ΚΟΣΜΟΣ

19.10.2025 16:31

Βαρκελώνη: Σηκώνουν «χειρόφρενο» τα ταξί τη μέρα του αγώνα Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός – Ο λόγος της διαμαρτυρίας

taxi ispania

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα στο Μοντζουίκ στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Ωστόσο, οι φίλαθλοι που θα παρακολουθήσουν το παιχνίδι από κοντά θα πρέπει να αντιμετωπίσουν και την απεργία που θα βρουν από τα ταξί.

Συγκεκριμένα, το τοπικό συνδικάτο των ταξί αποφάσισε να προχωρήσει σε απεργειακή κινητοποίηση και διαμαρτυρία προς το γήπεδο που θα γίνει ο αγώνας. Το “χειρόφρενο” θα μπει από τις 17:00 και θα ολοκληρωθεί στις 22:00.

Όπως γράφει το SPORT24ο λόγος της διαμαρτυρίας έχει να κάνει με την Μπαρτσελόνα, καθώς οι επαγγελματίες οδηγοί εναντιώνονται στην απόφαση των μπλαουγκράνα για νέα χορηγική συνεργασία με την Uber, η οποία παραβιάζει δικαιώματά τους και έγινε προς όφελος των δύο εταιρειών, όπως τονίζει εκπρόσωπος του συνδικάτου.

