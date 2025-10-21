Γάζα: Νέες απειλές Τραμπ κατά της Χάμας με το Ισράηλ να βομβαρδίζει – «Θα τους εξαλείψουμε, αν είναι απαραίτητο»

Με πλήρη εξάλειψη, σε περίπτωση που δεν τηρήσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, απείλησε χθες (20/10) για ακόμη μια φορά τη Χαμάς ο Ντόναλντ Τραμπ.

Είχαν προηγηθεί κατηγορίες του Ισραήλ για παραβιάσεις από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, σε μια προσπάθεια να δικαιολογήσει τη συνέχιση των στρατιωτικών φονικών επιχειρήσεων στη Γάζα.

Από την πλευρά της, η Χαμάς διέψευσε τους ισχυρισμούς του Τελ Αβίβ.

«Κλείσαμε συμφωνία με τη Χαμάς» και «καλά θα κάνουν να την τηρήσουν κι αν δεν συμβεί αυτό, θα τους εξαλείψουμε, αν είναι απαραίτητο», είπε ο αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, έχοντας στο πλευρό του τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι.

«Θα εξαλειφθούν και το ξέρουν», επέμεινε.

Από την άλλη ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, ο Χαλίλ αλ Χάγια, επανέλαβε χθες το πρωί στον αιγυπτιακό τηλεοπτικό σταθμό Al Qahera News ότι η οργάνωσή του παραμένει δεσμευμένη στην τήρηση της συμφωνίας.

«Αντιμετωπίζουμε πολλές δυσκολίες στην ανάσυρση των λειψάνων (θανόντων ομήρων), όμως είμαστε αποφασισμένοι και εργαζόμαστε σκληρά για να το επιτύχουμε», ανέφερε.

«Η συμφωνία για τη Γάζα αντέχει επειδή το θέλουμε και η βούλησή μας να την τηρήσουμε είναι ισχυρή», επέμεινε.

Την ίδια ώρα, ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς αναχώρησε χθες από την Ουάσιγκτον για το Ισραήλ.

Ήδη απεσταλμένοι του προέδρου Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, συναντήθηκαν χθες με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, την επομένη φονικών επιδρομών στη Λωρίδα της Γάζας που ενέτειναν την ανησυχία για την κατάρρευση της κατάπαυσης του πυρός, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή τη 10η Οκτωβρίου.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές προχθές Κυριακή στη Λωρίδα της Γάζας σε αντίποινα, σύμφωνα με την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του, για επιθέσεις της Χαμάς, η οποία διέψευσε την κατηγορία.

Η πολιτική προστασία στη Γάζα ανέφερε ότι τουλάχιστον 45 άνθρωποι σκοτώθηκαν στους βομβαρδισμούς της Κυριακής και άλλοι τουλάχιστον τέσσερις χθες (20/10) στο ανατολικό τμήμα της πόλης της Γάζας. Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι στοχοποίησε «τρομοκράτες» που πλησίαζαν την «κίτρινη γραμμή», το όριο με τομείς υπό δικό του έλεγχο.

ΑΠΕ – ΜΠΕ

Στο Κάιρο αντιπροσωπεία της Χαμάς

Αντιπροσωπεία της Χαμάς μετέβη από την άλλη στο Κάιρο εκ νέου χθες, για συνομιλίες με τους μεσολαβητές – την Αίγυπτο και το Κατάρ – για την κατάπαυση του πυρός και τον προσεχή ενδοπαλαιστινιακό διάλογο.

Το σχέδιο Τραμπ προβλέπει, σε μεταγενέστερη φάση, αφοπλισμό της Χαμάς, αμνηστία ή εξορία για τους μαχητές της και συνέχιση της διαδικασίας απόσυρσης του ισραηλινού στρατού. Ακόμη, αποκλείει οποιονδήποτε ρόλο του κινήματος στη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας.

Η Χαμάς απορρίπτει ως τώρα τον αφοπλισμό της, απαιτεί πλήρη απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα και επιμένει πως εννοεί να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε συζήτηση για το μέλλον του.

Ο ενδοπαλαιστινιακός διάλογος θα θίξει «τον σχηματισμό επιτροπής ειδικών που θα αναλάβουν τη διαχείριση της Γάζας» μετά τον πόλεμο, σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου ενήμερη σχετικά. Το σχέδιο που παρουσιάστηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου από τον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ προβλέπει πως θα αναλάβει μεταβατική αρχή, αποτελούμενη από τεχνοκράτες, με την επίβλεψη επιτροπής στην οποία επικεφαλής θα είναι ο ρεπουμπλικάνος προσωπικά.

Από την 7η Οκτωβρίου 2023, τουλάχιστον 68.216 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, που θεωρεί αξιόπιστους ο ΟΗΕ.

