Guardian: Εμφανής η ένταση Ελλάδας – Ισραήλ παρά τους ισχυρούς δεσμούς – Στις 16:00 επιστρέφουν οι 27 ακτιβιστές

Η αντίδραση του ΥΠΕΞ για τον στολίσκο με τους 27 Ελληνες που προσπάθησαν να περάσουν μέσα στη Γάζα για να συμβάλλουν με ανθρωπιστική βοήθεια, δεν πέρασε απαρατήρητη από τον Guardian.

Σε δημοσίευμά του, αναφέρει πως παρά τους ισχυρούς δεσμούς των δύο κυβερνήσεων, η σύλληψη των ακτιβιστών, αλλά κυρίως η συμπεριφορά του Μπεν Γκβιρ που τους χαρακτήρισε τρομοκράτες και τους κράτησε σε φυλακή, το διπλωματικό επεισόδιο δεν αποφεύχθηκε.

Αφού παρέθεσε δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις καλές διπλωματικές σχέσεις των δύο χωρών, τόνισε την πρόσφατη δήλωσή του στον ΟΗΕ ότι πρέπει να υπάρξει κατάπαυση του πυρός και λύση δύο κρατών.

Ομως στη συνέχεια ο Guardian στέκεται στην αντίδραση του υπουργείου Εξωτερικών μετά το βίντεο που κυκλοφόρησε με τον Γκβιρ, το οποίο έφερε την «έντονη γραπτή διαμαρτυρία προς το Ισραήλ για τη μεταχείριση των ακτιβιστών στον στολίσκο Global Sumud».

Η διαμαρτυρία επισήμανε την «απαράδεκτη και ακατάλληλη συμπεριφορά» του ακροδεξιού υπουργού εθνικής ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, αν και δεν κατονόμασε τον υπουργό.

Το υπουργείο θα στείλει το πρωί της Δευτέρας ένα ειδικά ναυλωμένο αεροπλάνο στο διεθνές αεροδρόμιο Εϊλάτ-Ραμόν του νότιου Ισραήλ για να «επιστρέψει τους κρατούμενους στην Αθήνα. Οι 27 Έλληνες αναμένονται στην Αθήνα στις 15.30 με 16.00. Μαζί τους θα ταξιδεύουν και οι Γάλλοι και Ιταλοί ακτιβιστές που παραμένουν στο Ισραήλ και οι οποίοι θα επιστρέψουν στις πατρίδες τους με ενδιάμεση πτήση αυτή της Αθήνας.

«Η κεντροδεξιά κυβέρνηση του Μητσοτάκη αντιμετώπισε σφοδρή κριτική για τον χειρισμό της υπόθεσης. Η σημερινή ανακοίνωση ακολούθησε μια επικριτική επιστολή που συντάχθηκε από συγγενείς των κρατουμένων, οι οποίοι επέκριναν τους κυβερνητικούς αξιωματούχους για την ”αδιαφορία” που είχαν δείξει “προς τους απαχθέντες, καθώς και την άρνηση της κυβέρνησης να λάβει θέση σχετικά με την απαγωγή Ελλήνων πολιτών από το Ισραήλ”» τονίζει το δημοσίευμα του Guardian.

