ΤΕΤΑΡΤΗ 15.10.2025 17:31
15.10.2025 15:17

Το… παράδοξο 0,0% της Λατινοπούλου στη δημοσκόπηση της GPO – Πώς εξηγείται 

15.10.2025 15:17
latinopoulou_madriti

Η Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου έχει καταφέρει να προσελκύσει μία σημαντική μερίδα της ακροδεξιάς πτέρυγας, τουλάχιστον με βάση τις δημοσκοπήσεις στις οποίες εμφανίζει νούμερα… Βουλής.

Στην Opinion Poll πριν δύο ημέρες, το αποτέλεσμα στην πρόθεση ψήφου έφτανε το 4,5%, ενώ στο παρελθόν έστω και για λίγο, έφτασε σε ποσοστά άνω του 6%.

Εδώ έρχεται και ένα… παράδοξο της υπόθεσης, καθώς ένα ερώτημα για τους εν δυνάμει ψηφοφόρους της, είναι αν θα πάνε στη κάλπη να την στηρίξουν γιατί πιστεύουν στο… πρόγραμμά της, αν την ψηφίσουν ιδεολογικά ή αν θα πάνε να την στηρίξουν σε μια ψήφο διαμαρτυρίας.

Κατά ένα τρόπο το ερώτημα αυτό έχει την πιο παράδοξη απάντηση όπως προκύπτει από την δημοσκόπηση της GPO σήμερα.

Στο ερώτημα «σε ποιο κόμμα αισθάνεστε πιο κοντά» η Φωνή Λογικής συγκεντρώνει ποσοστό… 0,0% Πιθανότατα να προκύπτει κάποιο λάθος, ή το ποσοστό στους ερωτηθέντες της δημοσκόπησης να είναι στο… 0,0001, αλλά το ότι σε πρόθεση ψήφου την βάζουν στη Βουλή, αλλά (σχεδόν κανείς) δεν συμμερείζεται την ατζέντα της, είναι θέμα προς ανάλυση.

