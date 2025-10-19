Βαρκελώνη: Σηκώνουν «χειρόφρενο» τα ταξί τη μέρα του αγώνα Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός – Ο λόγος της διαμαρτυρίας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα στο Μοντζουίκ στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Ωστόσο, οι φίλαθλοι που θα παρακολουθήσουν το παιχνίδι από κοντά θα πρέπει να αντιμετωπίσουν και την απεργία που θα βρουν από τα ταξί.
Συγκεκριμένα, το τοπικό συνδικάτο των ταξί αποφάσισε να προχωρήσει σε απεργειακή κινητοποίηση και διαμαρτυρία προς το γήπεδο που θα γίνει ο αγώνας. Το “χειρόφρενο” θα μπει από τις 17:00 και θα ολοκληρωθεί στις 22:00.
Όπως γράφει το SPORT24, ο λόγος της διαμαρτυρίας έχει να κάνει με την Μπαρτσελόνα, καθώς οι επαγγελματίες οδηγοί εναντιώνονται στην απόφαση των μπλαουγκράνα για νέα χορηγική συνεργασία με την Uber, η οποία παραβιάζει δικαιώματά τους και έγινε προς όφελος των δύο εταιρειών, όπως τονίζει εκπρόσωπος του συνδικάτου.
Διαβάστε επίσης:
Ισραήλ: Επιβεβαίωσε το χτύπημα στη Ράφα – Ο Νετανιάχου διέταξε «σθεναρή δράση»
«Mail on Sunday» για πρίγκιπα Άντριου: «Ζήτησε από την αστυνομία να τον βοθήσει να αμαυρώσει την υπόληψη της Τζιούφρε»
Μουσείο Λούβρου: Τα 7 λεπτά της κινηματογραφικής ληστείας που θα ζήλευε και ο …Αρσέν Λουπέν
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.