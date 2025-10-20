Η «ξεκάθαρη» απάντηση Συμεών Κεδίκογλου για το πού θα βρεθεί πολιτικά, που… δεν θέλει να αποκαλύψει (Video)

Σε δύσκολη θέση ήρθε ομολογουμένως ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Συμεών Κεδίκογλου, καθώς έπειτα από δημοσιογραφική ερώτηση στο Action24, κλήθηκε να απαντήσει πού θα βρίσκεται πολιτικά το επόμενο διάστημα: στον ΣΥΡΙΖΑ ή στο κόμμα Τσίπρα;

Αν και είναι κατανοητό σε ανθρώπινο επίπεδο πως αυτές οι απαντήσεις δεν είναι εύκολες καθώς το πολιτικό σκηνικό είναι ιδιαιτέρως ρευστό, ο πολιτικός οφείλει απαντήσεις στον κόσμο και κυρίως σε εκείνους που τον ψήφισαν.

Εδώ, φαίνεται να δυσκολεύτηκε αρκετά ο κ. Κεδίκογλου, καθώς ξεκίνησε λέγοντας «Έχω απαντήσει ξεκάθαρα»…. για να καταλήξει να λέει πως ο θεσμικός του ρόλος δεν του επιτρέπει να… απαντήσει, αφήνοντας τα πάντα ανοιχτά σε ερμηνείες.

