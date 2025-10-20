search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.10.2025 16:20
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

20.10.2025 15:13

Μαρινάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: Δεν θα σβηστούν τα ονόματα των Τεμπών

20.10.2025 15:13
Τη διαβεβαιώση ότι μετά την ψήφιση της τροπολογίας που θα περνά το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στο υπουργείο Άμυνας, τα ονόματα των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών δεν θα σβηστούν από το πλακόστρωτο, έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Ο ίδιος τόνισε ότι «δεν θα μπούμε σε καμία διαδικασία στείρας αντιπαράθεσης με την αντιπολίτευση», ωστόσο, ξεκαθάρισε για την τροπολογία ότι «όταν ψηφιστεί θα είναι νόμος του κράτους και η εφαρμογή του δεν είναι α λα καρτ».

Διαβάστε επίσης

Άρχισαν τα όργανα: Φαρμακερή αιχμή Γεωργιάδη κατά Δένδια για τα ονόματα των Τεμπών

Ο Πολάκης αδειάζει Τσακαλώτο για την επιστολή σε Ντάισεμπλουμ 

Αλαβάνος για Τσίπρα: «Δεν είναι Αριστερά – Επέβαλε ένα πρόγραμμα για το οποίο έφτυσε αίμα ο κόσμος»

robert-de-niro
LIFESTYLE

Ο Ντε Νίρο στηρίζει τις κινητοποιήσεις κατά του Τραμπ: «Θα πρέπει να τον αντιμετωπίσεις όπως οποιονδήποτε νταή»

trump zelenski 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Γιατί απέτυχε ο Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο – Το timing και οι προσδοκίες

kairos
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Με ηλιοφάνεια και 28άρια θα ολοκληρωθεί η εβδομάδα – Μέχρι την Τετάρτη η κακοκαιρία 

ali-khamenei
ΚΟΣΜΟΣ

Χαμενεΐ σε Τραμπ: «Νομίζεις ότι κατέστρεψες το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν; Mε αυτό το πλευρό να κοιμάσαι»

chery-2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Chery αποκάλυψε μια μπαταρία στερεού τύπου με 1.300 km αυτονομία!

kwstopoulos_kwnstantopoulou
LIFESTYLE

Κωστόπουλος για Κωνσταντοπούλου: «Στην ουσία διαφήμισε το βιβλίο του Τσίπρα»

messaropoulou-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

antetokounmpo-bucks-filiko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νέα «καμπανάκια» Αντετοκούνμπο στους Μπακς: «Δεν είμαι ικανοποιημένος με το να είμαι κάπου που δεν είμαστε ανταγωνιστικοί»

pos pliromi 998- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν οι κανόνες συναλλαγών με POS και IRIS από τη 1η Νοεμβρίου

soi soy nea sezon – new
MEDIA

«Το Σόι Σου»: Πότε κάνει πρεμιέρα

