ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου

29.09.2025 11:38

Το Πόθεν Έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη

29.09.2025 11:38
androulakis-vouli2907

Το site της Βουλής έδωσε σήμερα (29/9) στη δημοσιότητα τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (Πόθεν Έσχες) των πολιτικών προσώπων για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023, ανάμεσα σε αυτά και ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δήλωσε για το 2023 εισοδήματα ύψους 128.610 εκ των οποίων τα 21.000 ευρώ από ακίνητα. Οι καταθέσεις του ανέρχονται σε 1.076.358 ευρώ, 940.778,6 ευρώ σε τράπεζα του Βελγίου και 135.571 ευρώ σε ελληνικές τράπεζες.

Η ακίνητη περιουσία του δεν παρουσιάζει μεταβολές. Δηλώνει εγγραφές σε 16 ακίνητα και ειδικότερα εμφανίζεται ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης σε δύο διαμερίσματα, έξι καταστήματα, οικόπεδο και τρεις αποθήκες στο Ηράκλειο, σε δύο διαμερίσματα στην Αθήνα και σε ένα στο Βέλγιο.

Είναι κάτοχος ένα Ι.Χ αυτοκινήτου 1992. Το 2023 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άνοιξε ατομική επιχείρηση, ενώ διατήρησε τη συμμετοχή του στη «ΜΑΝΙ ΑΕΒΕ».

Ο κ. Ανδρουλάκης δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις.

Το Πόθεν Έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη για το οικονομικό έτος 2022:

Λήψη

Το Πόθεν Έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη για το οικονομικό έτος 2023:

Λήψη

