Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η ανάρτηση της αμερικανικής πρεσβείας μετά τα πάρτι και τις εκδηλώσεις

«Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ συναντήθηκε σήμερα με την ομάδα της Αμερικανικής Αποστολής στην Ελλάδα και μοιράστηκε την άποψή της ότι η διαχρονική δύναμη των σχέσεων μεταξύ των Η.Π.Α. και της Ελλάδας πηγάζει από την αφοσίωση και την προσήλωση του προσωπικού της Αποστολής», αναφέρει μέσα από ανάρτησή της στο Χ η Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα.

«Καθημερινά, αυτή η ομάδα προασπίζει τα επιχειρηματικά συμφέροντα των Η.Π.Α., προστατεύει τους Αμερικανούς πολίτες στην Ελλάδα, εμβαθύνει τους αμυντικούς μας δεσμούς και πολλά άλλα!», προσθέτει.

Newly arrived @USAmbassadorGR Kimberly Guilfoyle met with the team at the U.S. Mission to Greece today, sharing that the enduring strength of U.S.-Greece relationship stems from the commitment and dedication of the Mission's staff. Every day, this team advocates for U.S. business… pic.twitter.com/wT4cuER7Ca — U.S. Embassy Athens (@USEmbassyAthens) November 3, 2025

Μετά τα πάρτι και τις εκδηλώσεις καλωσορίσματος στην Αθήνα, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ετοιμάζεται τώρα να πιάσει επισήμως δουλειά.

Η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα θα γίνει δεκτή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, το μεσημέρι της Τρίτης, για την τελετή επίδοσης των διαπιστευτηρίων της.

Μετά την επίδοση των διαπιστευτηρίων της, η κ. Γκιλφόιλ θα έχει και την πρώτη της επίσημη δημόσια τοποθέτηση ως πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Την Τετάρτη (5/11) η νέα πρέσβης θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

Μια πρώτη γεύση των θέσεών της θα πάρουν Έλληνες και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι στο 6ο Συνέδριο «Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (P-TEC), το οποίο θα διεξαχθεί στις 6 και 7 Νοεμβρίου στο Ζάππειο.

