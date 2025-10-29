Το φαρμακερό σχόλιο του Λευτέρη Κουσούλη για τον Δρυμιώτη – Η θεωρία του «εσωτερικού εχθρού» 

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δύσκολο να βρει κανείς, κανείς από τη σιωπηρή αμηχανία, που υποκρύπτει και μία κάποια ικανοποίηση, κάποιον υποστηρικτή αυτές τις ημέρες η δήλωση του Ανδρέα Δρυμιώτη ότι «αριστερός σημαίνει ότι δεν είσαι Έλληνας».
Ανάμεσα στα αρνητικά και τις αντιδράσεις που υπήρξαν στην πρωτοφανή αυτή δήλωση, ξεχωρίζει και η ανάρτηση του συγγραφέα και επικοινωνιολόγου Λευτέρη Κουσούλη. Ο οποίος πολύ εύστοχα μιλά για τη θεωρία του «εσωτερικού εχθρού», για ολοκληρωτική στάση, παρακμή και ακρία ψυχολογική βία.
