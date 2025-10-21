Ξανά στην Ουάσινγκτον ο Ρούτε για συνάντηση με τον Τραμπ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε μεταβαίνει σήμερα στην Ουάσινγκτον όπου θα έχει συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε η ομάδα του.
“Ο γενικός γραμματέας θα συναντήσει τον Αμερικανό πρόεδρο”, δήλωσε η Βορειοατλαντική Συμμαχία σε ανακοίνωση χωρίς να αναφέρει κανένα στοιχείο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνάντησης.
Η επίσκεψή του αναμένεται να παραταθεί έως την Τετάρτη 22 του μηνός.
Διαβάστε επίσης:
Στον πάγο η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν μετά την απαίτηση των Ευρωπαίων για άμεση εκεχειρία που ζητά παγίως το Κίεβο
Ληστεία στο Λούβρο: Στα 88 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται από το μουσείο η ζημία
Εικόνες από το κελί του Σαρκοζί – Ποια βιβλία πήρε μαζί του
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.