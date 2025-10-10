Ακρίβεια: Τρόφιμα, ενοίκια και μεταφορές “αποτελειώνουν” τα νοικοκυριά – Οι τρεις παράγοντες που κρατούν τις τιμές ψηλά

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ο πληθωρισμός μπορεί να έχει υποχωρήσει στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο ετών, ωστόσο αυτή η εικόνα δεν αποτελεί αιτία πανηγυρισμού για τα ελληνικά νοικοκυριά, τα οποία εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν υψηλή πίεση λόγω της διαρκούς αύξησης τιμών τα τελευταία τρία και πλέον χρόνια, που δεν συνοδεύονται και από ιδιαίτερες αυξήσεις. Ιδιαίτερα τα τρόφιμα, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του οικογενειακού προϋπολογισμού, συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, έστω και με πιο αργούς ρυθμούς τους τελευταίους μήνες.
Οι αναλυτές επισημαίνουν —και οι καταναλωτές το νιώθουν καθημερινά— ότι η επιβράδυνση του πληθωρισμού δεν συνεπάγεται μείωση τιμών, αλλά απλώς μικρότερες αυξήσεις, οι οποίες όμως παραμένουν αυξήσεις. Τα νοικοκυριά χρειάζονται πραγματική μείωση τιμών για να αναπνεύσουν οικονομικά.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) μειώθηκε σημαντικά τον Σεπτέμβριο, φτάνοντας στο 1,9% από 2,9% τον Αύγουστο. Παρά την επιβράδυνση, η εικόνα δεν είναι θετική για τα νοικοκυριά, καθώς οι αυξήσεις σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες συνεχίζουν να επιβαρύνουν σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.
Σημαντικές αυξήσεις καταγράφηκαν στις εξής κατηγορίες:
Ο πληθωρισμός τροφίμων αυξήθηκε στο 1,4%, με ανατιμήσεις σε ψωμί, κρέατα, νωπά ψάρια, γαλακτοκομικά, αυγά, φρούτα, σοκολάτες και καφέ. Οι μειώσεις τιμών σε ελαιόλαδο και λαχανικά παρέχουν μόνο περιορισμένη ανακούφιση.
Οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών σε σχέση με πέρυσι καταγράφηκαν σε: σοκολάτες (+22,2%), καφέ (+19,8%), εισιτήρια αεροπλάνου (+12,6%), ενοίκια κατοικιών (+9,9%) και κρέατα (+8,4%), επιβεβαιώνοντας ότι βασικά αγαθά και υπηρεσίες συνεχίζουν να επιβαρύνουν τα νοικοκυριά.
Αντίθετα, οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν σε ελαιόλαδο (-37,1%), πετρέλαιο θέρμανσης (-12,9%), φυσικό αέριο (-10,2%), ξενοδοχεία (-9,2%) και σάλτσες-καρυκεύματα (-6,8%), χωρίς όμως αυτές να αντισταθμίζουν πλήρως τις αυξήσεις σε άλλα είδη πρώτης ανάγκης.
Η διαφοροποίηση σε σχέση με τον Αύγουστο οφείλεται κυρίως σε τρεις παράγοντες:
Σε σχέση με τον Αύγουστο, ο γενικός ΔΤΚ αυξήθηκε κατά 0,8%, ενώ ο μέσος ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2024 – Σεπτεμβρίου 2025 παρουσίασε αύξηση 2,5%, χαμηλότερη από το 3% του προηγούμενου δωδεκαμήνου. Ο ετήσιος εναρμονισμένος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 1,8%, επιβεβαιώνοντας τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat, αλλά η βελτίωση δεν μειώνει την πίεση σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες.
Για τις μισθώσεις με ετήσια αναπροσαρμογή, το ποσοστό αύξησης μισθώματος για τον Οκτώβριο 2025 καθορίζεται στο 1,4%, επιβαρύνοντας τα νοικοκυριά, ειδικά σε περιοχές με έντονη ζήτηση, ενώ η συνεχιζόμενη αύξηση των ενοικίων παραμένει βασικός παράγοντας οικονομικής πίεσης.
Διαβάστε επίσης
ΔΝΤ: «Η αβεβαιότητα είναι η νέα κανονικότητα, προσδεθείτε»
Σε νέα ύψη η τιμή του χρυσού – Τρέχουν να πουλήσουν… χρυσές λίρες όσοι τις κατέχουν
Κληρονομικό δίκαιο: Πλεον δεν θα βαρύνουν τα χρέη τους κληρονόμους
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.