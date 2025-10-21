search
Ξανά στην Ουάσινγκτον ο Ρούτε για συνάντηση με τον Τραμπ

21.10.2025 22:57
trumo rutte

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε μεταβαίνει σήμερα στην Ουάσινγκτον όπου θα έχει συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε η ομάδα του.

“Ο γενικός γραμματέας θα συναντήσει τον Αμερικανό πρόεδρο”, δήλωσε η Βορειοατλαντική Συμμαχία σε ανακοίνωση χωρίς να αναφέρει κανένα στοιχείο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνάντησης.

Η επίσκεψή του αναμένεται να παραταθεί έως την Τετάρτη 22 του μηνός.

Διαβάστε επίσης:

Στον πάγο η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν μετά την απαίτηση των Ευρωπαίων για άμεση εκεχειρία που ζητά παγίως το Κίεβο

Ληστεία στο Λούβρο: Στα 88 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται από το μουσείο η ζημία

Εικόνες από το κελί του Σαρκοζί – Ποια βιβλία πήρε μαζί του

