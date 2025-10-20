Χάρης Δούκας: «Οι ενεργειακές κοινότητες που πληρούν τις σχεδιαστικές αρχές τελούν υπό διωγμό»

Για τις ενεργειακές κοινότητες τοποθετήθηκε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, κατά τη σημερινή Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας.

«Υπήρχε ένα πρόγραμμα, νομίζω στην αρχή είχαμε πει όλοι ότι είναι πολύ σημαντική η προώθηση των ενεργειακών κοινοτήτων. Είχε ενταχθεί ένα πρόγραμμα 100 εκ. ευρώ στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με τυμπανοκρουσίες, προοριζόταν ακριβώς για την ενίσχυση των ενεργειακών κοινοτήτων στην Ελλάδα. Και ενημερωθήκαμε και εμείς ότι απεντάχθηκε. Τα 100 εκατομμύρια, δηλαδή απεντάχτηκαν», είπε αρχικά ο κ. Δούκας και συνέχισε:

«Αυτό είναι ένα μείζον θέμα πολιτικής αποτυχίας και επιβεβαίωσης της εχθρικής στάσης της κυβέρνησης στα θέματα της ενεργειακής δημοκρατίας. Να πούμε ότι είχε επιλέξει η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας να δεσμεύσει τα κονδύλια αυτά για το αμφίβολης αποτελεσματικότητας μόρφωμα “Απόλλων”, για το οποίο μάλιστα είχαμε πει ότι είναι μεγάλο λάθος, όπως πάνε να διαχειριστούν τα λεφτά αυτά, με αποτέλεσμα την απένταξή τους συνολικά, λόγω αδυναμίας τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων. Η αποτυχία αυτή εκθέτει ανεπανόρθωτα τη χώρα μας και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία είναι 200 συνεταιρισμών. Το REScoop, που είναι δίκτυο 2500 ενεργειακών κοινοτήτων της Ευρώπης, βαθμολογεί πλέον την Ελλάδα με τον χαμηλότερο βαθμό και με κόκκινο για τις πολιτικές απέναντι στις ενεργειακές κοινότητες. Και, βέβαια, διώκει χιλιάδες πολίτες που έχουν δαπανήσει εθελοντικά χρόνο και μόχθο διεκδικώντας ενεργειακή δικαιοσύνη».

Αμέσως μετά τόνισε: «Δεν είναι απλώς μία διαχειριστική αποτυχία, είναι απτή απόδειξη μιας πολιτικής που υπονομεύει συνειδητά τη συμμετοχή των πολιτών. Οι ενεργειακές κοινότητες που πληρούν τις σχεδιαστικές αρχές τελούν υπό διωγμό. Να πούμε ότι τα 100 εκατομμύρια είναι για τους ενεργειακά φτωχούς, για τους ενεργειακά ευάλωτους. Δημιουργούμε με τις ενεργειακές αυτές κοινότητες, ευρωπαϊκή οδηγία ήταν, τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουμε το ενεργειακό κόστος των πιο ευάλωτων. Με μια κουβέντα, αποτυχία. Τα λεφτά αυτά χάθηκαν οριστικά. Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε και σε επίπεδο Ευρώπης, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μία συνθήκη επαναξιολόγησης, αλλά δεν γινόταν τίποτα.

Οπότε αναγκαζόμαστε και εμείς δυστυχώς, και ψάχνουμε πια χρηματοδοτήσεις από ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα. Προσπαθούμε πολύ μέσα από το Πράσινο Ταμείο να βρούμε τρόπους χρηματοδότησης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και προσπαθούμε μέσα από την αναπτυξιακή μας εταιρεία να βρούμε τρόπους να ενισχύσουμε τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας, όπως είναι το Γραφείο Καταπολέμησης της Ενεργειακής Φτώχειας, όπου ουσιαστικά χρηματοδοτούμε εμείς με ίδιους πόρους τον μηδενισμό των δημοτικών τελών. Αυτή είναι η συνθήκη».

Και ο κ. Δούκας κατέληξε: «Όταν λέγαμε ότι το “Απόλλων” θα είναι μία αποτυχία και ότι θα χάσουμε τα λεφτά, κάποιοι έλεγαν ότι “πάλι κινδυνολογείτε και αυτά που λέτε είναι λαϊκισμοί”. Και τώρα υπάρχει σιγή. Και ερωτώ, πώς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε; Εμείς ως δήμος, θα βρούμε τον τρόπο να χρηματοδοτήσουμε, αλλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι και οι δήμοι, οι οποίοι δημιούργησαν ενεργειακές κοινότητες και έχουν επενδύσει σε αυτές, πώς ακριβώς θα μπορέσουν το αμέσως επόμενο διάστημα να προχωρήσουν στις δράσεις, οι οποίες έχουν δεσμευτεί στο πρόγραμμά τους;».

Από εκεί και πέρα, το ζήτημα του Γηροκομείου Αθηνών ήταν από αυτά που κυριάρχησαν στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο. Ο δήμαρχος Αθηναίων έκανε λόγο για «φωτογραφική απόφαση», ώστε να σταματήσει η εποπτεία από τον δήμο, ενώ απάντησε και σε σχετικά σχόλια του πρώην δημάρχου Κώστα Μπακογιάννη.

«Είναι πρωτοφανές ότι ενώ υπάρχει μία απόφαση φωτογραφική για να σταματήσει η εποπτεία από τον δήμο της Αθήνας, η απάντηση του κ. Μπακογιάννη ήταν στην αρχή ότι “δεν θα σχολιάσω”, μετά “πόσο σπουδαία πήγαινε το Γηροκομείο”. Αν πήγαινε τόσο σπουδαία, γιατί χρωστούσε τότε; Είχε ληξιπρόθεσμα και χρειάστηκε τροπολογία για τα ληξιπρόθεσμα;», ανέφερε αρχικά ο κ. Δούκας και στη συνέχεια τόνισε: «Και είπε, άκουσον άκουσον, ότι δημιουργήσαμε εμείς κρίση ρευστότητας στο Γηροκομείο. Το ξέρετε κ. Μπακογιάννη ότι εμείς απλά ελέγχουμε ισολογισμούς και προχωράμε σε αποφάσεις στο πρόγραμμα εξυγίανσης, το οποίο κι εσείς ψηφίσατε, με βάση τα ακίνητα που πρέπει να είναι στο σύμφωνο; Το ξέρετε ότι δεν προχωρήσαμε ακίνητα, τα οποία δεν ήταν στο σύμφωνο; Τι θέλατε δηλαδή; Τι προτείνετε εδώ; Για να μην έχει κρίση το Γηροκομείο, να πουλήσουμε “μπιρ παρά” ό,τι μας έρχεται από τη διοίκηση; Και αν μας έρθει ένα φιλέτο στο Μαρούσι και είναι μισή τιμή και πούμε “είναι εκτός συμφώνου και είναι μισή τιμή κάτω από την εμπορική”, τότε δημιουργούμε κρίση στη διοίκηση ή κινούμαστε με βάση τη νομιμότητα;

Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και επειδή το βάζετε έτσι, ότι εμείς δημιουργήσαμε κρίση στη διοίκηση, θα σας φέρει η κυρία Στρατηγάκη όλη την αλληλογραφία, με βάση την οποία παρακαλούσαμε να έρθουν οι ισολογισμοί. Παρακαλούσαμε για τα εισηγητικά και παρακαλούσαμε για να έρθουν τα ακίνητα που μας έρχονταν με άλλες διευθύνσεις, με λανθασμένες διευθύνσεις. Όλα αυτά επίσημα».

Και ο κ. Δούκας πρόσθεσε στο τέλος: «Το πιο προσβλητικό είναι το εξής. Ότι βάζετε θέμα ότι εμείς δημιουργήσαμε πρόβλημα στην διοίκηση, γιατί δεν πουλούσαμε “μπιρ παρά”. Αυτό θέλατε. Να πουλάμε φιλέτα “μπιρ παρά” για να μη δημιουργούμε προβλήματα. Ξεχάστε τα αυτά και θα κινηθούμε νομικά και θα δούμε πόσο συνταγματική είναι αυτή η ιστορία».

Ψήφισμα για τις συγχωνεύσεις σχολείων

Τέλος, κατά τη σημερινή συνεδρίαση εγκρίθηκε από το Σώμα ψήφισμα σχετικά με τις συγχωνεύσεις σχολείων, το οποίο αναφέρει:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Αθηναίων εκφράζει την αντίθεσή του με την πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας για τη συγχώνευση τμημάτων Δημοτικών σχολείων, που υπάγονται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Α’ Αθήνας.

Πρόκειται για μία απαράδεκτη ενέργεια, που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους μαθητές και στις μαθήτριες, καθώς γίνεται σχεδόν δύο μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, ενώ δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν οι μαθητές με Ειδικές Παιδαγωγικές Ανάγκες, ούτε η ομαλή λειτουργία των ολοήμερων.

Ζητούμε από το αρμόδιο Υπουργείο να σταματήσει άμεσα η σχετική διαδικασία».

Διαβάστε επίσης:

Διευκρινίσεις για τον νέο Κ.Ο.Κ. – Τι ισχύει με τα δήθεν πρόστιμα για χοντρά μπουφάν, καφέδες και σακούλες στην καμπίνα

Τέμπη – Άλμα Λάτα: «Δεν θέλουμε να είμαστε στο ίδιο τραπέζι, γιατί η καρέκλα της είναι άδεια»

Βόλος: Φυλάκιση ενός έτους σε 50χρονο που απείλησε να κάψει την κόρη και την εγγονή του