Μητσοτάκης από Σύνοδο MED9: Οι μελλοντικές απειλές μπορεί να μην έρθουν από Ανατολάς, αλλά και από τον Νότο

Στις ενεργειακές προκλήσεις, αλλά και την ευρωπαϊκή άμυνα αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κοινή συνέντευξη Τύπου με άλλους ηγέτες, μετά τη Σύνοδο της ΜΕD9, που έλαβε χώρα στο Πορτορόζ της Σλοβενίας.

«Θα πρέπει να κινηθούμε γρήγορα σε θέματα που σχετίζονται με την ενέργεια» δήλωσε ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στη συνεργασία σε ζητήματα που αφορούν τα ενεργειακά.

«Πρώτα από όλα, όσον αφορά τη συνεργασία σε θέματα που σχετίζονται με την ενέργεια, η οποία είναι ένας τομέας μεγάλης ανησυχίας για όλους μας, διότι σχετίζεται άμεσα με την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, νομίζω ότι υπάρχει μια γενική κατανόηση ότι πρέπει να προχωρήσουμε ταχύτερα όσον αφορά την οικοδόμηση μιας κοινής ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας που αντιμετωπίζουμε ακόμα, ειδικά στις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι «Οι ενεργειακές αγορές μέσω σημαντικών επενδύσεων σε διασυνδέσεις και δίκτυα πρέπει να βρίσκονται στην κορυφή της προτεραιότητάς μας όταν πρόκειται για την κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική ενέργειας».

Όσον αφορά το ζήτημα της απανθρακοποίησης ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι διαισθάνεται ότι υπάρχει κοινός στόχος στο ζήτημα αυτό, μεταξύ των 9 ηγετών που συμμετείχαν στην Σύνοδο.

Για την άμυνα ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε: «Αυτό είναι ένα θέμα που άγγιξα και στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Φυσικά, αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σωστά κατευθυνόμενη προς τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αλλά νομίζω ότι όλοι υποστηρίζουμε μια προοπτική 360 μοιρών όταν πρόκειται για την ευρωπαϊκή άμυνα και όταν σκεφτόμαστε τα νέα έργα κοινού ενδιαφέροντος που εξετάζουμε να προωθήσουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε πρόκειται για τοίχο μη επανδρωμένων αεροσκαφών, είτε για αντιπυραυλικό σύστημα. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι μελλοντικές απειλές μπορεί να μην προέρχονται απαραίτητα από την Ανατολή, αλλά και από το Νότο»

«Νομίζω ότι είμαστε ενωμένοι για να διασφαλίσουμε ότι τα σύνορα της Ευρώπης προστατεύονται εξίσου», κατέληξε ο Πρωθυπουργός.

Στην ατζέντα της συνόδου ΜΕD9 ήταν οι εξελίξεις στη Γάζα και η ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη. Ήταν η πρώτη συνάντηση ηγετών της ΕΕ λίγες μέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή και διεξήχθη τρεις ημέρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής των 27 στις Βρυξέλλες. Οι εννέα ηγέτες συζήτησαν ζητήματα ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, καθώς και το επόμενο Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

