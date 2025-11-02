Τούνη: Viral το hangover της μετά τον γάμο της κολλητής της Στέλλας Πάσσαρη – «Το σπίτι είναι χάλια, έφαγα μακαρόνια για πρωινό» (Video)

Το Σάββατο 1 Νοεμβρίου ήταν μια μέρα γεμάτη χαρά, μουσική και… σπασμένα πιάτα για την Ιωάννα Τούνη, καθώς πάντρεψε την κολλητή της φίλη, Στέλλα Πάσσαρη.

Από νωρίς το πρωί, το σπίτι της influencer στη Θεσσαλονίκη είχε μετατραπεί σε ένα μεγάλο γαμήλιο «στρατηγείο» —εκεί ετοιμάστηκαν η νύφη, οι φίλες και φυσικά η ίδια η Ιωάννα, με φωτογράφους και οργανοπαίκτες να δίνουν τον δικό τους ρυθμό στο ξεκίνημα της μέρας.

Το γλέντι, όπως ήταν αναμενόμενο, κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και περιλάμβανε τα πάντα: από διαγωνισμό με βατραχοπέδιλα μέχρι pole dancing και μια παραλίγο τούμπα που έκανε όλους να ξεσπάσουν σε γέλια.

Το επόμενο πρωί, Κυριακή 2 Νοεμβρίου, η Ιωάννα Τούνη ξύπνησε σε ένα σπίτι… «διαλυμένο», όπως και η ίδια από την κούραση της προηγούμενης μέρας. Μέσα από ένα βίντεο που ανέβασε στο TikTok, αποκάλυψε την κατάσταση του διαμερίσματός της, αλλά και τη δική της εξάντληση.

«Έχω κοιμηθεί 3 ώρες και ξύπνησα από υπερένταση!», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα του βίντεο, ενώ στη συνέχεια εμφανίστηκε κάνοντας μάσκα προσώπου και εξομολογήθηκε:

«Δεν ξέρω γιατί… Έχω ξυπνήσει από υπερένταση; Είμαι χάλια! Πρέπει να πέσω για ύπνο, αλλά δεν μπορώ να πέσω για ύπνο, έχω υπερένταση. Το σπίτι μου είναι χάλια. Για πρωινό έφαγα μακαρόνια. Πάντα αυτό τρώω όταν το στομάχι μου είναι περίεργα. Τα μπαλόνια έχουν αρχίσει και εγκαταλείπουν. Στο σπίτι μου είναι πεταμένα τα ρούχα που φορούσα χθες και ό,τι άλλο υπάρχει εδώ πέρα. Έχει εδώ και κάτι τσιγάρα…».

Στη συνέχεια, έδειξε το δωμάτιο του μικρού Πάρη, όπου είχε στοιβάξει όλα του τα παιχνίδια χωρίς καμία τάξη, ακόμα και μέσα στην κούνια του. Με χιούμορ σχολίασε: «Θα έρθει ο μικρός και θα αρχίσει να κλαίει ο καημένος. Πρέπει να καθαρίσω; Πρέπει να συμμαζέψω; Έχω βάλει και ένα πλυντήριο… Δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Νιώθω πιο ευάλωτη από ποτέ».

Η ανάρτηση της Ιωάννας έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες, με πολλούς να ταυτίζονται με την εικόνα της «μετά το γλέντι».

