Βαρκελώνη: Σηκώνουν «χειρόφρενο» τα ταξί τη μέρα του αγώνα Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός – Ο λόγος της διαμαρτυρίας

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα στο Μοντζουίκ στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Ωστόσο, οι φίλαθλοι που θα παρακολουθήσουν το παιχνίδι από κοντά θα πρέπει να αντιμετωπίσουν και την απεργία που θα βρουν από τα ταξί.

Συγκεκριμένα, το τοπικό συνδικάτο των ταξί αποφάσισε να προχωρήσει σε απεργειακή κινητοποίηση και διαμαρτυρία προς το γήπεδο που θα γίνει ο αγώνας. Το “χειρόφρενο” θα μπει από τις 17:00 και θα ολοκληρωθεί στις 22:00.

⚠️ CONVOCATORIA OFICIAL ÉLITE TAXI BARCELONA



🗓️ MARTES PARTIDO DE CHAMPIONS

📍 BARCELONA



🚨 PARO TOTAL Y MOVILIZACIÓN MASIVA DEL TAXI DE BARCELONA



Contra el acuerdo del FC BARCELONA con los delincuentes de UBER, una empresa que lleva años actuando fuera de la ley, explotando… pic.twitter.com/GZxgcIfnEQ — Elite Taxi Barcelona (@Elite_TaxiBcn) October 18, 2025

Όπως γράφει το SPORT24, ο λόγος της διαμαρτυρίας έχει να κάνει με την Μπαρτσελόνα, καθώς οι επαγγελματίες οδηγοί εναντιώνονται στην απόφαση των μπλαουγκράνα για νέα χορηγική συνεργασία με την Uber, η οποία παραβιάζει δικαιώματά τους και έγινε προς όφελος των δύο εταιρειών, όπως τονίζει εκπρόσωπος του συνδικάτου.

