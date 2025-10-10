Η ΑΑΔΕ θα αξιολογεί από το 0 έως το 4 τις καταγγελίες για φοροδιαφυγή και παράνομο πλουτισμό – Για να μην χάνεται χρόνος

Ένα μεγάλο «κόσκινο» έχει στηθεί στις ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, καθώς εκατοντάδες καταγγελίες για φοροδιαφυγή, παράνομο πλουτισμό και «μαύρο χρήμα» περνούν πλέον από ειδική διαδικασία αξιολόγησης και ιεράρχησης. Οι Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) ενεργοποιούν ένα νέο σύστημα φιλτραρίσματος πληροφοριών, που φιλοδοξεί να δώσει προτεραιότητα στις πιο κρίσιμες και τεκμηριωμένες υποθέσεις, αφήνοντας στην άκρη όσες χαρακτηρίζονται αβάσιμες ή χαμηλής σημασίας.

Η κίνηση αυτή, που φέρει την υπογραφή του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική για στοχευμένους ελέγχους και πιο αποδοτική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Στις ΥΕΔΔΕ Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ηρακλείου συγκροτούνται πλέον διαρκείς τριμελείς επιτροπές, οι οποίες αναλαμβάνουν την ευθύνη να καταγράφουν, να αξιολογούν και να βαθμολογούν κάθε καταγγελία ή πληροφορία που φτάνει στις υπηρεσίες.

Η διαδικασία που τίθεται σε εφαρμογή θυμίζει περισσότερο «μηχανισμό κρίσιμων ελέγχων» παρά απλή γραφειοκρατική ταξινόμηση. Κάθε καταγγελία αξιολογείται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και λαμβάνει βαθμολογία από 0 έως 4, ανάλογα με το ενδιαφέρον, τη σοβαρότητα και την ανάγκη άμεσης επέμβασης.

0: υποθέσεις χωρίς ενδιαφέρον, που τίθενται στο αρχείο.

1: πληροφορίες μικρού ενδιαφέροντος, οι οποίες ενδέχεται να αξιοποιηθούν στο μέλλον.

2: σημαντικές πληροφορίες που χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση.

3: πολύ ενδιαφέρουσες υποθέσεις, με ενδείξεις σοβαρής παραβατικότητας.

4: περιπτώσεις που απαιτούν άμεση και ταχεία ελεγκτική δράση.

Η διαδικασία αυτή στοχεύει να επιτρέψει στις υπηρεσίες να εστιάσουν στις υποθέσεις με τη μεγαλύτερη πιθανότητα φορολογικού οφέλους για το Δημόσιο. «Η λογική είναι να μη χάνεται χρόνος και ανθρώπινο δυναμικό σε ανώνυμες, αόριστες ή εκδικητικές καταγγελίες», αναφέρει πηγή από το υπουργείο Οικονομικών.

Πλήρης ιχνηλασιμότητα μέσω Elenxis

Για να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η ιχνηλασιμότητα κάθε υπόθεσης, όλες οι πληροφορίες καταχωρούνται ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Elenxis, το οποίο παρακολουθεί βήμα-βήμα τη διαδρομή κάθε φακέλου — από τη στιγμή που κατατίθεται μέχρι την τελική του αξιολόγηση.

Κάθε καταγγελία συνοδεύεται από αναλυτικά στοιχεία: ημερομηνία αξιολόγησης, τον βαθμό που έδωσε κάθε μέλος της επιτροπής και τον αύξοντα αριθμό του δελτίου συνεδρίασης. Ο τελικός βαθμός προκύπτει από την πλειοψηφία των μελών· σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατεί η πρόταση του Προέδρου της επιτροπής.

Πριν από κάθε συνεδρίαση, ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας συγκεντρώνει τις νέες καταγγελίες και ελέγχει εάν κάποιες εξ αυτών εμπίπτουν σε άλλες ελεγκτικές αρμοδιότητες, όπως τελωνειακά ή εργασιακά ζητήματα. Αυτές αποστέλλονται άμεσα στις αρμόδιες υπηρεσίες χωρίς περαιτέρω επεξεργασία από τις ΥΕΔΔΕ.

Τεχνοκρατική λειτουργία με ανθρώπινο πρόσωπο

Οι συνεδριάσεις των επιτροπών πραγματοποιούνται εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών ή με υπερωριακή απασχόληση, όταν απαιτείται. Μπορούν να διεξάγονται τόσο δια ζώσης όσο και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Προέδρου. Οι επιτροπές θεωρούνται νόμιμες όταν παρίστανται όλα τα μέλη — τακτικά ή αναπληρωματικά.

Η νέα αυτή διαδικασία, όπως αναφέρουν στελέχη της ΑΑΔΕ, στοχεύει όχι μόνο στη διαχείριση του όγκου πληροφοριών που συσσωρεύονται καθημερινά, αλλά και στην ενίσχυση της αξιοπιστίας των ελέγχων. «Δεν πρόκειται απλώς για διοικητικό φίλτρο. Είναι ένα εργαλείο διαχείρισης κινδύνου», εξηγεί στέλεχος της υπηρεσίας, τονίζοντας ότι πολλές από τις καταγγελίες που φτάνουν στις ΥΕΔΔΕ είναι πλέον τεκμηριωμένες, προερχόμενες από ηλεκτρονικά ίχνη, τραπεζικές συναλλαγές ή συνεργασίες με άλλες αρχές.

Στόχος: πιο «έξυπνοι» έλεγχοι

Το σχέδιο αυτό εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική της ΑΑΔΕ για πιο «έξυπνους» και στοχευμένους ελέγχους, με αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και διασύνδεση βάσεων δεδομένων. Η ιεράρχηση των καταγγελιών θα χρησιμοποιηθεί ως βάση για τον ετήσιο προγραμματισμό των ελέγχων, δίνοντας προτεραιότητα στις περιπτώσεις με τη μεγαλύτερη δυνητική φορολογική απόδοση.

Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, οι πρώτες επιτροπές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη έχουν ξεκινήσει να αξιολογούν δεκάδες φακέλους που αφορούν περιπτώσεις μεγάλης περιουσιακής μεταβολής χωρίς αντίστοιχη δήλωση εισοδημάτων, υποθέσεις με εικονικά τιμολόγια, αλλά και καταγγελίες για ανεπίσημες εμπορικές δραστηριότητες μέσω διαδικτύου.

Επόμενο βήμα: διασταυρώσεις σε πραγματικό χρόνο

Το επόμενο στάδιο του σχεδίου, σύμφωνα με στελέχη της Αρχής, προβλέπει άμεση ηλεκτρονική διασύνδεση του Elenxis με άλλες βάσεις δεδομένων – όπως τραπεζικούς λογαριασμούς, στοιχεία ΔΟΥ, και δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης – ώστε η αξιολόγηση των πληροφοριών να γίνεται σε πραγματικό χρόνο.

Η ΑΑΔΕ φιλοδοξεί να μειώσει δραστικά τον χρόνο από την υποβολή μιας καταγγελίας έως την ενεργοποίηση ελέγχου, δίνοντας έτσι το μήνυμα ότι «καμία σοβαρή υπόθεση δεν μένει στο συρτάρι».

Με το νέο αυτό μοντέλο, οι ελεγκτικές υπηρεσίες καλούνται να μετατρέψουν τη μαζική εισροή πληροφοριών σε στοχευμένες και αποδοτικές ενέργειες. Το στοίχημα είναι μεγάλο: να αποδειχθεί ότι η ψηφιακή διαφάνεια μπορεί να γίνει σύμμαχος στη μάχη για τη φορολογική δικαιοσύνη.

