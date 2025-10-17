Κάσος: Εγκαινιάστηκε ο πρώτος δημοτικός παιδικός σταθμός

Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του πρώτου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού στην Κάσο. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των δύο φορέων, ο Δήμαρχος της Κάσου, ωφελούμενες οικογένειες του προγράμματος και πλήθος κατοίκων του νησιού, ενώ παρούσα ήταν και η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κα Δόμνα Μιχαηλίδου.

Πρόκειται για ένα έργο που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας της Eurolife FFH με τη HOPEgenesis για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας.

(Από αριστερά): Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου – Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Eurolife FFH, Στέφανος Χανδακάς – Πρόεδρος και Ιδρυτής της HOPEgenesis, Δόμνα Μιχαηλίδου – Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Μιχάλης Ερωτόκριτος – Δήμαρχος Ηρωικής Νήσου Κάσου

Η Κάσος, το νοτιότερο νησί των Δωδεκανήσων, απέκτησε για πρώτη φορά μια δομή προσχολικής εκπαίδευσης, που δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά του νησιού να έχουν έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο για να κοινωνικοποιηθούν, να παίξουν και να αναπτυχθούν.

Ένας επιπλέον στόχος είναι με την κοινωνικοποίηση των παιδιών να δοθεί ένα επιπλέον κίνητρο στις οικογένειες να μείνουν στο νησί και να μεγαλώσουν τα παιδιά στον τόπο καταγωγής ή διαμονής τους.

Να σημειωθεί πως ο παιδικός σταθμός της Κάσου είναι ο 6ος που παραδόθηκε από την Eurolife FFH.

Προηγήθηκαν αυτοί σε Πάτμο, Άγραφα, Λειψούς, Καστελόριζο και Χάλκη.

Το έργο κατασκευής του παιδικού σταθμού εντάχθηκε στο κοινό πρόγραμμα της εταιρείας με τη HOPEgenesis.

Να τονιστεί πως η Eurolife FFH, έχει «υιοθετήσει» 12 απομακρυσμένες περιοχές της χώρας (Πάτμο, Άγραφα, Καστελόριζο, Ανάφη, Άνω Κουφονήσι, Νίσυρο, Χάλκη, Κάσο, Τήλο, Λειψούς, Σίκινο και Οινούσσες) στις οποίες προσφέρει ολοκληρωμένη υποστήριξη και ιατρική φροντίδα σε γυναίκες που ζουν στα απομακρυσμένα νησιά της χώρας.

Παράλληλα, η εταιρεία έχει αναλάβει τη μακροχρόνια δέσμευση να δημιουργήσει από έναν παιδικό σταθμό – τον πρώτο σε κάθε σημείο – και στις 12 υιοθετημένες περιοχές.

Ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ηρωικής Νήσου Κάσου, ο 1ος του νησιού

Πόσες οικογένειες έχουν ωφεληθεί

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, μέχρι στιγμής μέσα από το πρόγραμμα, που ξεκίνησε το 2019, έχουν γεννηθεί 246 παιδιά.

Συνολικά έχουν ωφεληθεί 270 οικογένειες, οι οποίες απέκτησαν πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα, ψυχολογική υποστήριξη αλλά και σε δομές προσχολικής εκπαίδευσης -ήδη στο άμεσο μέλλον-, με την πρωτοβουλία να τους προσφέρει ουσιαστική ενίσχυση προκειμένου να μείνουν στον τόπο τους και να κάνουν παιδιά.

Μετά τη Κάσο μένουν άλλοι έξι παιδικοί σταθμοί να ολοκληρωθούν, καθώς βρίσκονται ήδη υπό κατασκευή.

Ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ηρωικής Νήσου Κάσου, ο 1ος του νησιού

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, ανέφερε σχετικά: «Με μεγάλη χαρά βρισκόμαστε στην ακριτική και ηρωική Κάσο, για να εγκαινιάσουμε τον νέο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό. Είμαστε δίπλα σε κάθε πρωτοβουλία που συμβάλλει στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, εξασφαλίζοντας προστασία και προοπτική για κάθε ελληνική οικογένεια. Δράσεις όπως η σημερινή αποδεικνύουν την αξία της συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Eurolife FFH και την HOPEgenesis, που με συνέπεια και ευαισθησία στηρίζουν την ελληνική οικογένεια με τις δράσεις τους».

Ο Δήμαρχος Ηρωικής Νήσου Κάσου, Μιχάλης Ερωτόκριτος δήλωσε: «Ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας την Eurolife FFH και την HOPEgenesis για την κατασκευή του πρώτου δημοτικού παιδικού σταθμού στο νησί μας. Ο παιδικός σταθμός θα δώσει μια μεγάλη ανάσα στις οικογένειες του νησιού. Θα στηρίξει τους νέους γονείς, θα δημιουργήσει ένα ασφαλές και σύγχρονο περιβάλλον φροντίδας και αγωγής. Η Κάσος δίνει τον αγώνα της απέναντι στο δημογραφικό πρόβλημα. Αυτές οι πρωτοβουλίες είναι σημαντικά βήματα, και η Πολιτεία πρέπει να στηρίξει την προσπάθεια αυτή».

Ο Πρόεδρος και Ιδρυτής της HOPEgenesis, Στέφανος Χανδακάς, σημείωσε: «Η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερη όχι μόνο για την Κάσο, αλλά και για όλους εμάς στην HOPEgenesis, καθώς βλέπουμε ένα ακόμη κομμάτι του οράματός μας να γίνεται πράξη. Ο πρώτος παιδικός σταθμός στο νησί είναι ένα ζωντανό παράδειγμα ελπίδας. Η πολυετής συνεργασία μας με την Eurolife FFH αποδεικνύει πως το κοινό όραμα να στηρίξουμε έμπρακτα τις οικογένειες των ακριτικών και απομακρυσμένων περιοχών, δημιουργεί τις συνθήκες ώστε τα νέα ζευγάρια να αισθάνονται ασφάλεια και προοπτική στον τόπο τους».

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Eurolife FFH, Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, είπε σχετικά: «Η δημιουργία αυτού του παιδικού σταθμού στην Κάσο είναι μια πράξη ουσίας για το νησί, για τις οικογένειες που ζουν εδώ, για τα παιδιά που θα μεγαλώσουν με ασφάλεια, φροντίδα και προοπτική. Για εμάς στην Eurolife FFH, αξία έχει να βρισκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους, να τους προσφέρουμε τη σιγουριά που χρειάζονται για να κάνουν το επόμενο βήμα στη ζωή τους, αλλά και τη δυνατότητα να ονειρεύονται. Αυτός ο τόπος θα γεμίσει παιδικές φωνές, και αυτό είναι το πιο δυνατό μήνυμα για το μέλλον».

