Ακίνητα: Διπλασιάστηκαν οι τιμές την τελευταία δεκαετία – Μπαμ ανόδου στην Αττική, οι περιοχές με τα ρεκόρ

Ανοδική πορεία συνεχίζουν να καταγράφουν οι τιμές των κατοικιών στην Αττική, αν και με σαφώς μειωμένη ένταση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Σύμφωνα με την τριμηνιαία έρευνα της Geoaxis Property & Valuation Services για το γ΄ τρίμηνο του 2025, οι τιμές των νεόδμητων διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 6,07% σε ετήσια βάση, ενώ στα μεταχειρισμένα η αύξηση έφτασε το 6,65%. Οι ρυθμοί αυτοί δείχνουν επιβράδυνση σε σχέση με το 2024, όταν οι αυξήσεις είχαν ξεπεράσει το 8%.

Η συνολική εικόνα της τελευταίας δεκαετίας αποτυπώνει ωστόσο μια εντυπωσιακή ανατίμηση στην αγορά κατοικίας. Από το 2016 έως σήμερα, οι τιμές των νεόδμητων διαμερισμάτων στις περιοχές που εξετάζει η Geoaxis έχουν διπλασιαστεί (+100%), ενώ στα μεταχειρισμένα η αύξηση φτάνει το 94%.

Το Μαρούσι εμφανίζει τη μεγαλύτερη συνολική άνοδο στα νεόδμητα, με 109%, καθώς η μέση τιμή από 1.833 ευρώ ανά τ.μ. το 2016 έχει διαμορφωθεί στα 3.825 ευρώ το 2025. Ακολουθούν το Παλαιό Φάληρο με αύξηση 104%, το Περιστέρι με 101% και οι Αμπελόκηποι με 99%. Στο Παλαιό Φάληρο σημειώνεται και η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση για το 2025, φτάνοντας το 8%, ενώ η υψηλότερη μέση τιμή του δείγματος καταγράφεται στον Χολαργό, στα 4.443 ευρώ ανά τ.μ.

Αντίστοιχα, στα μεταχειρισμένα ακίνητα το Μαρούσι παραμένει στην πρώτη θέση, με τις τιμές να έχουν αυξηθεί κατά 101% την τελευταία δεκαετία. Ο Χολαργός ακολουθεί με 100%, ενώ το Περιστέρι προσεγγίζει το 98%.

Τα ευρήματα συνοδεύονται από ανησυχητικές ενδείξεις για τη δυνατότητα πρόσβασης των νέων σε ιδιόκτητη στέγη. Όπως επισημαίνει ο επικεφαλής της Geoaxis, Γιάννης Ξυλάς, το ποσοστό ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα υποχώρησε το 2023 στο 69,6%, μειωμένο κατά 3,2 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε έναν χρόνο. Μόλις το 11% των ιδιοκτητών ανήκει στις ηλικίες 25-34 ετών, στοιχείο που συνδέεται με το αυξανόμενο χάσμα ανάμεσα στους μισθούς και τις αξίες ακινήτων.

Την ίδια στιγμή, η μετάβαση σε πιο ευέλικτα μοντέλα εργασίας, με την εξάπλωση του υβριδικού συστήματος, επηρεάζει τα κριτήρια επιλογής κατοικίας. Η ζήτηση στρέφεται προς μεγαλύτερα διαμερίσματα με φυσικό φως, καλή ηχομόνωση και σύγχρονες υποδομές τηλεπικοινωνίας, ενώ η εγγύτητα στον χώρο εργασίας παίζει μικρότερο ρόλο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση του ενδιαφέροντος για περιοχές εκτός του κεντρικού ιστού, όπου το κόστος παραμένει χαμηλότερο και η ποιότητα ζωής υψηλότερη.

Παρά την επιβράδυνση στους ρυθμούς αύξησης, οι τιμές παραμένουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Η αγορά κατοικίας εξακολουθεί να κινείται σε τροχιά ανόδου, δημιουργώντας όμως πιέσεις σε ένα ευρύ τμήμα του πληθυσμού. Για τα νεότερα νοικοκυριά, η απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας καθίσταται ολοένα πιο δύσκολη υπόθεση, ενώ η επιμονή των υψηλών τιμών δείχνει πως η «διόρθωση» της αγοράς ακινήτων αργεί ακόμη να φανεί.

Διαβάστε επίσης

ΔΝΤ: «Η αβεβαιότητα είναι η νέα κανονικότητα, προσδεθείτε»

Σε νέα ύψη η τιμή του χρυσού – Τρέχουν να πουλήσουν… χρυσές λίρες όσοι τις κατέχουν

Κληρονομικό δίκαιο: Πλεον δεν θα βαρύνουν τα χρέη τους κληρονόμους