search
ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 14:24
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.10.2025 13:15

Ο Ανδρουλάκης, ο Μητσοτάκης και το… στυλό (Photos)

16.10.2025 13:15
mitsotakis_stylo_00

Μια ιδιαίτερη… ενασχόληση φαίνεται ότι είχε ο πρωθυπουργός την ώρα που μιλούσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Συγκεκριμένα, όσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης άκουγε τον Νίκο Ανδρουλάκη να του κάνει ολομέτωπη επίθεση για την ακολουθούμενη εξωτερική πολιτική, ταυτόχρονα ισορροπούσε το στυλό του στα ενωμένα χέρια του.

Να ήταν άραγε μια συμβολική κίνηση για τις… ισορροπίες που απαιτούνται στην εξωτερική πολιτική, εντός κι εκτός;…

Διαβάστε επίσης

Ο Τζανακόπουλος είπε δημόσια ότι σκέφτονταν όλοι στη Βουλή για το εργασιακό ν/σ μετά την λιποθυμία της Μαρίας Αθανασίου

Καλοπιάνει τον Μαρκόπουλο το Μαξίμου

Με το χρυσό μετάλλιο της Βουλής θα τιμηθεί η Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
send-help_1610_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Send Help»: Rachel McAdams και Dylan O’Brien πρωταγωνιστούν στο νέο ανατρεπτικό θρίλερ του Sam Raimi (photos/video)

MEGA STORIES-gaza-4
MEDIA

MEGA: Η γενοκτονία και η «επόμενη μέρα» σε Ισραήλ- Γάζα στην πρεμιέρα (16/10) της εκπομπής «MEGA Stories» – Αποστολή στα σύνορα

koutsoubas_new_789
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή – Κουτσούμπας: Ο διάλογος με την Τουρκία είναι ναρκοθετημένος

shutdown-1
ΚΟΣΜΟΣ

Προσωρινό «μπλόκο» δικαστή στις απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων λόγω shutdown

parastasi–new
ΘΕΑΤΡΟ

Η συγκλονιστική «Ράβδος» επιστρέφει στο Θέατρο της Οδού Κυκλάδων – Λευτέρης Βογιατζής

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bruce-willis-new
LIFESTYLE

Μπρους Γουίλις: «Οι κόρες του θρηνούν, τους λείπει πολύ ο πατέρας τους» λέει η σύζυγός του

ERIETTA_KOURKOULOU
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου για το πρότυπο κέντρο τοκετού που δημιούργησε: Πάμε να βάλουμε ερωτηματικό σε ένα σύστημα πολύ δυνατό στην Ελλάδα

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

panos-routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Πήρε εξιτήριο από τον «Ευαγγελισμό», «πρέπει να ξεκουραστεί πλήρως»

pelvic_fracture_new
ΥΓΕΙΑ

Κάταγμα ισχίου: Χρήσιμες συμβουλές για ασφάλεια στο μπάνιο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 14:24
send-help_1610_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Send Help»: Rachel McAdams και Dylan O’Brien πρωταγωνιστούν στο νέο ανατρεπτικό θρίλερ του Sam Raimi (photos/video)

MEGA STORIES-gaza-4
MEDIA

MEGA: Η γενοκτονία και η «επόμενη μέρα» σε Ισραήλ- Γάζα στην πρεμιέρα (16/10) της εκπομπής «MEGA Stories» – Αποστολή στα σύνορα

koutsoubas_new_789
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή – Κουτσούμπας: Ο διάλογος με την Τουρκία είναι ναρκοθετημένος

1 / 3