Ξεκινά το shutdown της κυβέρνησης των ΗΠΑ καθώς o διχασμός μεταξύ των κομμάτων κυριαρχεί στην Ουάσινγκτον

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έκλεισε μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων της την Τετάρτη, καθώς οι βαθιές κομματικές διαιρέσεις εμπόδισαν το Κογκρέσο και τον Λευκό Οίκο να καταλήξουν σε συμφωνία χρηματοδότησης, πυροδοτώντας μια πιθανά μακρά, εξαντλητική αντιπαράθεση που θα μπορούσε να οδηγήσει στην απώλεια χιλιάδων ομοσπονδιακών θέσεων εργασίας.

Δεν υπήρχε σαφής τρόπος εξόδου από το αδιέξοδο, ενώ οι υπηρεσίες προειδοποίησαν ότι το 15ο κλείσιμο της κυβέρνησης από το 1981 θα εμπόδιζε την δημοσίευση μιας έκθεσης για την απασχόληση που παρακολουθείται στενά τον Σεπτέμβριο, θα επιβραδύνει τα αεροπορικά ταξίδια, θα αναστείλει την επιστημονική έρευνα, θα παρακρατήσει μισθούς από τα αμερικανικά στρατεύματα και θα οδηγήσει σε ημερήσιο κόστος 400 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Τραμπ, του οποίου η εκστρατεία για τη ριζική αναμόρφωση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης δρομολογεί ήδη την απόλυση περίπου 300.000 εργαζομένων μέχρι τον Δεκέμβριο, προειδοποίησε τους Δημοκρατικούς του Κογκρέσου ότι ένα κλείσιμο της κυβέρνησης θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για «μη αναστρέψιμες» ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της περικοπής περισσότερων θέσεων εργασίας και προγραμμάτων.

Το κλείσιμο της κυβέρνησης ξεκίνησε λίγες ώρες αφότου η Γερουσία απέρριψε ένα βραχυπρόθεσμο μέτρο δαπανών που θα είχε διατηρήσει τις κυβερνητικές λειτουργίες σε λειτουργία έως τις 21 Νοεμβρίου.

Οι Δημοκρατικοί αντιτάχθηκαν στη νομοθεσία λόγω της άρνησης των Ρεπουμπλικανών να επισυνάψουν παράταση των παροχών υγείας για εκατομμύρια Αμερικανούς που πρόκειται να λήξουν στο τέλος του έτους. Οι Ρεπουμπλικάνοι λένε ότι το ζήτημα πρέπει να αντιμετωπιστεί ξεχωριστά.

Το ζήτημα στο μέτωπο της κυβερνητικής χρηματοδότησης είναι τα 1,7 τρισεκατομμύρια δολάρια για τις λειτουργίες των οργανισμών, τα οποία αντιστοιχούν περίπου στο ένα τέταρτο του συνολικού προϋπολογισμού της κυβέρνησης ύψους 7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Μεγάλο μέρος του υπολοίπου πηγαίνει σε προγράμματα υγείας και συνταξιοδότησης και σε πληρωμές τόκων για το αυξανόμενο χρέος των 37,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ανεξάρτητοι αναλυτές προειδοποιούν ότι το κλείσιμο θα μπορούσε να διαρκέσει περισσότερο από τα κλεισίματα που σχετίζονται με τον προϋπολογισμό του παρελθόντος, με τον Τραμπ και τους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου να απειλούν να τιμωρήσουν τους Δημοκρατικούς με περικοπές σε κυβερνητικά προγράμματα και στην ομοσπονδιακή μισθοδοσία.

Ο διευθυντής προϋπολογισμού του Τραμπ, Ράσελ Βόουτ, ο οποίος έχει ζητήσει «λιγότερες διακομματικές» πιστώσεις, απείλησε με μόνιμες απολύσεις την περασμένη εβδομάδα σε περίπτωση κλεισίματος.

Τα futures στη Wall Street υποχώρησαν, ο χρυσός έφτασε σε ιστορικό υψηλό και οι ασιατικές μετοχές ταλαντεύτηκαν καθώς οι επενδυτές ανησυχούσαν για καθυστερήσεις στην δημοσίευση βασικών δεδομένων και τον αντίκτυπο των απωλειών θέσεων εργασίας. Το δολάριο κυμαινόταν κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο μιας εβδομάδας έναντι των μεγάλων ομολόγων του.

Το μεγαλύτερο σε διάρκεια κλείσιμο της κυβέρνησης στην ιστορία των ΗΠΑ διήρκεσε 35 ημέρες κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου 2018 και του Ιανουαρίου 2019 κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, σε μια διαμάχη για την ασφάλεια των συνόρων.

«Το μόνο που θέλουν να κάνουν είναι να προσπαθήσουν να μας εκφοβίσουν. Και δεν πρόκειται να τα καταφέρουν», δήλωσε ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, σε ομιλία του στο Κοινοβούλιο μια ημέρα μετά από μια συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τον Τραμπ και άλλους ηγέτες του Κογκρέσου, η οποία κατέληξε με τα δύο κόμματα σε μεγάλη απόσταση.

Ο ηγέτης της πλειοψηφίας στη Γερουσία, Τζον Θουν, περιέγραψε το αποτυχημένο νομοσχέδιο για τις βραχυπρόθεσμες δαπάνες ως ένα «μη κομματικό» μέτρο χωρίς κομματικές πολιτικές, τις οποίες οι Δημοκρατικοί δεν είχαν κανένα πρόβλημα να αποδεχτούν τα προηγούμενα χρόνια.

«Αυτό που άλλαξε είναι ότι ο Πρόεδρος Τραμπ βρίσκεται στον Λευκό Οίκο. Γι’ αυτό πρόκειται. Αυτή είναι η πολιτική. Και δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός λόγος για τον οποίο θα έπρεπε να υπάρξει κλείσιμο της κυβέρνησης», δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος της Νότιας Ντακότα στους δημοσιογράφους.

Οι Ρεπουμπλικάνοι του Τραμπ κατέχουν πλειοψηφίες και στα δύο σώματα του Κογκρέσου, αλλά οι νομοθετικοί κανόνες απαιτούν 60 από τους 100 γερουσιαστές να συμφωνήσουν στη νομοθεσία για τις δαπάνες. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται τουλάχιστον επτά Δημοκρατικοί για να ψηφίσουν ένα νομοσχέδιο χρηματοδότησης.

Οι Δημοκρατικοί εστίασαν στη χρηματοδότηση της υγείας

Οι Δημοκρατικοί δέχονται πιέσεις από τους απογοητευμένους υποστηρικτές τους να πετύχουν μια σπάνια νίκη ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026, οι οποίες θα καθορίσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου για τα δύο τελευταία χρόνια της θητείας του Τραμπ.

Η ώθηση για την υγειονομική περίθαλψη τους έδωσε την ευκαιρία να ενωθούν πίσω από ένα ζήτημα που βρίσκει απήχηση στους ψηφοφόρους.

Παράλληλα με τις εκτεταμένες επιδοτήσεις υγείας, οι Δημοκρατικοί έχουν επίσης προσπαθήσει να διασφαλίσουν ότι ο Τραμπ δεν θα μπορέσει να αναιρέσει αυτές τις αλλαγές εάν υπογραφούν σε νόμο. Ο Τραμπ αρνήθηκε να δαπανήσει δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν εγκριθεί από το Κογκρέσο, ωθώντας ορισμένους Δημοκρατικούς να αναρωτηθούν γιατί θα έπρεπε να ψηφίσουν οποιαδήποτε νομοθεσία για τις δαπάνες.

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Σικάγο, Ρόμπερτ Πέιπ, δήλωσε ότι το ασυνήθιστα πολωμένο πολιτικό κλίμα στις ΗΠΑ μετά τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ και η αυξανόμενη δύναμη στις ακραίες πτέρυγες και των δύο κομμάτων θα μπορούσαν να δυσκολέψουν τους ηγέτες των κομμάτων να καταλήξουν σε μια συμφωνία για την επαναλειτουργία της κυβέρνησης.

«Οι κανόνες της πολιτικής αλλάζουν ριζικά και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με βεβαιότητα πού θα καταλήξει όλο αυτό», δήλωσε ο καθηγητής πολιτικών επιστημών του Πανεπιστημίου του Σικάγο, Ρόμπερτ Πέιπ, ο οποίος μελετά την πολιτική βία.

«Κάθε πλευρά θα πρέπει να υποχωρήσει απέναντι σε δεκάδες εκατομμύρια πραγματικά επιθετικούς υποστηρικτές, τους δικούς της ψηφοφόρους, κάτι που θα είναι πραγματικά δύσκολο για αυτούς να το κάνουν», είπε. Πριν από το κλείσιμο της κυβέρνησης, ο Τραμπ απευθύνθηκε στους δικούς του υποστηρικτές με ένα deepfake βίντεο που έδειχνε επεξεργασμένες εικόνες του Σούμερ να εμφανίζεται να επικρίνει τους Δημοκρατικούς, ενώ ο κορυφαίος Δημοκρατικός βουλευτής Χακίμ Τζέφρις στεκόταν δίπλα του, με ένα πρόχειρα σχεδιασμένο σομπρέρο και μουστάκι τυλιγμένο στο πρόσωπό του.

President Trump shared a deep fake video depicting Senate Minority Leader Chuck Schumer and House Minority Leader Hakeem Jeffries making false claims about their demands. Watch What You Need to Know for the latest, streaming on Disney+.… pic.twitter.com/EwHuASCTWF — ABC News (@ABC) September 30, 2025

«Ήταν παιδαριώδες. Ήταν ασήμαντο», δήλωσε ο Σούμερ στους δημοσιογράφους. «Είναι κάτι που θα έκανε ένα 5χρονο παιδί, όχι ένας πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά δείχνει πόσο αστείοι είναι. Δεν τους νοιάζει η ζημιά που θα προκαλέσουν με το κλείσιμό τους».

