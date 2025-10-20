Μελίνα Νικολαΐδη: Η κόρη της Δέσποινας Βανδή τραγούδησε α καπέλα Βασίλη Παπακωνσταντίνου (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια του Βασίλη Παπακωνσταντίνου ερμήνευσε η κόρη της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη, δημοσιεύοντας το σχετικό απόσπασμα στο προφίλ της στο Instagram.
Η Μελίνα Νικολαΐδη ερμήνευσε , λοιπόν, το κομμάτι «Να κοιμηθούμε αγκαλιά» και μάλιστα, α καπέλα, με τους διαδικτυακούς της φίλους να την αποθεώνουν στα σχόλια.
«”Να κοιμηθούμε αγκαλιά”. Μίνι α καπέλα διασκευή από εμένα» έγραψε στη λεζάντα.
Αν και οι σπουδές της είναι στο θέατρο, αποφοιτώντας λίγους μήνες πριν από το τμήμα Drama, Theatre & Dance του πανεπιστημίου Royal Holloway στο Λονδίνο, η Μελίνα Νικολαΐδη έχει δείξει ουκ ολίγες φορές την αγάπη της για το τραγούδι, δημοσιεύοντας κατά καιρούς ερμηνείες της στα social media.
Διαβάστε επίσης:
Δάφνη Μπόκοτα: «Ήρθα για να μείνω και να το απολαύσω με άλλο τρόπο»
Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: «Αν μου έδιναν εκπομπή στην ΕΡΤ και έκανα 2% τηλεθέαση, θα είχα παραιτηθεί από μόνος μου» (Video)
Δήμητρα Ματσούκα: «Αν μου δινόταν σενάριο με ερωτικές σκηνές θα το έκανα – Ο Πέτρος δεν θα έχει καμία αντίρρηση» (Videos)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.