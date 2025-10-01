Οι… αποδοκιμασίες στον Ανδριανό έπιασαν τόπο: Η θορυβημένη κυβέρνηση έσπευσε να αποτρέψει κόψιμο επιδοτήσεων στη Μακεδονία 

Στο παρά πέντε φαίνεται πως αποτράπηκε η εξέλιξη και γιγάντωση ενός μεγάλου προβλήματος για την κυβέρνηση που αφορούσε τις φετινές αγροτικές επιδοτήσεις κυρίως στην Βόρειο Ελλάδα που κινδύνευαν να τιναχτούν στον αέρα.

Η υποθέση ξεκινά από τον περασμένο Ιούνιο όταν μετά από απαίτηση της Ε.Ε λόγω του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ χρειαζόταν η προσκόμιση του ΑΤΑΚ (αριθμού ταυτότητας ακινήτου) προκειμένου να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις των αγροτών.

Το ΑΤΑΚ ήταν για χρόνια υποχρέωση της χώρας μας για την οποία διαχρονικά οι κυβερνήσεις έπαιρναν συνεχώς παρατάσεις εφαρμογής του.

Το πρόβλημα με τον ΑΤΑΚ εντοπίζεται κυρίως στην Μακεδονία και σε ολόκληρη τη βόρεια Ελλάδα λόγω του πολύ μικρού και πολυτεμαχισμένου κλήρου. Εξαιτίας της έλλειψης αγοραστικής αξίας οι κληρονόμοι δεν κάνουν αποδοχές κληρονομιάς, πολλοί βρίσκονται στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα αγρότες, που νομίμως και πραγματικά καλλιεργούν τα χωράφια τους να υποχρεούνται να βρουν εκατοντάδες ΑΤΑΚ για μερικές δεκάδες στρέμματα.

Παρά τις επανειλλημένες προειδοποιήσεις από γαλάζιους αγροτικούς συνδικαλιστές όλο το καλοκαίρι η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα.

Στις 15 Σεπτεμβρίου η πρώην υπουργός Αγορτικης ανάπτυξης Φωτεινή Αραμπατζή, βουλευτής Σερρών – μιας από τις περιφέρειες με μεγάλο πρόβλημα- έστειλε επιστολή στον πρωθυπουργό επισημαίνοντας τον κίνδυνο να χαθούν εισοδήματα τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τη χώρα συνολικά σε δύο επίπεδα: για τις άμεσες ενισχύσεις αλλά και για τα προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Το Μέγαρο Μαξίμου που συνειδητοποίησε τι ερχόταν παρέπεμψε την κ.Αραμπατζη στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη προκειμένου να υπάρξει συνεννόηση και διαπραγμάτευση με την Ευρωπαΐκή Επιτροπή. Περιέργως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ήταν έξω από το κάδρο.

Ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης φέρεται να ήταν πολύ επιφυλακτικός στην αρχή και γενικά το πρόβλημα, το οποίο ήταν γνωστό από τον Ιούνιο είχε μάλλον υποβαθμιστεί και θα πήγαινε «άπατο».

Όμως υπήρξε κινητοποίηση όταν συνέβησαν τα επεισόδια στις Σέρρες με αποδοκιμασίες κατα του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννη Ανδριανού.

Τότε άρχισαν να ζεσταίνονται οι μηχανές, ακολούθησαν συναντήσεις με εκπροσώπους των αγροτών, πηγαινέλα επιστολών με την Κομισιόν και τελικά λίγο πριν την εκπνοή της 30ης Σεπτεμβρίου η λύση δόθηκε όπως προκύπτει από τη χθεσινή ανακοίνωση του Οργανισμού Πληρωμών.

Πρακτικά με την τελευταία διαπραγμάτευση του Κωστή Χατζηδάκη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «πέρασε» κυριολεκτικά τελευταία στιγμή, η λύση στις δηλώσεις καλλιέργειας αγροτεμαχίων κάτω των 20 στρεμμάτων να μην απαιτείται η δαιδαλώδης αναζήτηση του ΑΤΑΚ αλλά το ΚΑΕΚ (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου) δίνοντας ταυτόχρονα δυνατότητα συμμόρφωσης μέχρι τις 20 Οκτωβρίου.

Η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τον ΑΤΑΚ συνοδεύτηκε από ανακούφιση στον ομολογουμένως ανάστατο αγροτικό κόσμο της Μακεδονίας και της Βόρειας Ελλάδας γενικότερα, που κινδύνευε να μείνει σε σημαντικό βαθμό, εκτός επιδοτήσεων!

Ενα πρόβλημα που έβραζε, σώθηκε όπως φαίνεται, την τελευταία στιγμή αποφορτίζοντας το κλίμα και μειώνοντας τη δυσαρέσκεια του αγροτικού κόσμου στη Μακεδονία, έτσι όπως αυτή καταγράφεται στις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις

