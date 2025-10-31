Βιετνάμ: Τουλάχιστον 13 νεκροί και 11 αγνοούμενοι από τις πλημμύρες

Σε 13 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τις καταστροφικές πλημμύρες στο Βιετνάμ, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών που επισημαίνουν πως αγνοείται η τύχη 11 κατοίκων.

Εξαιτίας καταρρακτωδών βροχοπτώσεων πλημμύρισε μεγάλο τμήμα στο κεντρικό τμήμα του Βιετνάμ, συμπεριλαμβανομένων των ιστορικών πόλεων Χουέ και Χόι Αν που έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο της UNESCO με τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς.

Major flooding turns streets into canals in Vietnam.



Heavy rain has pummelled the ancient town of Hoi An — a UNESCO world heritage site — with a record of up to 1.7 metres (5 feet 7 inches) falling over 24 hourshttps://t.co/kjQHMGP5EV pic.twitter.com/m79njsDAvM — AFP News Agency (@AFP) October 31, 2025

Περισσότερα από 116.000 σπίτια και 50.000 στρέμματα καλλιεργειών έχουν κατακλυστεί από τα νερά, που προκάλεσαν μεγάλες ζημιές στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, καθώς επίσης διακοπές στην ηλεκτροδότηση, σύμφωνα με την υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.

Vietnam's former imperial city floods after record rains.



Centuries-old buildings in Vietnam's former imperial city of Hue, a UNESCO world heritage site, are flooded by brown water as heavy rainfall inundates the country's central coastal region since the weekend pic.twitter.com/sdhBc8QO5u — AFP News Agency (@AFP) October 29, 2025

Μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι ισχυρές βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν έως αργά το Σάββατο.

Διαβάστε επίσης:

Ντόναλντ Τραμπ και Μελάνια σε Halloween κλίμα: Μοίρασαν σοκολάτες στα παιδιά στον Λευκό Οίκο

Νέα Υόρκη: Δύο νεκροί από την πρωτοφνή βροχή – Πλημμυρισμένα σπίτια, σταθμοί του μετρό και δρόμοι

Ο βασιλιάς Κάρολος αφαιρεί τους τίτλους του Άντριου λόγω του σκανδάλου Έπσταϊν: «Μια απλή Αμερικανίδα που κατέρριψε έναν Βρετανό πρίγκιπα»