27.10.2025 09:52

Στρατηγική συνεργασία ADAPTIT – P1 Security για την ενίσχυση της ασφάλειας τηλεπικοινωνιακών δικτύων

27.10.2025 09:52
adaptit_p1security_new

Σε στρατηγική συνεργασία προχώρησε η ADAPTIT με την P1 Security στην προστασία τηλεπικοινωνιακών δικτύων και στην ανάλυση απειλών signaling.

Η συνεργασία σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στη δέσμευση της ADAPTIT για συνεχή καινοτομία στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και της κυβερνοασφάλειας.

«Η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ADAPTIT A.E. στη συνεχή της πορεία προς την καινοτομία στις τηλεπικοινωνίες και την κυβερνοασφάλεια. Συνδυάζοντας την τεχνολογική ηγεσία της ADAPTIT με την παγκοσμίου κλάσης τεχνογνωσία της P1 Security στην προστασία τηλεπικοινωνιακών δικτύων, ενισχύουμε τη δυνατότητά μας να παρέχουμε ολοκληρωμένες και ανθεκτικές λύσεις ασφάλειας στους πελάτες μας», δήλωσε ο κ. Πολυχρόνης Παπαχρήστου, Director of Strategic Foresight & Innovation, ADAPTIT A.E.

Η συνεργασία επίσης συνδυάζει την πολυετή εμπειρία της ADAPTIT σε μεγάλα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού με την τεχνολογική εξειδίκευση και τη διεθνή εμπειρία της P1 Security στην ασφάλεια τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Μαζί, οι δύο εταιρείες στοχεύουν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ασφάλειας των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, αντιμετωπίζοντας τις σύγχρονες και διαρκώς εξελισσόμενες απειλές.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με την ADAPTIT. Η συνεργασία αυτή συνδυάζει την τεχνολογική καινοτομία με πραγματικά μετρήσιμα αποτελέσματα. Μαζί, δεσμευόμαστε να ενισχύσουμε την ασφάλεια των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, καθιστώντας τα πιο ανθεκτικά, πιο στιβαρά και ουσιαστικά πιο ασφαλή απέναντι στις συνεχώς εξελισσόμενες απειλές», δήλωσε ο κ. Yves Mangamba, Head of Sales, P1 Security.

Η στρατηγική αυτή συμμαχία ενισχύει το κοινό όραμα των δύο εταιρειών για την προώθηση υψηλών προτύπων ασφάλειας και την παροχή προστιθέμενης αξίας σε τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, επιχειρήσεις και οργανισμούς κρίσιμων υποδομών παγκοσμίως.

