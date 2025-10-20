search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.10.2025 11:33
20.10.2025 09:19

Μελίνα Νικολαΐδη: Η κόρη της Δέσποινας Βανδή τραγούδησε α καπέλα Βασίλη Παπακωνσταντίνου (Video)

20.10.2025 09:19
Ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια του Βασίλη Παπακωνσταντίνου ερμήνευσε η κόρη της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη, δημοσιεύοντας το σχετικό απόσπασμα στο προφίλ της στο Instagram.

Η Μελίνα Νικολαΐδη ερμήνευσε , λοιπόν, το κομμάτι «Να κοιμηθούμε αγκαλιά» και μάλιστα, α καπέλα, με τους διαδικτυακούς της φίλους να την αποθεώνουν στα σχόλια.

«”Να κοιμηθούμε αγκαλιά”. Μίνι α καπέλα διασκευή από εμένα» έγραψε στη λεζάντα.

Αν και οι σπουδές της είναι στο θέατρο, αποφοιτώντας λίγους μήνες πριν από το τμήμα Drama, Theatre & Dance του πανεπιστημίου Royal Holloway στο Λονδίνο, η Μελίνα Νικολαΐδη έχει δείξει ουκ ολίγες φορές την αγάπη της για το τραγούδι, δημοσιεύοντας κατά καιρούς ερμηνείες της στα social media.

ΘΕΑΤΡΟ

«Νεκρή φύση σε χαντάκι»: Σκοτεινό κοινωνικό θρίλερ στο Studio Μαυρομιχάλη – Σε σκηνοθεσία Φώτη Μακρή

louvro
ΚΟΣΜΟΣ

Ληστεία στον Λούβρο: Με γερανό και γιλέκα υψηλής ορατότητας έκαναν τη… δουλειά οι δράστες – Κλειστό σήμερα το Μουσείο

karampola_epanomi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αναίμακτη καραμπόλα πέντε οχημάτων στην Επανομή – Η στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης ΙΧ με βανάκι (video)

venizeleio nos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μάχη για τη ζωή του δίνει 13χρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο (Video)

kypros dolofonia dimosthenous – new
ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονία Σταύρου Δημοσθένους: Άλλες τρεις συλλήψεις και έρευνα στις φυλακές

LIFESTYLE

Κωστόπουλος για Κωνσταντοπούλου: «Στην ουσία διαφήμισε το βιβλίο του Τσίπρα»

messaropoulou-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

antetokounmpo-bucks-filiko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νέα «καμπανάκια» Αντετοκούνμπο στους Μπακς: «Δεν είμαι ικανοποιημένος με το να είμαι κάπου που δεν είμαστε ανταγωνιστικοί»

pos pliromi 998- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν οι κανόνες συναλλαγών με POS και IRIS από τη 1η Νοεμβρίου

soi soy nea sezon – new
MEDIA

«Το Σόι Σου»: Πότε κάνει πρεμιέρα

