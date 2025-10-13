Βικτόρια Μπέκαμ: Το τεράστιο χρέος της φίρμας ρούχων της και το σοκαριστικό ποσό που σπαταλούσε σε φυτά για το γραφείο

Στη νέα ομότιτλη σειρά ντοκιμαντέρ της Βικτόρια Μπέκαμ, η οποία παρουσιάζει με ειλικρίνεια τις δυσκολίες που αντιμετώπισε όχι μόνο για να ξεκινήσει την ομώνυμη μάρκα μόδας της, αλλά και για να τη διατηρήσει σε λειτουργία.

Η 51χρονη Βικτόρια, εγκατέλειψε το μουσικό της υπόβαθρο στις Spice Girls και αφοσιώθηκε πλήρως στη μόδα όταν λάνσαρε για πρώτη φορά το brand της το 2008. Ξεκίνησε με μικρά βήματα, με μια επίδειξη 10 looks στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, επειδή εκείνη την εποχή το ευρύ κοινό αναρωτιόταν γιατί μια ποπ σταρ θα έκανε κάτι τέτοιο.

Αποφάσισε να τους αλλάξει γνώμη.

«Όταν ξεκίνησα αυτή την επιχείρηση μόδας πριν από 18 χρόνια, δεν ήξερα πολλά για τον κλάδο. Φοβόμουν. Φοβόμουν επειδή αγαπούσα τη μόδα και ήταν πάντα το όνειρό μου, αλλά ήξερα τι σκέφτεται ο κόσμος. “Ήταν μια ποπ σταρ. Είναι παντρεμένη με έναν ποδοσφαιριστή. Ποιος νομίζει ότι είναι;”» λέει η Βικτόρια στο πρώτο επεισόδιο της σειράς τριών επεισοδίων.

Αλλά εκείνη αρνήθηκε να κάνει πίσω.

Η μάρκα της όχι μόνο έλαβε θετικά σχόλια από τον κόσμο της μόδας, αλλά προσέλκυσε και αμέτρητους πελάτες. Ανέπτυξε σταθερά το brand για χρόνια, μεταφέροντας την επίδειξή της από τη Νέα Υόρκη στο Λονδίνο και τελικά στο Παρίσι. Ωστόσο, σε αυτή την πορεία, ο οίκος μόδας της βυθίστηκε σε τεράστια χρέη.

Για ένα διάστημα, ο σύζυγός της, ο αστέρας του ποδοσφαίρου Ντέιβιντ Μπέκαμ, επένδυε τα δικά του χρήματα στην επιχείρηση, κάτι που προκάλεσε πίεση και στους δύο.

«Παραλίγο να χάσω τα πάντα και αυτή ήταν μια πολύ σκοτεινή περίοδος. Έκλαιγα κάθε μέρα πριν πάω στη δουλειά επειδή ένιωθα σαν πυροσβέστης. Ήμασταν δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι στο κόκκινο», αποκαλύπτει στη σειρά ντοκιμαντέρ. «Ναι, θα πάω σπίτι στον άντρα μου, αλλά θα πάω και σπίτι στον συνεργάτη μου. Έτσι, του μιλούσα γι’ αυτό. Έπρεπε. Ήταν αφοσιωμένος. Και το μισούσα. Το μισούσα απόλυτα».

Ο Ντέιβιντ, σε δική του συνέντευξη στη σειρά ντοκιμαντέρ, λέει ότι όταν γνωρίστηκαν, η μέλλουσα σύζυγός του είχε περισσότερα χρήματα από αυτόν, κάτι που έκανε αυτή την τροπή των γεγονότων μια δύσκολη υπόθεση για εκείνη.

«Καθίσαμε και οι δύο εκεί και είδαμε τι είχα επενδύσει. Και νομίζω ότι ένα μέρος αυτής της συζήτησης μου ράγισε την καρδιά επειδή η Βικτόρια είναι μια περήφανη γυναίκα», είπε. «Αγόρασε στην πραγματικότητα το πρώτο μας σπίτι στο Χερτφορντσάιρ, γνωστό ως Beckingham Palace. Έτσι, το να έρθει σε μένα και να μου πει: “Μπορώ να πάρω μερικά; Χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα; Η ​​επιχείρηση χρειάζεται περισσότερα χρήματα, ήταν δύσκολο και για τους δύο μας επειδή δεν είχα τα χρήματα για να συνεχίσω να το κάνω αυτό και τελικά σκέφτηκα: “Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί”.»

Η Βικτόρια τελικά στράφηκε σε εξωτερικούς επενδυτές για να βγάλει την επωνυμία της από το κόκκινο, και με αυτόν τον τρόπο, αναγκάστηκε να κάνει κάποιες σοβαρές περικοπές στα έξοδά της. Κατέληξε στον επιχειρηματία Ντέιβιντ Μπελχάσεν, ο οποίος αρχικά απέρριψε το αίτημά της για βοήθεια — αλλά στη συνέχεια η σύζυγος του Μπελχάσεν άλλαξε γνώμη.

«Η Βικτώρια δεν έψαχνε για έναν συνεργάτη που θα έβαζε απλώς χρήματα. Χρειαζόταν έναν συνεργάτη που γνώριζε την επιχείρηση, καταλάβαινε το όνειρό της και ήταν ικανός να το κάνει πραγματικότητα… Ειλικρινά, δεν είχα ξαναδεί κάτι τόσο δύσκολο να διορθωθεί», αποκαλύπτει στο ντοκιμαντέρ.

Αλλά υπέγραψε και αμέσως έριξε μια ματιά στα οικονομικά της Βικτώριας που βρίσκονταν σε άσχημη κατάσταση. Ένα από τα σημαντικότερα έξοδά της; Τα φυτά για το γραφείο.

«Όταν έγινα συνεργάτης με τη Βικτώρια, η επιχείρηση βρισκόταν σε μια πολύ, πολύ δύσκολη κατάσταση. Έτσι, έπρεπε να καταλάβω, ήταν πραγματικά ικανή να δεχτεί αυτό που έπρεπε να συμβεί; Για χρόνια, είχε ανθρώπους που της έλεγαν τι ήθελε να ακούσει. Θυμάμαι ότι ένα από τα έξοδα ήταν τα φυτά του γραφείου. Γιατί λατρεύει τα φυτά. Και κόστιζε περίπου 70.000 δολάρια ετησίως», λέει, χωρίς να διευκρινίζει αν αυτό ήταν λίρες Αγγλίας ή δολάρια ΗΠΑ. «Και μετά υπήρχε κάποιος που ερχόταν να ποτίσει τα φυτά για 15.000 δολάρια ετησίως. Και αυτή είναι μόνο η αρχή».

Συνεχίζει λέγοντας ότι έγινε πολύ ειλικρινής μαζί της και ότι της εξήγησε τι έπρεπε να συμβεί για να «αναδιαρθρωθεί» η επιχείρηση ώστε να αποκομίσει επιτέλους κέρδος.

«Το δέχτηκα με θάρρος», λέει η Βικτόρια για τα δύσκολα σχόλια. «Μέρος του προβλήματος ήταν ότι οι άνθρωποι φοβόντουσαν πολύ να μου πουν “όχι”. Νομίζω ότι υπάρχει μια δύναμη για να είμαι ειλικρινής. Η δύναμη της διασημότητας. Οι άνθρωποι πίστευαν ότι δεν ήμουν συνηθισμένη να ακούω “όχι”. Θα σηκώσω τα χέρια μου ψηλά και θα είμαι υπόλογη για πράγματα που έχω κάνει, τα οποία θα έπρεπε να είχα κάνει και θα μπορούσα να είχα κάνει διαφορετικά, και ήμουν χρεωμένη. Υπήρχαν πολλά που έπρεπε να αλλάξω. Συνειδητοποίησα ότι είχα χάσει τον δρόμο μου».

Στο διάστημα που έκτοτε, η Μπελχάσεν βοήθησε τη Βικτώρια να αναζωογονήσει την επωνυμία και να ανακάμψει από το τεράστιο χρέος.

«Εμπιστεύτηκα το ένστικτό μου», λέει η Βικτόρια για την προσπάθειά της να ανακάμψει.

