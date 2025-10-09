Συνέντευξη Τσίπρα στην Εφημερίδα Συντακτών

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ο Αλέξης Τσίπρας αποκλειστικά στην «Εφημερίδα των Συντακτών» αυτό το
Σαββατοκύριακο, στην πρώτη συνέντευξή του σε ελληνική εφημερίδα από το 2023.
Μιλά για:
Διαβάστε επίσης:
Αχτύπητος ο «Άγιος έρωτας» παρέμεινε πρώτος σε τηλεθέαση και την Τετάρτη (8/10)
Συνέχισε πρώτος ο Alpha σε τηλεθέαση και την Τετάρτη (8/10)
ΜEGA: Πίσω από τις κάμερες για ένα παιδί και μια ανήθικη πρόταση για «Μια νύχτα μόνο» (photos)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.