιώς, στοχεύει στη δημιουργία στρατηγικών συνεργειών και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων φοιτητών που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σύγχρονου επαγγελματικού περιβάλλοντος. Μέσω του προγράμματος «Τριμερής Συνεργασία Deloitte – ACCA – Πανεπιστήμιο Πειραιώς/ΠΜΣ ΛΕΕΔΟ», οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία στην Deloitte και να προετοιμαστούν για την απόκτηση της διεθνούς αναγνωρισμένης πιστοποίησης ACCA/JES, σε συνεργασία με το ΣΟΕΛ.

Η Chief Human Resources Officer της Deloitte Ελλάδος, Ειρήνη Παναγιωτακοπούλου, επισήμανε ότι η εταιρεία επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό και προωθεί τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με την πρακτική εφαρμογή, διαμορφώνοντας ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον μάθησης και εξέλιξης για τη νέα γενιά στελεχών.

Παράλληλα, η Andreia Stanciu, Head of Southern Europe του ACCA, τόνισε ότι η συνεργασία με Deloitte και Πανεπιστήμιο Πειραιώς αποτελεί πρωτοποριακή πρωτοβουλία για την ενίσχυση του λογιστικού και χρηματοοικονομικού επαγγέλματος στην Ελλάδα. Η πιστοποίηση ACCA μέσω του Κοινού Προγράμματος Εξετάσεων (JES) προσφέρει στους φοιτητές ουσιαστική διεθνή αναγνώριση και άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας.

Ο Καθηγητής Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος, Διευθυντής του ΠΜΣ ΛΕΕΔΟ, υπογράμμισε ότι η τριμερής συνεργασία διασφαλίζει την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων και τους προετοιμάζει για την απόκτηση διεθνώς αναγνωρισμένου τίτλου. Επιπλέον, διευρύνει τις συνεργασίες του προγράμματος, ενισχύοντας την εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών με υψηλή κατάρτιση, καινοτομική σκέψη και επιχειρηματική ευφυΐα.

Το πρόγραμμα αναμένεται να προσφέρει στους φοιτητές συνδυασμό υψηλού επιπέδου θεωρητικής κατάρτισης, πρακτικής εμπειρίας και διεθνούς πιστοποίησης, ενισχύοντας σημαντικά τις προοπτικές ένταξής τους στην ελληνική και διεθνή αγορά εργασίας.

