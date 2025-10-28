Η Χαμάς κατονομάζει δύο νεκρούς Ισραηλινούς αιχμαλώτους των οποίων τις σορούς ανέσυρε

Οι Ταξιαρχίες Κασάμ, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, ανέκτησαν τις σορούς δύο νεκρών Ισραηλινών αιχμαλώτων, του Αμιράμ Κούπερ και της Σαχάρ Μπαρούχ, κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων έρευνας που διεξήχθησαν σήμερα, αναφέρει ανακοίνωση στο Telegram.

Υπάρχουν ακόμη 13 σοροί ομήρων στη Γάζα. Η Χαμάς είχε δηλώσει νωρίτερα ότι ανέκτησε τη σορό ενός απαχθέντος, αλλά αφότου το Ισραήλ άρχισε να επιτίθεται στη Γάζα, η οργάνωση δήλωσε ότι θα καθυστερήσει την παράδοση.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, η Αίγυπτος ανέπτυξε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων και βαρύ εξοπλισμό για να βοηθήσει στην αναζήτηση των σορών των υπολοίπων ομήρων.

Ένας Άραβας αξιωματούχος που συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός δήλωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες και με τις δύο πλευρές για να αποφευχθεί η κατάρρευση της εκεχειρίας. «Και οι δύο πλευρές παραβίασαν τη συμφωνία, αλλά δεν υπήρξε σημαντική παραβίαση», ανέφερε το Associated Press, επικαλούμενο τον ανώνυμο αξιωματούχο.

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι οι παραβιάσεις περιλάμβαναν καθυστερήσεις στην παράδοση σορών, την περιορισμένη κλιμάκωση της παροχής βοήθειας και «μικρές αψιμαχίες» στη γραμμή που χωρίζει τα ισραηλινά στρατεύματα από την υπόλοιπη Γάζα.

