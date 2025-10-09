search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.10.2025
09.10.2025

Συνέντευξη Τσίπρα στην Εφημερίδα Συντακτών

09.10.2025 23:17
tsipras-3434

Ο Αλέξης Τσίπρας αποκλειστικά στην «Εφημερίδα των Συντακτών» αυτό το
Σαββατοκύριακο, στην πρώτη συνέντευξή του σε ελληνική εφημερίδα από το 2023.

Μιλά για:

  • Την παραίτησή του και το βιβλίο του
  • Την κυβέρνηση και το πολιτικό σύστημα
  • Τον ΣΥΡΙΖΑ και τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο
  • Και αποκαλύπτει τα σχέδιά του για το μέλλον

