Μαρινάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: Δεν θα σβηστούν τα ονόματα των Τεμπών

Τη διαβεβαιώση ότι μετά την ψήφιση της τροπολογίας που θα περνά το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στο υπουργείο Άμυνας, τα ονόματα των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών δεν θα σβηστούν από το πλακόστρωτο, έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Ο ίδιος τόνισε ότι «δεν θα μπούμε σε καμία διαδικασία στείρας αντιπαράθεσης με την αντιπολίτευση», ωστόσο, ξεκαθάρισε για την τροπολογία ότι «όταν ψηφιστεί θα είναι νόμος του κράτους και η εφαρμογή του δεν είναι α λα καρτ».

Διαβάστε επίσης

Άρχισαν τα όργανα: Φαρμακερή αιχμή Γεωργιάδη κατά Δένδια για τα ονόματα των Τεμπών

Ο Πολάκης αδειάζει Τσακαλώτο για την επιστολή σε Ντάισεμπλουμ

Αλαβάνος για Τσίπρα: «Δεν είναι Αριστερά – Επέβαλε ένα πρόγραμμα για το οποίο έφτυσε αίμα ο κόσμος»