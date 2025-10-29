search
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 19:07
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

29.10.2025 17:21

Νέο Φάληρο: Βίντεο–ντοκουμέντο με γυναίκα να καταγγέλλει τον σύντροφό της – «Δεν μπαίνω στο αυτοκίνητο γιατί θα με χτυπήσεις και άλλο»

29.10.2025 17:21
neo-faliro-via

Ένα έντονο επεισόδιο κατέγραψε η κάμερα του ΣΚΑΪ το απόγευμα της Τρίτης, 28/10, στο Νέο Φάληρο, με μία γυναίκα να καταγγέλλει το σύντροφό της ότι τη χτύπησε και να ζητά βοήθεια από τους περαστικούς. 

Στο βίντεο που προβλήθηκε στην εκπομπή LIive You, η γυναίκα καταγράφεται να έχει βγει από το όχημα όπου επέβαινε με το σύντροφό της, και να του φωνάζει να βγει έξω, ενώ γύρω τους είχαν συγκεντρωθεί περαστικοί. 

Με μελανιασμένο μάτι η γυναίκα, αποχώρησε από το σημείο με τον σύντροφό της

Σύμφωνα, μάλιστα, με τη μαρτυρία του ρεπόρτερ του τηλεοπτικού σταθμού, που ήταν αυτόπτης μάρτυρας στο περιστατικό, η γυναίκα έφερε χτύπημα στο μάτι της, το οποίο είχε μελανιάσει

Στο βίντεο – ντοκουμέντο που προβλήθηκε στην εκπομπή, η γυναίκα ακούγεται να φωνάζει στο σύντροφό της, εμφανώς ταραγμένη: «Όχι την μπουνιά εδώ. Βγες απ’ το αυτοκίνητο τώρα! Δεν είμαι γυναίκα σου, ποτέ δε θα γίνω γυναίκα σου!». 

Εκείνος τότε, ακούγεται να της απαντά «Καλά, δεν ντρέπεσαι; Έλα μέσα», με την ίδια να συνεχίζει: «Τι να ντρέπομαι, με αυτά που μου έχεις κάνει! Δεν έρχομαι, βγες απ’ το αμάξι μου τώρα και θα δεις τι θα σου κάνω. Κατέβα κάτω τώρα! Δεν μπαίνω μέσα γιατί θα με χτυπήσεις και άλλο».

Όπως ανέφερε ο ρεπόρτερ του Live You το περιστατικό διήρκησε περίπου 10 λεπτά, με τους περαστικούς να καλούν την αστυνομία και το ΕΚΑΒ, ωστόσο η γυναίκα τελικά μπήκε στο όχημα και αποχώρησε μαζί με το σύντροφό της, πριν φτάσουν στο σημείο οι Αρχές.

