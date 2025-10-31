search
ΚΟΣΜΟΣ

31.10.2025 12:16

Γάζα: Ανταλλαγή 30 σορών Παλαιστινίων για τα λείψανα δύο ομήρων

31.10.2025 12:16
Το Ισραήλ παρέδωσε σήμερα (31/10) στο νοσοκομείο Νάσερ τα πτώματα 30 Παλαιστινίων σε αντάλλαγμα προς τα λείψανα δύο Ισραηλινών ομήρων που επιστράφηκαν χθες από την Χαμάς.

Την είδηση επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο το νοσοκομείο, που βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

«Οι σοροί 30 Παλαιστίνιων κρατουμένων παρελήφθησαν, από την ισραηλινή πλευρά, στο πλαίσιο της συμφωνίας ανταλλαγής», δήλωσε το νοσοκομείο, που βρίσκεται στη Χαν Γιούνις.

Συνολικά, σε αντάλλαγμα με τα λείψανα 15 Ισραηλινών, 225 σοροί Παλαιστινίων έχουν παραδοθεί σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου.

Από εκείνη την ημερομηνία, η Χαμάς έχει επίσης παραδώσει τα λείψανα δύο μη Ισραηλινών ομήρων, ενός Ταϊλανδού και ενός Νεπαλέζου.

