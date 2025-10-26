search
26.10.2025 12:20

Μάνδρου για αστυνομικούς σε πάνελ: «Eίναι μαϊντανοί – Δεν προσφέρουν τίποτα στην ενημέρωση» (Video)

Για τους αστυνομικούς που συμμετέχουν σε πάνελ τηλεοπτικών εκπομπών, αλλά και για τη μεταγραφή της από τον ΣΚΑΪ στο Mega μίλησε -μεταξύ άλλων- η Ιωάννα Μάνδρου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».

«Ήταν μία μεταγραφή δύσκολη, μετά από πολλά χρόνια. Μετά από 16 χρόνια δεν είναι εύκολο και οφείλω να ομολογήσω ότι με τον ΣΚΑΪ δεν είχα κανένα παράπονο, αλλά πρέπει να αλλάζουμε κιόλας», είπε.

Η επικεφαλής του δικαστικού ρεπορτάζ του Mega είπε πως ποτέ δεν ήθελε να κάνει κάτι διαφορετικό.

«Ποτέ δεν ήθελα να κάνω εκπομπή. Μου έχει προταθεί πολλές φορές, θεωρώ ότι είναι μεγάλη ευθύνη, γιατί παίρνεις το βάρος να δημιουργήσεις ένα προϊόν που πρέπει να αρέσει. Αν δεν αρέσει και τα νούμερα δεν είναι καλά, το επαγγελματικό κόστος δεν είναι εύκολο», είπε.

«Η δημοσιογραφία δεν είναι μόνο ένα σκληρό επάγγελμα, θέλει και ρίσκο. Σε θέματα που πρέπει να τα μεταδώσω και είναι σοβαρές ειδήσεις, τις οποίες έχω από πηγές, λέω ‘να το πω;’. Θα το πω. Ποτέ δεν έχω διαψευστεί», πρόσθεσε.

Τα σχόλια για Στεφανίδου, Κουρδή και Ρέβη

Η Ιωάννα Μάνδρου μίλησε και για το ξαφνικό διαζύγιο της Τατιάνας Στεφανίδου με τον σταθμό του Φαλήρου.

«Με στενοχώρησε πολύ, γιατί γνωρίζω την Τατιάνα προσωπικά και την εκτιμώ πολύ για τη δουλειά της, την επαγγελματικότητά της, γιατί είναι πολλά χρόνια στην τηλεόραση. Κανένας συνάδελφος δεν χαίρεται που μία εκπομπή που ξεκινά με τις καλύτερες προσδοκίες, αυτές δεν υλοποιούνται», είπε.

Αναφέρθηκε και στη διαμάχη της Ευλαμπίας Ρέβη και του Γιώργου Κουρδή με τον ΣΚΑΪ. «Ξέρω προσωπικά τον Γιώργο Κουρδή, ξέρω την επαγγελματικότητά του, τη μεγάλη του επαγγελματική επάρκεια. Θέλω αυτή η διαμάχη να βρει μία λύση θετική και για τις δύο πλευρές», πρόσθεσε.

Η δικαστική συντάκτρια χαρακτήρισε μαϊντανούς του αστυνομικούς που παρευρίσκονται σε τηλεοπτικά πάνελ.

«Βγαίνουν είτε για να πολιτευτούν είτε να εμφανίσουν τον εαυτό τους. Δεν προσφέρουν κάτι στην ενημέρωση», είπε.

Αναφέρθηκε και στην απόφαση του Γιώργου Παπαδάκη να σταματήσει. «Δεν χρειάζεται κανείς να σέρνεται για να αφήσει τη δουλειά. Πρέπει να αποφασίζει κανείς με ψηλά το κεφάλι να φεύγει όταν πρέπει να φύγει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Λατρεύω Ντσούνο – Κούτρα»

Σχολιάζοντας παιχνίδι «Η Ελλάδα Ψηφίζει» δήλωσε πως λατρεύει το τηλεοπτικό δίδυμο των Κούτρα – Ντσούνου. «Δεν είναι κούκλοι, αλλά επειδή είναι έξυπνοι, με ταλέντο και έμπνευση, επιτυγχάνουν αυτά τα αποτελέσματα», είπε.

Αναφερόμενη, τέλος, στην υπόθεση Μαζωνάκη, η Ιωάννα Μάνδρου ανέφερε: «Προσωπικά ως άνθρωπο με ενόχλησε αφάνταστα. Αν υπάρχουν οικογενειακές κόντρες δεν θέλω να κρίνω αυτά, αλλά η κάλυψη του θέματος έπρεπε να γίνει με μεγαλύτερη ευαισθησία και κοινωνική ενσυναίσθηση».

