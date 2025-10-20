Η «ξεκάθαρη» απάντηση Συμεών Κεδίκογλου για το πού θα βρεθεί πολιτικά, που… δεν θέλει να αποκαλύψει (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σε δύσκολη θέση ήρθε ομολογουμένως ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Συμεών Κεδίκογλου, καθώς έπειτα από δημοσιογραφική ερώτηση στο Action24, κλήθηκε να απαντήσει πού θα βρίσκεται πολιτικά το επόμενο διάστημα: στον ΣΥΡΙΖΑ ή στο κόμμα Τσίπρα;
Αν και είναι κατανοητό σε ανθρώπινο επίπεδο πως αυτές οι απαντήσεις δεν είναι εύκολες καθώς το πολιτικό σκηνικό είναι ιδιαιτέρως ρευστό, ο πολιτικός οφείλει απαντήσεις στον κόσμο και κυρίως σε εκείνους που τον ψήφισαν.
Εδώ, φαίνεται να δυσκολεύτηκε αρκετά ο κ. Κεδίκογλου, καθώς ξεκίνησε λέγοντας «Έχω απαντήσει ξεκάθαρα»…. για να καταλήξει να λέει πως ο θεσμικός του ρόλος δεν του επιτρέπει να… απαντήσει, αφήνοντας τα πάντα ανοιχτά σε ερμηνείες.
