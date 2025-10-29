Bεντέτα Κυρανάκη-ΝΕΩΝ – Επανέρχεται η εφημερίδα για Μοναστηράκι

Σε βεντέτα μεταξύ της εφημερίδας Τα Νέα και του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κώστα Κυρανάκη εξελίσσεται το θέμα της ασφάλειας και της στατικότητας του σταθμού του ΗΣΑΠ «Μοναστηράκι».

Σήμερα η εφημερίδα επανέρχεται και με πρωτοσέλιδο δημοσιευμα στο οποίο αναφέρει ότι «η έκθεση της ΣΤΑΣΥ διαψεύδει τον υπουργό».

Σε εσωτερική σελίδα δημοσιεύει έγγραφα στα οποία επιβεβαιώνεται ότι «ο μεταλλικός σκελετός της οροφής του σταθμού Μοναστηρακίου έχει υποστεί εκτεταμένες φθορές, κυρίως στα τμήματα μεταξύ των εισόδων – εξόδων προς τη Γραμμή 3».

«Οι φθορές αποδίδονται είτε σε αστοχία της υγρομόνωσης της πλατείας Μοναστηρακίου, είτε σε λανθασμένο σχεδιασμό της οροφής, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο κατασκευής της Γραμμής 3 του μετρό.

Ειδικότερα, από τις έρευνες διαπιστώθηκε ότι υπάρχει οξείδωση σε όλες τις δοκούς (κύριες, δευτερεύουσες και τεγίδες), καθώς και διόγκωση των διατομών τους.

Καθώς μάλιστα μεγάλο μέρος της κατασκευής βρίσκεται εγκιβωτισμένο κάτω από τα δάπεδα του κτιρίου και της πλατείας Μοναστηρακίου, δεν είναι εφικτός ο προσδιορισμός του συνολικού μεγέθους της οξείδωσης των μεταλλικών στοιχείων σε αυτό το στάδιο» αναφέρεται μεταξυ άλλων στην έκθεση που δημοσιευει η εφημερίδα.

Τα Νεα είχαν αναδείξει το θεμα και στο φύλλο της Δευτέρας προειδοποιώντας για τον κινδυνο που αντιετωπίζουν χιλιάδες επιβάτες που χρησιμοποιούν τον συγκεκριμένο σταθμό.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών αντί να δώσει εξηγήσεις και να πράξει ότι είναι απαραίτητο για την ασφάλεια των επιβατών προτίμησε να επιτεθεί μέσω ραδιοφώνου στην… ιδιοκτησία της εφημερίδας.

Μιλώντας, συγκεκριμένα στο Real FM και τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο κ. Κυρανάκης ανέφερε:

«Εγώ βλέπω από το συγκεκριμένο Μέσο Ενημέρωσης μία συστηματική προσπάθεια το τελευταίο διάστημα πλήρους απαξίωσης των συγκοινωνιών.

Δεν ξέρω τι συμφέροντα κρύβονται πίσω από αυτή την στρατηγική. (…) Ίσως κάποιος να έχει στο μυαλό του ότι θέλει να φύγει από τον δημόσιο χαρακτήρα η συγκοινωνία και δεν ξέρω τι συμφέροντα παίζονται.

Πάντως για το συγκεκριμένο πρωτοσέλιδο που επέλεξε ο εκδότης να βγάλει, δεν ερωτηθήκαμε. Δηλαδή έγινε ένα ολόκληρο ρεπορτάζ, το οποίο τρομοκρατεί τους πολίτες και για το οποίο δεν ρωτήθηκε το αρμόδιο υπουργείο».

Η εφημερίδα σε σημερινή της απάντηση αποδομεί ένας προς ένα τα επιχειρήματα (;) του κ. Κυρανάκη αναφέροντας ότι «δεν κάνει τίποτα άλλο παρά τεκμηριωμένες αποκαλύψεις για θέματα όπως: Καθημερινή ταλαιπωρία και συνωστισμός των πολιτών στους σταθμούς, τρένα και λεωφορεία χωρίς κλιματισμό, αραια δρομολόγια, κλπ.

Μάλιστα η εφημερίδα αναφέρει ότι έχει στηλιτεύσει κατ’ επαναληψη τον τρόπο με τον οποίο έχει ιδωτικοποιηθεί μεγάλο μέρος των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας σε Κοινοπραξία ιδιωτών που δεν διαθέτει ακόμα αδειοδοτημένα αμαξοστάσια λεωφορείων, ρεπορτάζ που αποδεικνύουν ότι «ΤΑ ΝΕΑ ουδόλως σχετίζονται με οποιαδήποτε προσπάθεια να φύγει ο δημοσιος χαραχτήρας από τις συγκοινωνίες» όπως χωρίς τεκμηρίωση ανέφερε ο κ. Κυρανάκης.

