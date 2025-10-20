Μελίνα Νικολαΐδη: Η κόρη της Δέσποινας Βανδή τραγούδησε α καπέλα Βασίλη Παπακωνσταντίνου (Video)

Ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια του Βασίλη Παπακωνσταντίνου ερμήνευσε η κόρη της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη, δημοσιεύοντας το σχετικό απόσπασμα στο προφίλ της στο Instagram.

Η Μελίνα Νικολαΐδη ερμήνευσε , λοιπόν, το κομμάτι «Να κοιμηθούμε αγκαλιά» και μάλιστα, α καπέλα, με τους διαδικτυακούς της φίλους να την αποθεώνουν στα σχόλια.

«”Να κοιμηθούμε αγκαλιά”. Μίνι α καπέλα διασκευή από εμένα» έγραψε στη λεζάντα.

Αν και οι σπουδές της είναι στο θέατρο, αποφοιτώντας λίγους μήνες πριν από το τμήμα Drama, Theatre & Dance του πανεπιστημίου Royal Holloway στο Λονδίνο, η Μελίνα Νικολαΐδη έχει δείξει ουκ ολίγες φορές την αγάπη της για το τραγούδι, δημοσιεύοντας κατά καιρούς ερμηνείες της στα social media.

