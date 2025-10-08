search
ΠΕΜΠΤΗ 09.10.2025 02:07
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.10.2025 20:27

Παραπομπή της Ελλάδας στο Δικαστήριο της ΕΕ, για μη συμμόρφωση για θέσπιση γενικού καθεστώτος στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης

08.10.2025 20:27
duty free

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα την απόφασή της να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ, λόγω μη συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή οδηγία για τη θέσπιση γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης.

Στην ανακοίνωσή της η Επιτροπή αναφέρει ότι η Ελλάδα απαλλάσσει από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης τα προϊόντα που προμηθεύουν τα καταστήματα αφορολόγητων ειδών που βρίσκονται στα χερσαία σύνορά της με την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία και την Τουρκία.

Βάσει του ενωσιακού δικαίου, τα κράτη μέλη που διέθεταν, την 1η Ιουλίου 2008, καταστήματα αφορολόγητων ειδών εκτός αερολιμένα ή λιμένα μπορούσαν να κάνουν χρήση της εν λόγω απαλλαγής μέχρι τον Ιανουάριο του 2017. «Παρά το γεγονός ότι αυτό δεν επιτρέπεται πλέον βάσει των κανόνων της ΕΕ, η Ελλάδα εξακολουθεί να κάνει χρήση της απαλλαγής αυτής», τονίζει η Επιτροπή, η οποία εκτιμά ότι οι προσπάθειες που έχουν καταβάλει μέχρι σήμερα οι ελληνικές αρχές είναι ανεπαρκείς. Για τον λόγο αυτό, παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπενθυμίζεται ότι ως αποτέλεσμα των διαδοχικών νομοθετικών αλλαγών που εγκρίθηκαν από το 2016 έως το 2023, η Ελλάδα εξακολουθεί να απαλλάσσει από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης τις παραδόσεις προϊόντων υποκείμενων σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης που πραγματοποιούνται από καταστήματα που βρίσκονται στα χερσαία σύνορά της σε ταξιδιώτες που μεταβαίνουν σε χώρες εκτός ΕΕ.

Για να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η οδηγία (ΕΕ) 2020/262 του Συμβουλίου θεσπίζει ενιαίους κανόνες όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τον χρόνο κατά τον οποίο καθίσταται απαιτητός ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και τις παραδόσεις υποκείμενων σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης προϊόντων για τις οποίες μπορεί να εφαρμόζεται η απαλλαγή. Από τον Ιανουάριο του 2017, οι παραδόσεις προϊόντων υποκείμενων σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης οι οποίες πραγματοποιούνται από καταστήματα που βρίσκονται στα χερσαία σύνορα σε ταξιδιώτες που μεταβαίνουν σε χώρες εκτός ΕΕ δεν μπορούν πλέον να απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης και θα πρέπει να καταβάλλεται ο αντίστοιχος ειδικός φόρος κατανάλωσης.

Διαβάστε επίσης:

ΔΝΤ: «Η αβεβαιότητα είναι η νέα κανονικότητα, προσδεθείτε»

Οι Έλληνες προτιμούν τα ακίνητα: Αποτελούν το 70% της περιουσίας τους – Αποστρέφονται χρηματοοικονομικά προϊόντα  

ΑΑΔΕ: Οι… πρωταθλητές της φοροδιαφυγής – Ποιες περιοχές και ποιοι κλάδοι έχουν τα χειρότερα ποσοστά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ πιθανόν να ανακοινώσει το τέλος του πολέμου στη Γάζα εάν επιτευχθεί συμφωνία – Το ραβασάκι Ρούμπιο στον Αμερικανό πρόεδρο

COLOSSEO
ΚΟΣΜΟΣ

Ανοιχτό για το κοινό, μυστικό πέρασμα στο Κολοσσαίο γνωστό ως ο «διάδρομος του Κομμόδου» (Video)

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο επεισόδιο με μαχαιρώματα μεταξύ 13χρονων στην Τρίπολη – Στο νοσοκομείο δύο μαθητές

gustavo_pedro
ΚΟΣΜΟΣ

Ένα από τα πλοία που βομβάρδισαν οι ΗΠΑ στην Καραϊβική ήταν κολομβιανό, λέει ο πρόεδρος της χώρας Πέτρο

gaza paidia peina
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός από δύο ΜΚΟ για τον υποσιτισμό στη Γάζα – Ο ΟΗΕ έχει κηρύξει κατάσταση λιμού σε ένα μέρος του παλαιστινιακού θύλακα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

Amal Clooney
LIFESTYLE

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ λέει ότι τα παιδιά του έχουν «πολύ καλύτερη ζωή» μεγαλώνοντας στη Γαλλία παρά στο Λος Άντζελες

robin-williams-kori-new
LIFESTYLE

Ξεσπά η κόρη του Robin Williams - «Σταματήστε να μου στέλνετε βίντεο με τον μπαμπά μου που δημιουργήθηκαν με AI, είναι αηδιαστικά»

katerina-thanou-new
LIFESTYLE

Κατερίνα Θάνου: «Ο στίβος είναι άγριο άθλημα - Υπάρχουν θέματα που δεν βγαίνουν προς τα έξω, όλοι στέκονται στην επιτυχία» (Video)

PODCAST DIMITROPOULOU SITE 07.10
PODCASTS

Podcast - Ευγενία Δημητροπούλου: «Παραμένει ακόμα και σήμερα δύσκολο να υιοθετήσεις στην Ελλάδα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 09.10.2025 01:29
trump
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ πιθανόν να ανακοινώσει το τέλος του πολέμου στη Γάζα εάν επιτευχθεί συμφωνία – Το ραβασάκι Ρούμπιο στον Αμερικανό πρόεδρο

COLOSSEO
ΚΟΣΜΟΣ

Ανοιχτό για το κοινό, μυστικό πέρασμα στο Κολοσσαίο γνωστό ως ο «διάδρομος του Κομμόδου» (Video)

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο επεισόδιο με μαχαιρώματα μεταξύ 13χρονων στην Τρίπολη – Στο νοσοκομείο δύο μαθητές

1 / 3