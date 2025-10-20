search
20.10.2025 19:06

Δοκιμάζεται η εκεχειρία στη Γάζα: Δύο νεκροί από ισραηλινά πυρά

20.10.2025 19:06
gaza_new

Η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός στη λωρίδα της Γάζας δοκιμάστηκε πάλι σήμερα, με βίαιες αντιπαραθέσεις να αναφέρονται από την παλαιστινιακή αλλά και την ισραηλινή πλευρά.

Το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA μετέδωσε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά στη συνοικία Τάφα στην ανατολική Πόλη της Γάζας, επικαλούμενο πληροφορία από τοπική κλινική.

Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει πως σε δύο ξεχωριστά συμβάντα στην κοντινή συνοικία Σετζάιγια σήμερα το πρωί, Παλαιστίνιοι εισήλθαν σε απαγορευμένη περιοχή που τελεί υπό τον έλεγχο ισραηλινών δυνάμεων και πλησίασαν στρατιώτες.

Παραβίασαν την κίτρινη γραμμή υποστηρίζει ο ΟΗΕ

Ο στρατός είπε πως τα άτομα πέρασαν την «κίτρινη γραμμή», που ορίζει το σύνορο στο οποίο αποσύρθηκαν οι Ισραηλινοί στρατιώτες βάσει των όρων της εκεχειρίας, και θεωρήθηκαν απειλή. Οι στρατιώτες άνοιξαν πυρ, χαρακτηρίζοντας τους άνδρες ως «τρομοκράτες», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Επικίνδυνη κλιμάκωση χθες

Η εύθραυση εκεχειρία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς άντεξε την πρώτη μεγάλη δοκιμασία της χθες, Κυριακή. Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι στρατιώτες στη νότια Γάζα δέχθηκαν επίθεση, μεταξύ των οποίων από αντιαρματικο εκτοξευτή πυραύλων που είχε αποτέλεσμα τον θάνατο δύο στρατιωτών.

Το Ισραήλ απάντησε με τα πιο σφοδρά πλήγματα που έχει εξαπολύσει αφότου ξεκίνησε η κατάπαυση του πυρός στις 10 Οκτωβρίου. Ιατρικές πηγές είπαν πως 44 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν. Η Χαμάς αρνήθηκε ότι ενεπλάκη στην επίθεση.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε αργότερα πως θα συνεχίσει να τηρεί τη συμφωνία εκεχειρίας αλλά θα απαντάει σε τυχόν παραβιάσεις.

