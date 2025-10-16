Ο Ανδρουλάκης, ο Μητσοτάκης και το… στυλό (Photos)

Μια ιδιαίτερη… ενασχόληση φαίνεται ότι είχε ο πρωθυπουργός την ώρα που μιλούσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Συγκεκριμένα, όσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης άκουγε τον Νίκο Ανδρουλάκη να του κάνει ολομέτωπη επίθεση για την ακολουθούμενη εξωτερική πολιτική, ταυτόχρονα ισορροπούσε το στυλό του στα ενωμένα χέρια του.

Να ήταν άραγε μια συμβολική κίνηση για τις… ισορροπίες που απαιτούνται στην εξωτερική πολιτική, εντός κι εκτός;…

