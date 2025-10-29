search
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 23:32
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

29.10.2025 20:19

Το φαρμακερό σχόλιο του Λευτέρη Κουσούλη για τον Δρυμιώτη – Η θεωρία του «εσωτερικού εχθρού» 

29.10.2025 20:19
Δύσκολο να βρει κανείς, κανείς από τη σιωπηρή αμηχανία, που υποκρύπτει και μία κάποια ικανοποίηση, κάποιον υποστηρικτή αυτές τις ημέρες η δήλωση του Ανδρέα Δρυμιώτη ότι «αριστερός σημαίνει ότι δεν είσαι Έλληνας».

Ανάμεσα στα αρνητικά και τις αντιδράσεις που υπήρξαν στην πρωτοφανή αυτή δήλωση, ξεχωρίζει και η ανάρτηση του συγγραφέα και επικοινωνιολόγου Λευτέρη Κουσούλη. Ο οποίος πολύ εύστοχα μιλά για τη θεωρία του «εσωτερικού εχθρού», για ολοκληρωτική στάση, παρακμή και ακρία ψυχολογική βία.

1 / 3