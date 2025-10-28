Γιατί ο Φράνσις Φορντ Κόπολα εκποιεί τα ρολόγια του

Τα κακά νέα για τον Φράνσις Φορντ Κόπολα είναι ότι γύρισε την ταινία Megalopolis τη λάθος στιγμή. Μια μεγάλη, επιτηδευμένη, ημι-συνεκτική ταινία τέχνης για την πρόοδο μέσω της αρχιτεκτονικής, πιθανότατα θα δυσκολευόταν πάντα να βγάλει χρήματα.

Αλλά το να την γυρίσει με πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια από δικά του χρήματα και να την κυκλοφορήσει το 2024, σε μια εποχή όπου το μεγαλύτερο μέρος του κοινού έχει σε μεγάλο βαθμό εγκαταλείψει την επίσκεψη στον κινηματογράφο, ήταν καταστροφικό. Τα έσοδα από το box office, τελικά, ήταν μόλις 14,4 εκατομμύρια δολάρια. Για λόγους σύγκρισης, αυτό το ποσό την τοποθετεί περίπου στο ίδιο επίπεδο με τα έσοδα μιας γαλλόφωνης βιογραφικής ταινίας για τον Σαρλ Αζναβούρ που κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά. Αλλά αυτή η ταινία κόστισε τέσσερις φορές λιγότερο, δεν έκανε πρεμιέρα σε καμία αγγλόφωνη χώρα και δεν αφορούσε την προτεινόμενη κατασκευή μιας λαμπερής χρυσής πόλης.

Με άλλα λόγια, ο Φράνσις Φορντ Κόπολα είναι άφραγκος. Αλλά τα καλά νέα είναι ότι αυτή είναι μια εξαιρετική στιγμή για να γίνει κανείς ένας εξαιρετικά πλούσιος συλλέκτης ρολογιών. Για να ενισχύσει λίγο τα κεφάλαιά του, ο Κόπολα διοργανώνει μια εξαιρετικά πολυτελή πώληση, στην οποία θα πουλήσει ένα από τα ρολόγια του αξίας ενός εκατομμυρίου δολαρίων.

Σύμφωνα με τους New York Times, τον Δεκέμβριο ο Κόπολα θα πουλήσει σε δημοπρασία ένα ρολόι που ο ίδιος σχεδίασε και κατασκεύασε ο FP Journe. Το ρολόι, που ονομάζεται FFC, δεν έχει δείκτες που να αντιπροσωπεύουν τις ώρες και τα λεπτά. Αντίθετα, η ώρα λέγεται μέσω ενός θωρακισμένου χεριού στη μέση του καντράν, τα δάχτυλα του οποίου κινούνται σε διάφορες διαμορφώσεις ανάλογα με την ώρα της ημέρας. Αυτό σημαίνει ότι το ρολόι κυριολεκτικά επιχειρεί να επανεφεύρει τον τρόπο που λέμε την ώρα.

Ευτυχώς για τον Κόπολα, το ρολόι είναι εξωφρενικά ακριβό. Ένα πρωτότυπο πουλήθηκε σε δημοπρασία το 2021 για σχεδόν 3 εκατομμύρια δολάρια, πάνω από 10 φορές πάνω από την εκτιμώμενη τιμή του. Και ενώ αυτό δεν έχει το ίδιο κύρος – σε αντίθεση με το πρωτότυπο, δεν χρειάστηκαν οκτώ χρόνια για να κατασκευαστεί – αναμένεται να φτάσει σε επταψήφιο αριθμό.

Κάτι που ανεβάζει την αξία του είναι το γεγονός ότι οι αγοραστές δεν θα αγοράσουν απλώς ένα εξωφρενικά περίπλοκο ρολόι, αλλά θα αγοράσουν και την ψυχική κατάσταση του Φράνσις Φορντ Κόπολα. Όταν η περιουσία του Ντέιβιντ Λιντς βγήκε σε πλειστηριασμό νωρίτερα φέτος, ένα από τα κύρια αντικείμενα ήταν η μηχανή εσπρέσο του, αφού η αγάπη του για τον καφέ ήταν θρυλική. Ομοίως, τι είδους πολυεκατομμυριούχος θαυμαστής του Κόπολα θα μπορούσε να αρνηθεί την ευκαιρία να αποκτήσει μια συσκευή που κάνει κάτι πολύ απλό με έναν εξαιρετικά περίπλοκο τρόπο; Από αυτή την άποψη, είναι λιγότερο ένα ρολόι και περισσότερο η φυσική εκδήλωση ολόκληρου του λόγου ύπαρξης του Κόπολα.

Το FFC μπορεί να είναι ένα ρολόι που αποκτάται μια φορά στη ζωή και είναι εντελώς εκτός των οικονομικών ορίων της πλειοψηφίας των ανθρώπων. Είναι πιθανό να γίνει το πιο αγαπημένο απόκτημα όποιου το αγοράσει. Ωστόσο, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η ταινία Megalopolis ήταν τόσο παντοδύναμη τρέλα που το ρολόι – αυτό το έργο τέχνης εκατομμυρίων δολαρίων, που ξεπερνά τα όρια, και του οποίου η κατασκευή χρειάστηκε οκτώ χρόνια με κόπο – θα πληρώσει μόνο για περίπου 82 δευτερόλεπτα του χρόνου λειτουργίας του.

Φυσικά, ο Φράνσις Φορντ Κόπολα έχει άλλους τρόπους να πάρει πίσω κάποια από τα χρήματα. Πουλάει μερικά από τα άλλα ρολόγια του, η αξία των οποίων κυμαίνεται από 3.000 έως 240.000 δολάρια. O Kόπολα προωθεί την ταινία συνοδευόμενη από μια ομιλία με τίτλο «Πώς να αλλάξουμε το μέλλον μας», με εισιτήρια που κοστίζουν 200 δολάρια. Υπάρχει επίσης το Megadoc, το ντοκιμαντέρ που διανέμεται από το StudioCanal για τη δημιουργία του Megalopolis, το οποίο έχει ήδη λάβει πολύ πιο ευνοϊκές κριτικές από την ίδια την ταινία.

Αλλά, στην πραγματικότητα, τίποτα από αυτά δεν έχει σημασία. Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα δεν πρόκειται ποτέ να πάρει πίσω όλα τα χρήματα για την ταινία του, αλλά μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει περάσει όλη του τη ζωή βγάζοντας και χάνοντας περιουσίες ξανά και ξανά. Ποτέ δεν φοβήθηκε να επενδύσει τα χρήματά του σε ένα τρελό καλλιτεχνικό ρεύμα που ποτέ δεν αποδίδει, και πάντα κατέληγε να είναι καλά. Ο άνθρωπος είναι τώρα 86 ετών. Αν η ταινία αποδειχθεί η τελευταία του, τότε τουλάχιστον ξόδεψε τα χρήματά του κάνοντας κάτι που μόνο αυτός θα μπορούσε να είχε κάνει.

Διαβάστε επίσης:

Διονύσης Σαββόπουλος: Ο γιος του Ρωμανός ανέβασε το συγκινητικό βίντεο από την τελευταία του συναυλία (Video)

Ο Guillermo del Toro «προτιμά να πεθάνει» παρά να χρησιμοποιήσει AI σε ταινία

«Σπασμένη φλέβα»: Με τον Βασίλη Μπισμπίκη το νέο video clip του ΛΕΞ