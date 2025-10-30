search
30.10.2025 21:31

Γλυκά Νερά: Οι τελευταίες στιγμές του 23χρονου πριν τη μοιραία πρόσκρουση – Εκκωφαντικός ο θόρυβος της σύγκρουσης (Video)

30.10.2025 21:31
troxaio-glyka-nera

Ένα βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα στα Γλυκά Νερά, όπου καταγράφεται η μοτοσικλέτα του άτυχου 23χρονου, δευτερόλεπτα πριν τη σύγκρουση που του στοίχισε τη ζωή, έφερε στο «φως» το Star. 

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, 29/10, στη Λεωφόρο Λαυρίου, στο ύψος των Γλυκών Νερών, με τον 23χρονο που κινείτο με τη μοτοσικλέτα του στο ρεύμα προς Παιανία, να χάνει τον έλεγχο του δικύκλου και να «καρφώνεται» στο διαχωριστικό διάζωμα

Στο σχετικό cip, καταγράφεται η μοτοσικλέτα του 23χρονου δευτερόλεπτα πριν τη σύγκρουση, να ακουμπά στο κράσπεδο πριν προσκρούσει στη νησίδα. Όπως ακούγεται και στο βίντεο, ο θόρυβος της πρόσκρουσης ήταν εκκωφαντικός και, σύμφωνα με τους κατοίκους, διερχόμενοι οδηγοί σταμάτησαν αμέσως για να προσφέρουν βοήθεια.

«Επικίνδυνο σημείο, γίνονται συχνά τροχαία»

Από τη σύγκρουση ο νεαρός, που σύμφωνα με πληροφορίες δε φορούσε κράνος, τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου άφησε την τελευταία του πνοή.

Όπως έγινε γνωστό, ο 23χρονος είχε βγει το βράδυ της Τετάρτης παρέα με φίλους του για να παρακολουθήσει την αγαπημένη του ομάδα στο γήπεδο. Ωστόσο,  καθώς επέστρεφε στο σπίτι του στην Κάντζα, έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του με αποτέλεσμα τη  μοιραία σύγκρουση.

Από το πρωί, φίλοι και γνωστοί αφήνουν λουλούδια και σημειώματα στο σημείο του δυστυχήματος, με τους κατοίκους της περιοχής να κάνουν λόγο για ένα επικίνδυνο σημείο, όπου σημειώνονται συχνά τροχαία.

