Βικτόρια Μπέκαμ: «Δεν είχα έλεγχο σε όσα έγραφαν για μένα κι άρχισα να ελέγχω το βάρος μου με έναν απίστευτα βλαβερό τρόπο»

Για τη διατροφική διαταραχή που αντιμετώπισε μίλησε η Βικτόρια Μπέκαμ, εξηγώντας ότι όλα ξεκίνησαν όταν από τα εφηβικά της χρόνια ακόμα, ένιωθε ανασφάλεια με το σώμα της.

Μεγαλώνοντας και έχοντας μια θέση στη σόουμπιζ αποφάσισε να ελέγχει το βάρος της, ώστε να αποτρέψει -όπως είπε- τα αρνητικά σχόλια, κάμει που ωστόσο, έκανε με έναν τρόπο «απίστευτα βλαβερό»

Στο ντοκιμαντέρ του Netflix «Victoria Beckham» η 51χρονη σχεδιάστρια μόδας εξομολογείται ότι «δεν της άρεσε αυτό που έβλεπε στον καθρέφτη», ενώ το body shaming που υπέστη στην εφηβεία τής προκάλεσε βαθιά τραύματα. Ωστόσο, δεν είχε μιλήσει γι’ αυτό σε κανέναν ούτε καν στους γονείς της, επισημαίνει.

«Άρχισα να αμφιβάλλω για τον εαυτό μου και να μη μου αρέσω. Δεν ήξερα πια τι έβλεπα στον καθρέφτη. Ήμουν παχιά; Ήμουν αδύνατη; Δεν ήξερα — χάνεις κάθε αίσθηση της πραγματικότητας. Ήμουν πολύ επικριτική απέναντι στον εαυτό μου. Δεν μου άρεσα» τόνισε.

«Έχω υπάρξει από “χοντρούλα Porky Spice” μέχρι “κοκαλιάρα Porky Spice”. Ήταν πολύ δύσκολο. Δεν είχα κανέναν έλεγχο σε όσα έγραφαν για μένα ή για τις φωτογραφίες που τραβούσαν. Έτσι άρχισα να προσπαθώ να ελέγχω ό,τι μπορούσα — τα ρούχα μου, το βάρος μου. Και το έκανα με έναν απίστευτα βλαβερό τρόπο. Όταν έχεις διατροφική διαταραχή, γίνεσαι πολύ καλός στο να λες ψέματα. Δεν ήμουν ποτέ ειλικρινής με τους γονείς μου. Δεν μίλησα ποτέ δημόσια για αυτό, αλλά σε επηρεάζει βαθιά, ειδικά όταν σου λένε συνεχώς ότι δεν είσαι αρκετά καλή. Νομίζω πως αυτό με συνόδευε σε όλη μου τη ζωή» πρόσθεσε.

Victoria Beckham reveals lifelong struggle with an eating disorder and 'Porky Spice' label that pushed her to 'incredibly unhealthy' lengths – as she recalls humiliation of David bailing out her business https://t.co/QVV8DDKQwo — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 8, 2025

Θυμήθηκε δε, μια τηλεοπτική στιγμή το 1999, ιδιαίτερα ταπεινωτική, λίγους μήνες μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού, Μπρούκλιν. Ο παρουσιαστής Κρις Έβανς την ανέβασε σε ζυγαριά ζωντανά στην τηλεόραση στην εκπομπή TFI Friday του Channel 4, για να δει αν είχε χάσει τα κιλά της εγκυμοσύνης. «Με ζύγισαν στην τηλεόραση. Γελάσαμε τότε, το πήραμε σαν αστείο, αλλά ήμουν πολύ νέα — μόλις 25 χρονών — και αυτό με πλήγωσε» τόνισε.

Η πίεση σχετικά με την εικόνα του σώματός της ξεκίνησε όταν ήταν έφηβη, στη σχολή Laine Theatre Arts στο Σάρεϊ, όπου φοίτησε χάρη στις οικονομικές θυσίες των γονιών της. Παρά τη σκληρή δουλειά της, δεν ήταν η καλύτερη χορεύτρια ή τραγουδίστρια και, όπως λέει, «δεν έμοιαζε με τα υπόλοιπα κορίτσια».

«Εκεί άρχισαν οι πρώτες επικρίσεις για την εμφάνιση και το βάρος μου. Η διευθύντρια της σχολής μου είπε πως δεν ήμουν “αρκετά όμορφη” για να μπω μπροστά στη σκηνή», σημειώνει με τη μητέρα της, Τζάκι, που εμφανίζεται στο ντοκιμαντέρ να συμπληρώνει: «Της είπαν “είσαι υπέρβαρη, θα είσαι πίσω”. Είναι κάτι πολύ ανόητο να πεις σε ένα κορίτσι».

