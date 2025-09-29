Τα ανεξέλεγκτα μέτωπα για κυβέρνηση, το μήνυμα Καρυστιανού και ο Σαμαράς, ο Τσίπρας α λα Μάο και η αυτοεκπληρούμενη προφητεία του Γερουλάνου

Καλημέρα και καλή εβδομάδα

Ακόμα και τους… συναγερμούς από τα έκτακτα δελτία καιρού των τελευταίων 24ωρων, πάει να ξεπεράσει η κυβέρνηση.

Μπορεί να είναι η… φάση, μπορεί να τύχανε όλα μαζί, που λέει και ο νόμος του Μέρφι, αλλά φαίνεται πως η κυβέρνηση παράγει πιο πολλά ανοιχτά μέτωπα απ’ όσα μπορεί να διαχειριστεί.

Κι αν δεν ξεφύγει από τη μέγγενη αυτή, τότε μπαίνει σε δρόμο χωρίς γυρισμό.

Έχουμε και λέμε κάποια από τα πιο καυτά μέτωπα:

Ελληνοτουρκικά – σε τοπίο πιο θολό κι από κείνο στην ομώνυμη ταινία του Αγγελόπουλου.

Τέμπη – νέο μπέρδεμα με το χειρισμό των αιτημάτων για εκταφή και την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και ίσως κι άλλων γονιών στη συνέχεια.

Αγρότες – ΟΠΕΚΕΠΕ , στάση πληρωμών επιδοτήσεων στους κανονικούς δικαιούχους και ευλογιά προβάτων, δημιουργούν εκρηκτική κατάσταση.

Ακρίβεια – άνευ περαιτέρω σχολιασμού, παρότι ο Θεοδωρικάκος τα βάζει τα πρόστιμα για αισχοκέρδεια.

Νέα κόμματα – κόβει την ανάσα το ενδεχόμενο να κινηθεί ο Αντώνης Σαμαράς, ειδικά αν τον… «σιγοντάρει» ατύπως ο Κώστας Καραμανλής.

Αγροτικά

Ειδικά για τα αγροτικά, τα πράγματα μπορεί να μην είναι σοβαρά, όπως φαίνεται. Αλλά να είναι πολύ σοβαρότερα και να φανούν στην πορεία, καθώς «βράζει» ο αγροτικός κόσμος.

Καθυστερούν οι πληρωμές επιδοτήσεων και ελλοχεύει ο κίνδυνος να κοπούν κονδύλια, την ώρα που το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν «μαζεύεται» στην εξεταστική με ελιγμούς και αποκλεισμούς μαρτύρων.

Η δε ευλογιά, που έχει φέρνει σε απόγνωση πολλούς παραγωγούς, επιδεινώνει το κλίμα.

Τι σημαίνουν όλα αυτά; Ότι ο αγροτικός κόσμος που άλλοτε ήταν δυνατό χαρτί για τη ΝΔ πάει να χαθεί οριστικά από εκλογική πελατεία. Αν βοηθήσει και ο καιρός – μόλις φύγουν οι βροχές και τα κρύα αυτών των ημερών – βλέπω να αναστενάξει η ΝΔ στα μπλόκα.

Καταλύτης η στάση της Μαρίας Καρυστιανού

Δεν ξέρω αν θα κάνει κόμμα η Μαρία Καρυστιανού. Και ενδεχομένως ούτε η ίδια το ξέρει οριστικά ακόμα. Προφανώς κάποιοι της το ζητούν, με κάποιους το συζητάει γενικά, αλλά διαμηνύει ότι δεν είναι στις προθέσεις της, τουλάχιστον όχι προς το παρόν.

Εκείνο όμως που πρόσεξα είναι πως η πολιτική διάσταση της παρουσίας της απασχολεί όλο και περισσότερο τα «mainstream» μέσα που λέμε.

Προ ημερών φιλοξενήθηκε (και ρωτήθηκε για τα πολιτικά) από το Μέγκα, χθες μίλησε στην Καθημερινή της Κυριακής.

Κρατήστε τα όλα αυτά – ειδικά το πώς η Καθημερινή αντιμετωπίζει την… κυβέρνηση και τον Μητσοτάκη, με όλες τις… «καλές» προθέσεις δηλαδή!

Επίσης είναι σαφές πως ανεξάρτητα από τις επικρίσεις που θα δεχθεί, τυχόν εμπλοκή της Καρυστιανού στην πολιτική θα λειτουργήσει καταλυτικά για όλο το σκηνικό και τους συσχετισμούς.

Τα σενάρια για συνεργασία Σαμαρά με Καρυστιανού

Για την Μαρία Καρυστιανού κυκλοφορούν διάφορα σενάρια, αλλά εκτιμώ – και φοβάμαι – ότι τα περισσότερα μπορεί να είναι εν αγνοία της.

Λένε για παράδειγμα ότι θα την ήθελε στο νέο κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς και μάλιστα στη θέση της επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο επικρατείας.

Λένε βέβαια ότι και θα ενδιέφερε και την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα να έχει μαζί της την πρόεδρο του συλλόγου θυμάτων των Τεμπών, αλλά κανείς δεν επιβεβαιώνει τέτοιες πληροφορίες.

Η ίδια δεν αποκλείει να συμμετάσχει σε κάποιο πολιτικό σχηματισμό – «θέλω κάτι νέο, αλλά δεν θα οργανώσω εγώ» είπε στην Καθημερινή.

Αλλά τι θα είναι αυτό, με ποιους, πότε και πώς μπορεί να εκδηλωθεί, δεν έχει ακόμα απαντήσεις.

Τακτική… Μάο (Τσετούνγκ) από Τσίπρα

Ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι θαυμαστής του Μάο είναι γνωστό από τον πρώτο καιρό που εμφανίστηκε στην κεντρική πολιτική σκηνή – εδώ και είκοσι χρόνια περίπου.

Φαίνεται λοιπόν ότι ποτέ δεν ξεχνά την νικηφόρα τακτική του Μεγάλου Τιμονιέρη: Ξεκίνησε τη Μεγάλη Πορεία από την περιφέρεια για να κατακτήσει στο τέλος το κέντρο (Πεκίνο).

Έτσι κι ο πρόεδρος Αλέξης, που φαίνεται να επανεξετάζει χρόνο και τρόπο εκδήλωσης της πολιτικής του κίνησης, επιμένει να κινείται γύρω γύρω πριν κάνει το τελικό χτύπημα: Αναπτύσσει δυνάμεις ερχόμενος από το… εξωτερικό.

Μόλις χθες έγινε γνωστό ότι θα πάει να κάνει διαλέξεις και στη Σορβόννη μετά το Χάρβαρντ, όπου βρέθηκε πριν μερικούς μήνες.

Δεν επιβεβαιώνεται ότι ο Τεμπονέρας είναι προπομπός των επιδιώξεων Τσίπρας, αλλά αυτό το κάλεσμα προς ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ να… αυτοδιαλυθούν, για να γίνει κάτι άλλο, που κανένας όμως δεν ξέρει πώς και γιατί, δεν ακούστηκε καλά. Ούτε στην Χαριλάου Τρικούπη, ούτε στην Κουμουνδούρου – για την Αμαλίας θα σας γελάσω. Κάτι παλιές καραβάνες όμως έλεγαν πως είναι… σόλικο να καλεί σε διάλυση δύο κόμματα ένας άνθρωπος που δεν έχει εκλεγεί ποτέ βουλευτής. Θέλει μέτρο ο δημόσιος λόγος.

Η αυτοεκπληρούμενη προφητεία του Παύλου Γερουλάνου

Καλά τα πηγαίνανε μέχρι την περασμένη εβδομάδα ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Παύλος Γερουλάνος. Ο δεύτερος είχε ταυτιστεί με τον αρχηγό και δεν μιλούσε καθόλου, ελπίζοντας ότι μετά τις εκλογές (το 2027 ή νωρίτερα) θα πάρει το «μαγαζί» ήσυχα κι απλά.

Έλα όμως που «η ζωή αλλάζει δίχως να κοιτάζει τη δική σου μελαγχολία», που λέει κι ο Σαββόπουλος, ο οποίος θέτει και το δάχτυλο επί τον τύπο των ήλων, ξεκαθαρίζοντας ότι «έρχεται η στιγμή για ν’ αποφασίσεις με ποιους θα πας και ποιους θ’ αφήσεις».

Αμφιβάλω αν άκουσε Νιόνιο ο Γερουλάνος πριν πει ότι έχει κολλήσει η βελόνα του ΠΑΣΟΚ, αλλά ένα μπάχαλο το προκάλεσε.

Ο Ανδρουλάκης δεν θέλησε ούτε τηλέφωνο να τον πάρει και το θέμα είναι ότι αλλάζει πίστα η εσωκομματική σύγκρουση στο ΠΑΣΟΚ.

Ο Γερουλάνος ουσιαστικά έχει θέσει τελεσίγραφο στον Ανδρουλάκη να βελτιώσει τα δημοσκοπικά ποσοστά του ΠΑΣΟΚ μέσα σε δύο μήνες – αλλά όταν θέτεις τέτοιες προθεσμίες τότε οδηγείς τα πράγματα στην αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή να πέσουν. Αυτοεκπληρούμενη προφητεία το λένε αυτό στην ψυχολογία.

Το ερώτημα είναι το εξής: Εάν ο Γερουλάνος έχει κάποια ιδέα για να ξεκολλήσει η βελόνα από το 13-14% που έχει το ΠΑΣΟΚ εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί δεν την λέει τώρα αντί να περιμένει δύο μήνες;

Ράφι – ράφι, αλλάζει η αγορά

Στα ταμεία του ανταγωνισμού συζητιέται έντονα το «καμπανάκι» που χτύπησε στον Σκλαβενίτη. Το πρόστιμο-μαμούθ των 1,4 εκατ. ευρώ –το μεγαλύτερο που έχει επιβληθεί ποτέ στον κλάδο– έπεσε σαν σακούλα με κονσέρβες στο κεφάλι της αγοράς.

Οι κακές γλώσσες λένε ότι το γεγονός αυτό ίσως να λειτουργήσει ως καταλύτης για πιο γρήγορες ανακατατάξεις. Κάποιοι μιλούν για «ξεκαθάρισμα ραφιών» και άλλοι για ευκαιρία… προσφορών σε επίπεδο επιχειρηματικών κινήσεων. Όπως και να ’χει, το μήνυμα ελήφθη: το καλάθι του νοικοκυριού μπορεί να χωράει μόνο τα απαραίτητα, αλλά το καλάθι των ελέγχων της Πολιτείας δείχνει να χωράει και… πρόστιμα XXL.

Και στο παρασκήνιο; Παράγοντες της αγοράς σχολιάζουν ότι η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια στιγμή που οι μεγάλες αλυσίδες ζυγίζουν τις στρατηγικές τους. Κάποιοι μιλούν για συμμαχίες, άλλοι για «ψώνια» σε μικρότερους παίκτες. Μόνο που πλέον όλοι κοιτάζουν με μεγαλύτερη προσοχή όχι μόνο τα ράφια, αλλά και τα… ράφια των ισολογισμών τους.

