14.10.2025 15:20

H Αλέκα Κανελλίδου συναντά τον Χρήστο Θηβαίο για λίγες εμφανίσεις στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ

14.10.2025 15:20
kanellidou_thivaios_new

Η Αλέκα Κανελλίδου, η διαχρονική τραγουδίστρια με το ξεχωριστό ηχόχρωμα και στύλ συναντά επί σκηνής από την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου τον τραγουδοποιό Χρήστο Θηβαίο, μία από τις πιο ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής και η ένωση τους δημιουργεί μια μουσική τρυφερή ατμόσφαιρα στην ερμηνεία των τραγουδιών τους.

Μαζί τους ο Γιάννης Γιαννουσάκης, που συστήθηκε στο κοινό πριν από ένα χρόνο. Ξεδιπλώνει το ταλέντο του ενώ κυκλοφορεί το πρώτο του τραγούδι – ντουέτο με την Αλέκα Κανελλίδου την πρώτη διασκευή του «Ροζ», του κομματιού του Γιαννη Μηλιώκα.

Στην παράσταση αυτή τα τραγούδια παίρνουν νέα πνοή και δημιουργείται μια βαθιά μουσική – καλλιτεχνική εμπειρία. Τα σόλο διαδέχονται ντουέτα και η αισθαντική ερμηνεία της Κανελλίδου μαζί με την συναισθηματική χροιά του Θηβαίου δημιουργούν μαγικές στιγμές.

Ο πολυοργανίστας, σολίστας και τραγουδιστής Βαγγέλης Τούντας επιμελείται το πρόγραμμα και μαζί με τους αναγνωρισμένους μουσικούς της μπάντας βάζουν την καλλιτεχνική τους σφραγίδα.

Κάθε Δευτέρα στις 20:30 και για λίγες εμφανίσεις, στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ καλλιτέχνες και κοινό θα γίνονται ένα, τραγουδώντας τραγούδια που μας σημάδεψαν, για τους έρωτες, την αγάπη, για την ζωή.

  • Ενορχήστρωση/βιολί/κιθάρα/μαντολίνο: Βαγγέλης Τούντας
  • Ντραμς: Γιάννης Αγγελόπουλος
  • Ακορντεόν: Ντίνος Χατζηϊορδάνου
  • Πιάνο: Κώστας Γιαξόγλου
  • Μπάσο: Γιώτης Κιουρτσόγλου

Ηχος: Ηλίας Καρούμπαλης

Οργάνωση Παραγωγής: Well Art Live & Melodica Art Production

Πληροφορίες: ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΣ ΔΕΗ: Ευελπίδων 4, Κυψέλη – Πεδίον του Άρεως

