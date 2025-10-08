search
ΤΕΤΑΡΤΗ 08.10.2025 14:55
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web

08.10.2025 10:52

ΔΕΗ και Euroleague συνεχίζουν μαζί για 2η χρονιά

08.10.2025 10:52
DEI – Euroleague

Τη δέσμευσή του, στο ιδιαίτερα δημοφιλές στο ελληνικό κοινό, άθλημα του μπάσκετ, ενισχύει η ΔΕΗ στηρίζοντας το ενεργά σε όλες του τις μορφές, από τις κορυφαίες διοργανώσεις της Euroleague έως το 3×3 μπάσκετ, αναδεικνύοντας αξίες όπως η ομαδικότητα, το πάθος και το ευ αγωνίζεσθαι.

Ειδικά σε ότι αφορά τη Euroleague το, για πολλούς ειδικούς του αθλήματος, πιο ενδιαφέρον και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα παγκοσμίως (ακόμα και από το NBA), η φετινή αγωνιστική σεζόν αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς το Final Four του 2026 επιστρέφει στην Αθήνα μετά από 19 χρόνια, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό ρόλο της χώρας στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Έτσι η ΔΕΗ συνεχίζει δυναμικά για δεύτερη χρονιά τη συνεργασία της με την Euroleague Basketball, ως Εθνικός Χορηγός Ενέργειας μέχρι το 2027, στηρίζοντας ενεργά τις κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις EuroLeague και BKT EuroCup στην Ελλάδα.

Δυναμική προβολή και πρωτοβουλίες βιωσιμότητας

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η ΔΕΗ θα εμφανίζεται σε περίοπτη θέση στους αγώνες των ελληνικών ομάδων της Euroleague και του EuroCup, εντός γηπέδου αλλά και στις τηλεοπτικές μεταδόσεις. Επιπλέον, η συνεργασία αξιοποιεί το εκτεταμένο ψηφιακό οικοσύστημα της Euroleague Basketball, προσφέροντας στη ΔΕΗ μοναδικές ευκαιρίες προβολής και αλληλεπίδρασης μέσω πολλαπλών ψηφιακών πλατφορμών.

Με την έναρξη της νέας σεζόν στις 30 Σεπτεμβρίου, η ΔΕΗ παρουσιάζει τη νέα της τηλεοπτική καμπάνια με το μήνυμα: «ΔΕΗ PowerUp The Game: Η χαρά του παιχνιδιού θέλει ενέργεια. Τη δική μας», αναδεικνύοντας τη δύναμη της ενέργειας να ενώνει φιλάθλους και ομάδες, αλλά και να απογειώνει την εμπειρία του μπάσκετ.

Παράλληλα, η συνεργασία της ΔΕΗ με την Euroleague επικεντρώνεται σε πρωτοβουλίες βιωσιμότητας, οι οποίες βρίσκονται σε πλήρη ευθυγράμμιση με τον στρατηγικό σχεδιασμό του Ομίλου.

PIROSVESTIKI_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Φωτιά σε ταβέρνα και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα κοντά στον Λέντα

bisbikis–new
ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Την ενοχή του πρότεινε η εισαγγελέας – Το παράπονο του ηθοποιού, «ό,τι και να πω πέφτουν να με φάνε»

kyriazidis-vouli
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριαζίδης για επιστροφή του στη ΝΔ: Θα υπηρετώ με αφοσίωση το κόμμα – Για υποκρισία κατηγορεί μιλά ΣΥΡΙΖΑ

gynaika-katathlipsi-via-viasmos
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 17 χρόνια κάθειρξη σε 40χρονο που κακοποιούσε σεξουαλικά και σωματικά τη σύζυγό του

tom-hanks_0810_1920-1080_new
LIFESTYLE

Tom Hanks: Η εμφάνιση-έκπληξη του Οσκαρικού ηθοποιού στο μετρό της Νέας Υόρκης που έγινε viral (photos)

touni-new
LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον νέο της σύντροφο (Video)

svitailo-new
LIFESTYLE

Ιβάν Σβιτάιλο: «Δεν θα μπορέσω να νιώσω ποτέ περήφανος για την ερμηνεία μου σε αυτό το σίριαλ» (Video)

Amal Clooney
LIFESTYLE

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ λέει ότι τα παιδιά του έχουν «πολύ καλύτερη ζωή» μεγαλώνοντας στη Γαλλία παρά στο Λος Άντζελες

robin-williams-kori-new
LIFESTYLE

Ξεσπά η κόρη του Robin Williams - «Σταματήστε να μου στέλνετε βίντεο με τον μπαμπά μου που δημιουργήθηκαν με AI, είναι αηδιαστικά»

roger waters new
LIFESTYLE

Ο Ρότζερ Γουότερς των Pink Floyd τα χώνει στον Bono για τη Γάζα: «Είναι καθίκι, προτιμά να πηγαίνει στο Νταβός»

