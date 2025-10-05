Σοβαρό ατύχημα στη Μυτιλήνη: Σερβιτόρα «έλουσε» βρέφος με καυτό τσάι

Σε νοσοκομείο της Αθήνας νοσηλεύεται από χθες Σάββατο βρέφος, το οποίο υπέστη σοβαρά εγκαύματα όταν σερβιτόρος έριξε κατά λάθος πάνω του καυτό τσάι, στη Μυτιλήνη.

Το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε σε κατάστημα εστίασης στο λιμάνι της Λέσβου παρουσία των γονιών, όταν το τσάι έπεσε από τον δίσκο που κρατούσε 20χρονη σερβιτόρος πάνω στο καρότσι του μωρού.

Η εργαζόμενη, ηλικίας 20 ετών, συνελήφθη, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερη στη συνέχεια με εντολή εισαγγελέα. Κατηγορείται για σωματική βλάβη από αμέλεια, βάσει του άρθρου 314 του Ποινικού Κώδικα, ενώ η υπόθεση αναμένεται να διερευνηθεί περαιτέρω.

Το μωρό μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Μυτιλήνης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του και της ανάγκης για εξειδικευμένη φροντίδα, το μωρό αεροδιακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η κατάσταση της υγείας του βρέφους παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την κατάστασή του.

Προανάκριση για τα αίτια του περιστατικού διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης.

Διαβάστε επίσης:

Τζίνα Αλιμόνου: Στον εισαγγελέα ο σύντροφός της μετά το επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας

Αργυρούπολη: Άνδρας επιτέθηκε σε 59χρονη για να τη βιάσει – Της έσκισε την μπλούζα και την έριξε στο οδόστρωμα έξω από το σπίτι της

«Η εκδίκηση των ζώων»: Αγριογούρουνο επιτέθηκε σε 62χρονο κυνηγό που το είχε πυροβολήσει