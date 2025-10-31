search
31.10.2025
ΚΟΣΜΟΣ

31.10.2025

Βιετνάμ: Τουλάχιστον 13 νεκροί και 11 αγνοούμενοι από τις πλημμύρες

vietnam_plimmires
αρχείου AP

Σε 13 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τις καταστροφικές πλημμύρες στο Βιετνάμ, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών που επισημαίνουν πως αγνοείται η τύχη 11 κατοίκων.

Εξαιτίας καταρρακτωδών βροχοπτώσεων πλημμύρισε μεγάλο τμήμα στο κεντρικό τμήμα του Βιετνάμ, συμπεριλαμβανομένων των ιστορικών πόλεων Χουέ και Χόι Αν που έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο της UNESCO με τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς.

Περισσότερα από 116.000 σπίτια και 50.000 στρέμματα καλλιεργειών έχουν κατακλυστεί από τα νερά, που προκάλεσαν μεγάλες ζημιές στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, καθώς επίσης διακοπές στην ηλεκτροδότηση, σύμφωνα με την υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.

Μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι ισχυρές βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν έως αργά το Σάββατο.

