«Ενόχληση» Αχτσιόγλου για Τσακαλώτο: «Άστοχη» και «ανακριβής» η δήλωση πως ήταν «μη κοστολογημένο» το πρόγραμμα του 2023

Στις αρχές της περασμένης εβδομάδας ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, πρώην υπουργός Οικονομικών και βουλευτής σήμερα της Νέας Αριστεράς, χαρακτήριζε το οικονομικό πρόγραμμα με το οποίο πήγε ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2023 «μη κοστολογημένο». Μάλιστα ανέφερε ότι «θεωρούσαμε ότι, εντάξει στην Αντιπολίτευση είμαστε, μπορούμε να λέμε και κάτι παραπάνω».

Βασικός στόχος της δήλωσης αυτής φάνηκε πως ήταν ο Αλέξης Τσίπρας εν μέσω φημολογιών ότι το βιβλίο του «Ιθάκη» που θα βγει τέλη Νοέμβρη με αρχές Δεκέμβρη, θα περιέχει σκληρή κριτική για πρώην συντρόφους και το ρόλο τους στη διαπραγμάτευση του 2015.

Ωστόσο, προκάλεσε εύλογες απορίες αυτή η δήλωση, διότι φάνηκε να στρέφεται κατά και της τότε τομεάρχη Οικονομικών, που ήταν η Έφη Αχτσιόγλου, βουλευτή σήμερα της Νέας Αριστεράς. Κοινώς Αχτσιόγλου και Τσακαλώτος, βρίσκονται σήμερα υπό την ίδια κομματική στέγη.

Για το θέμα ρωτήθηκε και απάντησε το Σαββατοκύριακο η Έφη Αχτσιόγλου, σε τηλεοπτικό πάνελ του Mega, πως η δήλωση αυτή ήταν «άστοχη ως προς το τάιμινγκ» υπό την έννοια ότι τους πολίτες δεν τους αφορά η συζήτηση για το παρελθόν αλλά το τι θα γίνει αύριο. Κι επιπλέον είπε πως η εν λόγω τοποθέτηση ήταν και «ανακριβής προς το περιεχόμενο».

Εν ολίγοις, η δήλωση Τσακαλώτου, ακόμη και αν είχε στόχο τον Αλέξη Τσίπρα, δεν ήταν καθόλου ανώδυνη για το εσωτερικό της Νέας Αριστεράς…

