Ξανά στην Ουάσινγκτον ο Ρούτε για συνάντηση με τον Τραμπ

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε μεταβαίνει σήμερα στην Ουάσινγκτον όπου θα έχει συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε η ομάδα του.

“Ο γενικός γραμματέας θα συναντήσει τον Αμερικανό πρόεδρο”, δήλωσε η Βορειοατλαντική Συμμαχία σε ανακοίνωση χωρίς να αναφέρει κανένα στοιχείο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνάντησης.

Η επίσκεψή του αναμένεται να παραταθεί έως την Τετάρτη 22 του μηνός.

