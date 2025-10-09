search
ΠΕΜΠΤΗ 09.10.2025 12:03
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.10.2025 09:12

Βικτόρια Μπέκαμ: «Δεν είχα έλεγχο σε όσα έγραφαν για μένα κι άρχισα να ελέγχω το βάρος μου με έναν απίστευτα βλαβερό τρόπο»

09.10.2025 09:12
victoria-beckam-new

Για τη μάχη της με διατροφική διαταραχή μίλησε η Βικτόρια Μπέκαμ, εξηγώντας τι ήταν που από τα εφηβικά της ακόμα χρόνια την έκανε να νιώθει ανασφάλεια με το σώμα της.

Για τη διατροφική διαταραχή που αντιμετώπισε μίλησε η Βικτόρια Μπέκαμ, εξηγώντας ότι όλα ξεκίνησαν όταν από τα εφηβικά της χρόνια ακόμα, ένιωθε ανασφάλεια με το σώμα της.

Μεγαλώνοντας και έχοντας μια θέση στη σόουμπιζ αποφάσισε να ελέγχει το βάρος της, ώστε να αποτρέψει -όπως είπε- τα αρνητικά σχόλια, κάμει που ωστόσο, έκανε με έναν τρόπο «απίστευτα βλαβερό»

Στο ντοκιμαντέρ του Netflix «Victoria Beckham» η 51χρονη σχεδιάστρια μόδας εξομολογείται ότι «δεν της άρεσε αυτό που έβλεπε στον καθρέφτη», ενώ το body shaming που υπέστη στην εφηβεία τής προκάλεσε βαθιά τραύματα. Ωστόσο, δεν είχε μιλήσει γι’ αυτό σε κανέναν ούτε καν στους γονείς της, επισημαίνει.

«Άρχισα να αμφιβάλλω για τον εαυτό μου και να μη μου αρέσω. Δεν ήξερα πια τι έβλεπα στον καθρέφτη. Ήμουν παχιά; Ήμουν αδύνατη; Δεν ήξερα — χάνεις κάθε αίσθηση της πραγματικότητας. Ήμουν πολύ επικριτική απέναντι στον εαυτό μου. Δεν μου άρεσα» τόνισε.

«Έχω υπάρξει από “χοντρούλα Porky Spice” μέχρι “κοκαλιάρα Porky Spice”. Ήταν πολύ δύσκολο. Δεν είχα κανέναν έλεγχο σε όσα έγραφαν για μένα ή για τις φωτογραφίες που τραβούσαν. Έτσι άρχισα να προσπαθώ να ελέγχω ό,τι μπορούσα — τα ρούχα μου, το βάρος μου. Και το έκανα με έναν απίστευτα βλαβερό τρόπο. Όταν έχεις διατροφική διαταραχή, γίνεσαι πολύ καλός στο να λες ψέματα. Δεν ήμουν ποτέ ειλικρινής με τους γονείς μου. Δεν μίλησα ποτέ δημόσια για αυτό, αλλά σε επηρεάζει βαθιά, ειδικά όταν σου λένε συνεχώς ότι δεν είσαι αρκετά καλή. Νομίζω πως αυτό με συνόδευε σε όλη μου τη ζωή» πρόσθεσε.

Θυμήθηκε δε, μια τηλεοπτική στιγμή το 1999, ιδιαίτερα ταπεινωτική, λίγους μήνες μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού, Μπρούκλιν. Ο παρουσιαστής Κρις Έβανς την ανέβασε σε ζυγαριά ζωντανά στην τηλεόραση στην εκπομπή TFI Friday του Channel 4, για να δει αν είχε χάσει τα κιλά της εγκυμοσύνης. «Με ζύγισαν στην τηλεόραση. Γελάσαμε τότε, το πήραμε σαν αστείο, αλλά ήμουν πολύ νέα — μόλις 25 χρονών — και αυτό με πλήγωσε» τόνισε.

Η πίεση σχετικά με την εικόνα του σώματός της ξεκίνησε όταν ήταν έφηβη, στη σχολή Laine Theatre Arts στο Σάρεϊ, όπου φοίτησε χάρη στις οικονομικές θυσίες των γονιών της. Παρά τη σκληρή δουλειά της, δεν ήταν η καλύτερη χορεύτρια ή τραγουδίστρια και, όπως λέει, «δεν έμοιαζε με τα υπόλοιπα κορίτσια».

«Εκεί άρχισαν οι πρώτες επικρίσεις για την εμφάνιση και το βάρος μου. Η διευθύντρια της σχολής μου είπε πως δεν ήμουν “αρκετά όμορφη” για να μπω μπροστά στη σκηνή», σημειώνει με τη μητέρα της, Τζάκι, που εμφανίζεται στο ντοκιμαντέρ να συμπληρώνει: «Της είπαν “είσαι υπέρβαρη, θα είσαι πίσω”. Είναι κάτι πολύ ανόητο να πεις σε ένα κορίτσι».

Διαβάστε επίσης:

«Δεν πέθανα ακόμη» λέει η Ντόλι Πάρτον διαψεύδοντας τις φήμες που τη θέλουν ετοιμοθάνατη

Πέγκυ Ζήνα: Οι ευχές για τα 14α γενέθλια της κόρης της – «Ήρθες και μας ολοκλήρωσες»

Τσουρός: «Χαίρομαι που δεν πήγε η Βανδή στη δίκη του Μπισμπίκη, ξέρει να χειρίζεται καλύτερα επικοινωνιακά καταστάσεις»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis-3443
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Mητοτάκης για τη συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς: «Η Ελλάδα είναι έτοιμη να παίξει τον ρόλο της για μια ασφαλή και ειρηνική Μέση Ανατολή»

daihatsu_2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτό είναι το νέο μικρό SUV της Daihatsu

Logo THEON_INTERNATIONAL
BUSINESS

Η THEON υπογράφει νέα Χρηματοδοτική Σύμβαση ύψους €300 εκατ.

village_libertadores
MEDIA

MEGA: Το «Βίλατζ Λιμπερταδόρες» αρχίζει γυρίσματα

oceans_0910_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Ocean’s 14»: Ο George Clooney ανακοίνωσε την επιστροφή της συμμορίας ληστών – Το 2026 ξεκινούν τα γυρίσματα (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

Amal Clooney
LIFESTYLE

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ λέει ότι τα παιδιά του έχουν «πολύ καλύτερη ζωή» μεγαλώνοντας στη Γαλλία παρά στο Λος Άντζελες

bandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Τσουρός: «Χαίρομαι που δεν πήγε η Βανδή στη δίκη του Μπισμπίκη, ξέρει να χειρίζεται καλύτερα επικοινωνιακά καταστάσεις»

robin-williams-kori-new
LIFESTYLE

Ξεσπά η κόρη του Robin Williams - «Σταματήστε να μου στέλνετε βίντεο με τον μπαμπά μου που δημιουργήθηκαν με AI, είναι αηδιαστικά»

yvridiko-aftokinito
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα 7 συχνότερα προβλήματα στα υβριδικά αυτοκίνητα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 09.10.2025 12:02
mitsotakis-3443
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Mητοτάκης για τη συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς: «Η Ελλάδα είναι έτοιμη να παίξει τον ρόλο της για μια ασφαλή και ειρηνική Μέση Ανατολή»

daihatsu_2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτό είναι το νέο μικρό SUV της Daihatsu

Logo THEON_INTERNATIONAL
BUSINESS

Η THEON υπογράφει νέα Χρηματοδοτική Σύμβαση ύψους €300 εκατ.

1 / 3